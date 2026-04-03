El Uscis aclara cambios sobre parole y TPS para agencias SAVE: cómo impacta en las verificaciones migratorias

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó criterios sobre la libertad condicional (parole) y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Esto impacta a las agencias que participan en SAVE, el sistema que permite verificar el estatus migratorio y la ciudadanía de los solicitantes que buscan beneficios.

Las respuestas del Uscis a las dudas sobre el parole y TPS

Las actualizaciones emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) afectan a las agencias que participan en el sistema SAVE.

( , por sus siglas en inglés) afectan a las agencias que participan en el sistema SAVE. Uno de los cambios más importantes corresponde a la libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (Procesos de libertad condicional CHNV).

Las actualizaciones del Uscis impactan en el modo en que las agencias SAVE realizan las verificaciones migratorias de los beneficiarios del TPS y la libertad condicional o "parole"

Este beneficio migratorio permitía a los ciudadanos o nacionales de estos países, así como a sus familiares directos, con un patrocinador confirmado en Estados Unidos, solicitar autorización para viajar y permanecer por un período de hasta dos años.

Según el sitio del Uscis, si una agencia crea un nuevo caso SAVE para un extranjero que ya no tiene estatus migratorio porque su parole ha terminado o ha sido cancelado, la respuesta inicial impulsará a iniciar una verificación adicional.

Si en la segunda fase no se encuentra ningún estatus migratorio, SAVE proporcionará una de las siguientes respuestas:

No autorizado para trabajar : no se encontró información sobre el estatus. Esta respuesta es definitiva según los datos proporcionados. Se solicita una verificación en la tercera etapa si se puede proporcionar un identificador adicional.

: no se encontró información sobre el estatus. Esta respuesta es definitiva según los datos proporcionados. Se solicita una verificación en la tercera etapa si se puede proporcionar un identificador adicional. Empleo autorizado : autorización de empleo temporal, no se encontró información sobre el estatus. Esta respuesta es definitiva según los datos proporcionados. Se solicita una verificación en la tercera etapa si se cuenta con un identificador adicional.

: autorización de empleo temporal, no se encontró información sobre el estatus. Esta respuesta es definitiva según los datos proporcionados. Se solicita una verificación en la tercera etapa si se cuenta con un identificador adicional. Volver a enviar la información: el DHS señala que la agencia debe proporcionar el documento emitido más recientemente que refleje su estatus migratorio actual.

Además, puede tener lugar un tercer paso, en el que la verificación determinará si el extranjero está autorizado a trabajar o no.

Cómo funciona SAVE para realizar las verificaciones migratorias de los beneficiarios

En el caso de la libertad condicional no categorizada, que se otorga a quienes no son admitidos bajo un programa de parole general, el beneficio puede darse por finalizado mediante notificación por escrito si el DHS determina que se ha cumplido el propósito para el cual se autorizó.

En caso de que la agencia concluya que la libertad condicional terminó anticipadamente, las agencias SAVE pueden realizar el mismo proceso establecido para los programas CHNV.

TPS para Venezuela: las actualizaciones

Luego de las medidas más recientes, los beneficiarios del TPS de Venezuela mantendrán su autorización para trabajar y su documentación seguirá siendo válida hasta el 2 de octubre de 2026.

Esto aplica para quienes recibieron documentos de autorización de empleo (EAD, por sus siglas en inglés), Formularios I-797, Avisos de Acción, avisos de recibo y Formularios I-94 emitidos con fechas de vencimiento del 2 de octubre de 2026 o anteriores al 5 de febrero de 2025.

Ahora, SAVE podrá comprobar el estatus del TPS o la solicitud pendiente de una persona (y cualquier autorización de empleo) mediante información de documentos relacionados (EAD u otros).

Si el TPS de un solicitante ha expirado y no tiene otro estatus legal, SAVE proporcionará una respuesta de “sin estatus” en la verificación manual. Si la persona recibe una respuesta inesperada o no está de acuerdo con la resolución, puede solicitar una verificación adicional para avanzar en el proceso.

El DHS puede dar por terminado el beneficio de la libertad condicional otorgado por el Uscis en ciertos casos Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

Las actualizaciones del Uscis que impactan en los beneficiarios del TPS de Haití

Los beneficiarios haitianos que cuentan con TPS mantendrán vigentes sus documentos luego de la resolución judicial más reciente.

Según la información del Uscis, SAVE verificará si un extranjero cuenta con una aprobación de TPS que no ha sido retirada mediante el mismo proceso aplicado a los beneficiarios venezolanos, es decir, mediante el análisis de documentos relacionados.

Como este caso aún se encuentra en litigio, tanto el permiso temporal como la EAD dependen del avance del proceso judicial. Por este motivo, el Uscis recomienda consultar periódicamente la página del TPS para Haití para obtener actualizaciones.