La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, instó al Congreso a restablecer el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos. El pedido transcurre en medio de una pausa administrativa que mantiene en suspensión su reactivación.

Qué dijo la alcaldesa de Miami-Dade en el marco del litigio legal por el TPS para venezolanos

Levine Cava emitió su pedido en un comunicado de prensa por medio del cual expresó que, tras los resultados de las midterms 2026, era el momento ideal para discutir sobre el TPS en el Congreso.

La alcaldesa de Miami-Dade instó al Congreso a intervenir en el caso del TPS para los venezolanos X/@MayorDaniella

“Se presenta como una oportunidad para que el Congreso llegue a un punto de acuerdo. Los estadounidenses demandan acciones y la mejor herramienta del poder legislativo es su poder para poder restaurar el beneficio”, cita el escrito.

La alcaldesa asevera que la suspensión del TPS afecta a más de un millón de migrantes, entre ellos venezolanos, haitianos, nicaragüenses y hondureños. Por tanto, solicita al Congreso tres cuestiones puntuales:

Reactivar el beneficio migratorio a los países que mantienen condiciones políticas inestables como Haití y Venezuela .

a los países que mantienen condiciones políticas inestables como . Proteger el estatus actual de los beneficiarios y sus autorizaciones de empleo.

Reincorporar una revisión judicial efectiva sobre la terminación del TPS y fortalecer la supervisión del Congreso.

La alcaldesa de Miami-Dade asevera que la suspensión del TPS afecta a más de un millón de migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Honduras Imagen generada con IA

“No es un pedido partidario. Es una solicitud de una comunidad que sabe que estas familias afectadas son vecinos, compañeros de trabajo y amigos. El Congreso tiene la oportunidad de unirse y actuar”, dijo.

La postura de otros políticos en Miami a la suspensión del TPS para Venezuela

Levine Cava no es la primera mandataria en discutir sobre la suspensión del TPS para Venezuela. En enero de 2026 (mientras estaba vigente la suspensión de emergencia de la Corte Suprema a la orden que dejaba sin efecto la terminación del beneficio), Eileen Higgins, alcaldesa de la ciudad de Miami, solicitó restablecerlo.

“La inestabilidad que se vive hoy en Venezuela deja aún más claro que el país sigue siendo inseguro para que la gente regrese. Nadie debería ser obligado a regresar al caos y la incertidumbre”, señaló la demócrata.

“Venezuela es inseguro”: Eileen Higgins le pide a Trump reactivar el TPS para los venezolanos

Entre sus argumentos, destacó las contribuciones de la comunidad en la ciudad, que cuentan con más de 22.515 venezolanos, según consignó el último censo de Neilsberg.

“Es una cuestión de dignidad humana básica y de seguridad. Merecen la seguridad de permanecer mientras su patria recupera la estabilidad”, dijo.

Cómo avanza el litigio legal por el TPS

La disputa legal por la reactivación del TPS se mantiene vigente. El 30 de octubre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito denegó la solicitud de la administración Trump de mantener congelada la medida emitida por el Distrito Norte de California que dejaba sin efecto la terminación del beneficio.

Pasados cuatro días, la Corte retiró esta orden y concedió al Ejecutivo la suspensión administrativa de 14 días desde el 6 de ese mismo mes. Dicho período se culmina el viernes 20 de noviembre.