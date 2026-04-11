“Tolerancia cero”: la promesa de Byron Donalds en Florida contra la inmigración ilegal tras la muerte de una mujer

El congresista republicano Byron Donalds, aspirante a la gobernación de Florida, anunció que impulsará una política de “tolerancia cero” frente a la inmigración irregular si accede al cargo. La declaración tuvo lugar tras un homicidio en el estado presuntamente cometido por un inmigrante indocumentado.

La propuesta de “tolerancia cero” en Florida

Donalds afirmó que su eventual gestión, en caso de pasar las primarias para gobernador del 18 de agosto y de ser elegido en las generales el 3 de noviembre, incluirá medidas para reforzar la aplicación de las leyes migratorias.

El congresista Byron Donalds prometió una política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal tras el reciente y violento asesinato de una mujer en Fort Myers X @ByronDonalds

“Como gobernador, me aseguraré de que haya tolerancia cero para la inmigración ilegal”, dijo en una publicación de X. “Todas las fuerzas del orden se acoplarán con la aplicación de la ley de inmigración federal", señaló tras la muerte de una mujer.

El candidato sostuvo que la coordinación entre niveles de gobierno será un eje de su política de seguridad. Según su planteo, el objetivo es evitar que personas con antecedentes o procesos pendientes permanezcan en el territorio.

Además, indicó que la implementación de estas medidas buscará reducir la incidencia de delitos vinculados a personas en situación migratoria irregular. La propuesta forma parte de su plataforma electoral.

Donalds es precandidato del Partido Republicano para la gobernación de Florida Instagram/@byrondonalds

Críticas a la administración federal de Joe Biden

En sus declaraciones, Donalds cuestionó las decisiones adoptadas durante la gestión del presidente Joe Biden en materia migratoria.

“Este inmigrante indocumentado ingresó por primera vez a EE.UU. en 2022 y un juez federal le emitió una orden final de deportación. Joe Biden ignoró flagrantemente la ley y le otorgó Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) señaló sobre el haitiano.

El dirigente vinculó el caso con lo que considera fallas en el cumplimiento de órdenes judiciales previas. En ese sentido, planteó que el control de la inmigración debe reforzarse mediante acciones coordinadas.

“La lucha de los demócratas por mantener a criminales violentos en nuestro país para anotar puntos políticos contra Trump es imprudente y despreciable", dijo. “La sangre de esta madre inocente está en sus manos. El hecho de que sus hijos crezcan sin una madre recae en ellos", agregó.

El agresor fue identificado como Rolbert Joachin y enfrenta cargos por homicidio DHS

El caso que reactivó el debate migratorio en Estados Unidos

De acuerdo con los reportes policiales retomados por Miami Herald, el hecho tuvo lugar el 2 de abril en Fort Myers, donde una mujer que trabajaba en una tienda de una estación de servicio fue atacada y murió a causa de las lesiones. El agresor utilizó un objeto contundente para golpearla.

Tras el hecho, las fuerzas de seguridad localizaron al sospechoso con apoyo de agencias federales. La detención se concretó poco después del incidente y el acusado brindó su declaración a las autoridades.

El caso adquirió relevancia por la situación migratoria del detenido, quien fue identificado como Rolbert Joachin, un inmigrante haitiano indocumentado.

A pesar de contar con una orden de deportación, según el comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), permanecía en EE.UU. bajo el Programa de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

“Sus imprudentes políticas migratorias le costaron la vida a esta mujer”, señaló la subsecretaria interina del DHS Lauren Bis. “El arresto de este criminal es un ejemplo de cómo el ICE y las autoridades locales pueden colaborar para llevar rápidamente a los delincuentes ante la justicia y hacer que nuestras comunidades sean más seguras”, agregó.

El sospechoso enfrenta cargos por homicidio y daños a la propiedad. En tanto el caso generó repercusiones en el plano político estatal y federal.