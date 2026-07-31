El caso de la “viuda negra” de Miami acusada de robar más de US$80.000 en efectivo y criptomonedas

El Departamento de Policía de Miami dio a conocer el arresto de una mujer identificada como Cassandra Dianne Thompson, quien presuntamente montó un esquema para drogar a un hombre y robarle más de US$84.000 en efectivo, criptomonedas, dinero electrónico y objetos personales.

Una salida nocturna en Miami costó a un hombre más de US$84.000

De acuerdo con los documentos judiciales, a los que tuvo acceso Telemundo, el 10 de diciembre de 2024 la presunta víctima de Cassandra Thompson salió con un amigo al bar Blackbird Ordinary en Miami .

salió con un amigo al bar Blackbird Ordinary en . Más tarde, ya en las primeras horas del 11 de diciembre, fueron a Gekko Lounge, en donde conoció a la mujer alrededor de la 1.50 hs., lo que demostró a través de registros de su tarjeta de crédito.

Según la víctima, conoció a Cassandra Thompson en Gekko Lounge, en Miami Gekko.com

Los hombres permanecieron poco tiempo en el lugar hasta que el amigo regresó a casa, mientras la víctima y la sospechosa caminaron al departamento de él ubicado en Brickell. Según el testimonio, una vez allí, Thompson pidió permiso para ordenar comida y después se ofreció a preparar bebidas.

El hombre declaró a los investigadores que comenzó a sentirse mal tras beber el trago preparado por la sospechosa y cree que perdió el conocimiento durante varias horas sin recordar nada de lo que sucedió. De hecho, a las 11.00 hs., cuando despertó, no sabía cómo había pasado del sofá a la cama.

Al revisar el lugar, se dio cuenta de que habían desaparecido US$10.000 en efectivo, su iPhone 16 Pro, una funda y una billetera Apple. También encontró la puerta entreabierta y la comida ordenada a domicilio, lo que, según los investigadores, indica que el hombre ya estaba inconsciente cuando llegó el pedido.

Después, la víctima se dio cuenta de que se habían realizado seis transferencias por un total de US$72.860 en criptomonedas. La plataforma Coinbase logró bloquear otras operaciones; de no ser así, el robo habría ascendido a cerca de US$230 mil.

Cómo identificaron y arrestaron a la estafadora de Miami

Según lo que las autoridades compartieron con Telemundo, uno de los elementos clave en la investigación fue la cámara de seguridad instalada en la sala del departamento.

En las imágenes se muestra que Thompson llegó al lugar y preguntó a la víctima si alguien vivía con él. Después insistió en preparar bebidas con vodka.

Cassandra Thompson fue llevada al Centro Correccional Turner Guilford Knight Instagram exclusivemafia_

Minutos más tarde, cuando la víctima ya estaba inconsciente, la mujer le habló en varias ocasiones sin obtener respuesta. Las autoridades también reunieron videos de vigilancia del restaurante Gekko, el edificio residencial de la víctima y registros telefónicos para reconstruir los movimientos de la sospechosa.

La pista final fue que el hombre pudo rastrear la última ubicación de su teléfono en Nueva York. Luego de contactar a Spirit Airlines, la aerolínea confirmó que Thompson había abordado un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami con destino al Aeropuerto de LaGuardia.

Posteriormente, se emitieron órdenes judiciales y citaciones para obtener registros de las transferencias, las líneas telefónicas y la aerolínea.

Las pruebas reunidas vinculan a Cassandra Thompson con las cuentas bancarias y las billeteras digitales que recibieron el dinero robado.

Qué pasará con la “viuda negra” de Miami

De acuerdo con información de Local 10, el Departamento Penitenciario del Condado de Miami-Dade ingresó a Cassandra Thompson poco después de las 12.25 hs. del sábado 25 de julio en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

La mujer se enfrenta a cuatro cargos: hurto mayor, lavado de dinero, uso ilegal de un dispositivo de comunicación y delito contra usuarios de computadoras con el fin de defraudar. Se le impuso una fianza de US$25.000.