El ICE lo detuvo en Doral, llamó a su hija desesperado y ella terminó hablando con el agente: “Le quitó el teléfono”

Un padre colombiano, Carlos Hugo Betancur, fue detenido el 7 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Doral, Florida, cuando cargaba gasolina antes de dirigirse a su trabajo. Su familia asegura que tiene una solicitud de asilo pendiente y una autorización de empleo. El hombre alcanzó a llamar a su hija, pero un agente le quitó el teléfono durante la conversación.

Así fue la detención de Carlos Hugo Betancur por agentes del ICE en Doral

Betancur se detuvo en una estación de servicio Marathon ubicada en la calle Northwest 58th. Un informe de CBS News Miami indicó que funcionarios migratorios se acercaron y le preguntaron por su estatus migratorio.

Su hija escuchó que sería trasladado al centro de procesamiento del ICE en Miramar ICE

El hombre llamó a su hija, María Alejandra Betancur, momentos después del contacto con los oficiales. La joven relató que la comunicación se interrumpió cuando “el agente del ICE tomó el teléfono”. Ella intentó averiguar qué ocurría y le preguntó al funcionario cuál era su nombre.

Antes de que terminara la conversación, María Alejandra escuchó a su padre decir que lo trasladarían al centro de procesamiento del ICE en Miramar. La joven expresó que se sentía “muy preocupada y triste” por la situación.

Luego, le preguntó al agente por qué habían detenido a su progenitor. Según contó, el funcionario permaneció en silencio pese a que ella repitió la consulta varias veces. Finalmente, respondió que Betancur permanecía “ilegalmente” en EE.UU. y no “tenía documentación”. La hija le indicó que el colombiano tenía un proceso de asilo en trámite.

@noticiasrcn NoticiasRCN habló con la familia de Carlos Hugo Betancur, un colombiano que fue detenido por agentes de ICE pese a contar con asilo y documentación en regla. ♬ sonido original - NoticiasRCN - NoticiasRCN

La solicitud de asilo y el permiso de trabajo que presentó la familia de Betancur

María Alejandra mostró a CBS News Miami registros que, según afirmó, demuestran que su padre solicitó asilo político tras llegar a Estados Unidos el 16 de febrero de 2022. La documentación señala que la petición fue presentada en enero de 2023.

También proporcionó copias de la tarjeta de autorización de empleo y de la licencia de conducir de Florida de Betancur. La joven cuestionó que su padre fuera detenido durante una parada para cargar combustible antes de ir al trabajo.

El ICE afirmó que Carlos Hugo Betancur excedió el plazo autorizado por su visa

En un comunicado actualizado enviado a CBS News Miami, el organismo afirmó que Carlos Hugo Betancur se encuentra de manera irregular en Estados Unidos. Un portavoz lo identificó como un inmigrante indocumentado de Colombia y aseguró que permaneció en el país norteamericano después del vencimiento del plazo autorizado por su visa.

El ICE señaló que el hombre seguirá bajo custodia hasta que comparezca ante un juez de inmigración. La familia sostiene que las autoridades deberían haber considerado la solicitud de asilo pendiente y el permiso laboral durante el procedimiento. Además, rechaza la forma en que la agencia describió su situación migratoria mientras el caso avanza ante los tribunales.

El hombre seguirá bajo custodia hasta comparecer ante un juez de inmigración ICE

Maureen Porras cuestionó las detenciones del ICE contra solicitantes de asilo

Maureen Porras, concejala de la ciudad de Doral y abogada de inmigración, manifestó a CBS News Miami que es “muy preocupante” que el ICE actúe dentro de la comunidad y detenga a personas que definió como trabajadoras y respetuosas de la ley. La funcionaria aseguró que conoció varios casos de solicitantes de asilo político u otras formas de protección que quedaron bajo custodia.