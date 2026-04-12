Busca la green card: es padre de un marine y fue detenido por el ICE en un Home Depot, pero ya está libre

Mauricio Prado migró a Estados Unidos hace 29 años y es padre de un marine, pero está al borde de la deportación. En octubre de 2025, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) frente a un Home Depot en Santa Ana, California, y estuvo recluido cinco meses. Ahora tiene un plan para obtener la residencia permanente y evitar su expulsión definitiva.

ICE detuvo a un inmigrante en California: denuncia uso de la fuerza

Según informó CNN, la defensa de Prado busca regularizar su situación mediante el programa Parole in Place, un beneficio para familiares de militares. “Cuando salí de detención, me dice mi niña: ‘Papi, ¿estás feliz?’. Le dije: ‘No, mija’. Y es triste decirlo, pero en el momento en que sales no te sientes nada feliz porque es como un trauma, no sé cómo explicarlo”, relató el inmigrante tras recuperar su libertad.

La historia detallada de Prado y su descargo

El arresto ocurrió en el estacionamiento de una tienda Home Depot, cuando Prado se dirigía a su vehículo. El hombre describió el episodio como un momento de gran violencia e incertidumbre.

Cómo fue el arresto del migrante detenido en un Home Depot de Santa Ana

“Cuando iba a dar el paso para ir a mi camioneta, me agarraron dos personas. Bien feo lo que sentí, porque no me mostraron la cara, no me dijeron quiénes eran. Nada, nada. Nada más me agarraron y me tiraron al suelo”, detalló Prado sobre el accionar de los oficiales federales.

Carla Navarrete, abogada de la familia, explicó que la estrategia jurídica se centra en dos peticiones pendientes que permitirían la cancelación de su deportación. La vía principal es el permiso de permanencia temporal para familiares de militares, ya que uno de los cinco hijos de Prado sirve actualmente en la Marina de Estados Unidos.

“El propósito es que nuestros soldados no sientan el estrés de que están peleando nuestras guerras, defendiendo a EE.UU., y su papá está en una cárcel. Es extremadamente difícil”, señaló la letrada.

El hombre busca obtener su green card

La familia del inmigrante detenido por ICE denuncia injusticia

Durante los 150 días de reclusión, Prado fue trasladado desde Santa Ana hasta el centro de detención de California City.

En ese tiempo, su hija mayor, Crystal, asumió la responsabilidad económica del hogar. La joven expresó su frustración por el trato recibido por su padre: “Mi papá está fuera y tal vez algunos digan que deberíamos estar felices. Sí, lo estamos, pero... ¿qué hay de la injusticia? ¿Qué hay de lo que él pasó? Ellos vinieron a este país y sacrificaron todo lo que dejaron en su tierra”.

Por ahora, el ICE no emitió comentarios oficiales sobre el procedimiento de arresto, mientras la familia espera una audiencia clave programada para los próximos días.

ICE no aportó detalles del arresto de Prado (Megan Varner/Getty Images/AFP (Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Sea de la nación que sea, todos merecemos respeto. Y nomás que se acuerden que este es un país hecho por inmigrantes”, concluyó Prado, quien espera que su hijo cumpla 21 años para terminar de consolidar su camino hacia la green card.