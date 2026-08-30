El pueblo costero de Florida, elegido por los turistas, que analiza nuevas reglas para los alquileres vacacionales

Pensacola Beach, una comunidad costera de Florida conocida por sus aguas de color turquesa y elegida como la mejor playa de Estados Unidos en 2025, analiza nuevas reglas para los alquileres vacacionales. El proyecto surgió ante reclamos de residentes permanentes por la actividad de viviendas con capacidad para decenas de huéspedes.

¿Qué reglas analiza Pensacola Beach para los alquileres vacacionales?

De acuerdo con Fox News Digital, la propuesta podría crear un registro de las propiedades destinadas a rentas de corta duración. Además, obligaría a cada dueño a designar una persona disponible las 24 horas para responder cuando aparezca algún inconveniente.

La propuesta contempla crear un registro de propiedades destinadas a estadías de corta duración visitpensacola.com

Rhonda Dorfman, presidenta de Pensacola Beach Advocates y habitante permanente de la isla, explicó a Fox News Digital que este requisito les permitiría a las autoridades identificar con rapidez al responsable de cada inmueble.

La dirigente señaló que los agentes del sheriff “tienen muchas dificultades para saber quién está a cargo” cuando reciben una denuncia. Las llamadas pueden estar relacionadas con volumen excesivo, consumo de alcohol entre menores u otros incidentes ocurridos dentro de los alojamientos.

Las viviendas para grupos numerosos concentran los reclamos

Dorfman aclaró que los cuestionamientos no apuntan contra las familias de tres o cuatro integrantes. Según indicó, los principales inconvenientes aparecen en construcciones preparadas para albergar a una gran cantidad de personas. Algunas casas “tienen capacidad para 30 o 40 huéspedes, y allí surgen los problemas”, afirmó.

Esa ocupación también ejerce presión sobre los espacios disponibles para estacionar en los barrios. Para explicar el impacto, calculó que una propiedad con lugar para 30 individuos requeriría seis automóviles, incluso si cada vehículo transportara a cinco pasajeros.

La acumulación de residuos constituye otra de las quejas. Las bolsas quedan afuera desde la salida de los inquilinos hasta el siguiente día de recolección. Durante ese intervalo, permanecen expuestas a las altas temperaturas. Dorfman sostuvo que la basura “huele mal y se ve fea”.

Los vecinos también objetaron las molestias nocturnas. La ordenanza local contra el ruido comienza a regir a las 22 hs (hora local), aunque las celebraciones pueden extenderse durante la temporada veraniega.

Los dueños tendrían que designar a una persona disponible las 24 horas para responder ante posibles incidentes visitpensacola.com

¿Qué dicen los residentes sobre la llegada de visitantes?

La representante de Pensacola Beach Advocates reconoció que quienes viajan hasta el destino quieren disfrutar sus días de descanso. Explicó que muchas personas trabajan durante 50 semanas, ahorran para sus vacaciones y esperan pasarla bien.

Sin embargo, remarcó que las propiedades se encuentran dentro de sectores habitados durante todo el año. La organización desea que los turistas tengan “unas vacaciones maravillosas”, pero también recuerda que están dentro de una zona residencial.

Dorfman aclaró que el objetivo no consiste en eliminar esta modalidad. “No queremos deshacernos de las rentas de corto plazo”, afirmó. El pedido busca que los vecindarios de baja densidad conserven su carácter comunitario.

Ahora, los funcionarios revisan regulaciones aplicadas en otros puntos de Florida para determinar qué disposiciones podrían funcionar en la comunidad. Entre las referencias aparecen Gulf Breeze, Anna Maria Island y Panama City.

El premio turístico que recibió Pensacola Beach

Pensacola Beach ocupó el primer puesto entre las mejores playas de Estados Unidos en los Readers’ Choice Awards de 2025, según Condé Nast Traveler. La 38ª edición de la encuesta reunió las respuestas de 757.109 participantes de distintos países.

La publicación también destacó la actividad artística y cultural de Pensacola, conocida como la “Ciudad de los Festivales del Sur”. Su calendario incluye el Mural Fest, el Great Gulfcoast Arts Festival y el Pensacola Foo Foo Festival, tres encuentros programados para noviembre.

El reconocimiento contempló además la renovada vida nocturna y la propuesta gastronómica de la localidad. Estos atractivos complementaron sus arenas de ambiente veraniego permanente dentro de la evaluación.