La alcaldesa de Miami le pide a Trump reactivar el TPS para los venezolanos: “Venezuela es inseguro”
Eileen Higgins criticó la eliminación anterior del Estatus de Protección Temporal y aseveró que esta comunidad ha contribuido de manera significativa a la ciudad
Dos horas después de la captura de Nicolás Maduro y la intervención militar en Venezuela, la alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, le solicitó a la administración Trump restablecer el Estatus de Protección Temporal para los venezolanos. Como argumento, sostuvo que el país era “inseguro” para su regreso.
El comunicado de Eileen Higgins
La alcaldesa presentó su postura durante una entrevista con CBS News. Allí sostuvo que las agencias federales no debían obligar a los venezolanos a regresar a Venezuela en medio de la incertidumbre política.
“La inestabilidad que se vive hoy en Venezuela deja aún más claro que el país sigue siendo inseguro para que la gente regrese. Nadie debería ser obligado a regresar al caos y la incertidumbre”, señaló la demócrata.
Higgins destacó que la comunidad venezolana en Miami ha contribuido de manera significativa a la ciudad, por lo que insistió en que Estados Unidos debía garantizar su seguridad.
“Esto no es solo una cuestión de política, es una cuestión de dignidad humana básica y de seguridad”, señaló. "Ellos han construido sus vidas aquí, han contribuido a nuestra comunidad y merecen la seguridad de permanecer mientras su patria recupera la estabilidad".
La celebración de Higgins por la salida de Maduro
La alcaldesa de Miami también expresó su emoción por la captura del dirigente venezolano. Desde este punto, sostuvo que la extracción realzó la fortaleza militar de Estados Unidos.
“La presidencia ilegítima de Nicolás Maduro ha llegado a su fin, aunque lo que viene a continuación es sumamente crítico. Estamos todavía aprendiendo el alcance completo de la acción de Estados Unidos”, dijo.
Pese a esto, Higgins cuestionó el uso de la fuerza militar si la aprobación del Congreso. “Me preocupa cómo se llevó a cabo esto, y la demostración de agresión militar plantea serias preguntas sobre lo que el presidente estadounidense planea hacer en los próximos días”, detalló.
Últimas actualizaciones con relación al TPS
Un día después de los acontecimientos en Caracas, Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional), había comunicado que los venezolanos que contaran con el TPS podían solicitar el estatus de refugiados, pero luego el DHS salió a desmentirlo.
“Cada individuo que estaba bajo el TPS tiene la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado y esa evaluación mirará hacia adelante. Pero debemos asegurarnos de que nuestros programas realmente signifiquen algo y que estemos siguiendo la ley”, explicó.
Poco después de la entrevista, el DHS utilizó sus canales oficiales para desmentir una vía general para que los venezolanos con el beneficio soliciten refugio.
“Esto no es lo que dijo la secretaria Noem”, publicó la agencia en su cuenta de X. En ese sentido, aclararon que, aunque las acciones de Trump “llevan estabilidad a Venezuela y a un dictador narcoterrorista ilegítimo ante la justicia”, esto no significa el regreso del TPS ni de sus beneficios.
Luego agregaron: “Noem puso fin al Estatus de Protección Temporal para más de 500 mil venezolanos y ahora pueden regresar a casa, al país que aman“.
