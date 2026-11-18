El 20 de noviembre se cumple la suspensión administrativa aplicada por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito a la orden del Distrito Norte de California, que bloqueaba la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Venezuela. En ese contexto, abogados de inmigración aseguran que las probabilidades de reactivar el beneficio son “altas”.

Qué se sabe del litigio legal del TPS para venezolanos

El 5 de septiembre de 2025, el juez federal Edward M. Chen dictó un fallo de juicio sumario que declaraba ilegales y sin efecto las órdenes emitidas por la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, que pretendía dar por finalizadas las designaciones de TPS para Venezuela y Haití.

“Desde el punto de vista jurídico, la secretaria carecía de la facultad implícita para anular. Incluso si hubiera tenido tal potestad, no existe controversia real sobre el hecho de que se extralimitó en el ejercicio de la misma”, señala el juez federal en el escrito legal.

El juez federal Edward M. Chen declaró como ilegal y sin efecto la normativa de la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, que daba por finalizado el TPS para los venezolanos Vezquez & Poudat Pllc

Tras el fallo, la Corte Suprema otorgó una suspensión de emergencia el 3 de octubre de 2025 que congeló los efectos de la sentencia hasta el 6 de noviembre de 2026.

El 5 de octubre de 2026, el máximo tribunal dejó sin efecto un fallo del Noveno Circuito que confirmaba que Noem no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente.

Con este fallo, el caso se remitió de regreso a la Corte de Apelaciones para que se evalúe. El 30 de octubre, el tribunal denegó la solicitud de la administración Trump de mantener congelada la medida cautelar emitida por Chen.

El martes 3 de noviembre retiró esa orden y concedió una suspensión administrativa de 14 días desde el 6 de ese mismo mes. Esta culmina el 20 de noviembre.

Qué puede pasar a partir del 20 de noviembre, según abogados de inmigración

Al cumplirse los 14 días de suspensión administrativa, se plantean diferentes escenarios legales. Según Héctor Benítez, fundador y presidente de Benme Legal, si el Noveno Circuito no concede una nueva extensión del bloqueo ni suspende la aplicación de la medida, entraría en vigor el fallo del Distrito Norte de California, lo que permitiría avanzar hacia el restablecimiento del TPS.

Según el abogado de inmigración Héctor Benítez (medio), las probabilidades de la reactivación del TPS son "altas" Instagram/@benmeit

“La probabilidad de que el TPS vuelva para los venezolanos es muy alta. Así sea de una manera temporal, es bastante probable”, dijo Benítez, en diálogo con LA NACION.

Otro panorama posible incluye a la Corte Suprema. De acuerdo con el abogado de inmigración Jesús Reyes, en caso de que el Tribunal de Apelaciones rechace mantener congelada la medida cautelar durante el desarrollo del recurso de apelación, el litigio aún podría continuar después del 20 de noviembre.

“Todavía queda camino por recorrer en los tribunales y habrá que estar pendientes de las próximas decisiones”, advirtió.

Cuál es la situación actual del TPS para Venezuela

Hasta el momento, las designaciones de Venezuela se encuentran canceladas. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), los venezolanos que recibieron documentos de autorización de empleo (EAD) relacionados con el TPS que tenían como fecha de caducidad el 2 de octubre de 2026 o antes del 5 de febrero de 2025, mantuvieron sus beneficios hasta el 2 de octubre de este año.

En ese contexto, según Reyes, los afectados no tienen que solicitar la salida voluntaria como primera opción, dado que pueden evaluar todas las alternativas legales disponibles.

Noticias del DHS hoy: la Corte Suprema decidió sobre la extensión del TPS de inmigrantes venezolanos y el Uscis debe acatar

Entre las alternativas que pueden evaluar se encuentran el asilo, las peticiones familiares, las visas de empleo y otros beneficios humanitarios.

“Mi recomendación para la comunidad venezolana es que las personas afectadas no asuman que deben abandonar de manera inmediata el país, pero tampoco que pueden permanecer sin consecuencias”, dijo el defensor en diálogo con LA NACION.