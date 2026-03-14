En Florida: el pueblo playero, con guiño a un país latino, que está entre los más elegidos para Spring Break 2026

La ciudad costera de Panama City, en Florida, figura entre los destinos más buscados para Spring Break 2026 en Estados Unidos. El dato surge de un ranking elaborado con datos de Google Flights, que ubicó a la localidad en el quinto puesto entre los lugares con mayor crecimiento interanual en búsquedas de viajes de primavera.

Por qué Panama City aparece entre los destinos en tendencia para Spring Break

El informe de Travel+Leisure analizó el aumento interanual de búsquedas de vuelos domésticos realizadas en Google Flights para viajes de Spring Break dentro de Estados Unidos.

La localidad se encuentra cerca de Mobile, Pensacola y Tallahassee, dentro de una región clave del noroeste de Florida Tripadvisor

En ese listado, Panama City ocupa el quinto lugar entre los destinos con mayor crecimiento de interés. Por delante aparecen en el primer lugar Hilo, Hawái; en el segundo, Asheville, Carolina del Norte; en el tercero, Sarasota, Florida, y en el cuarto Long Beach, California.

El ranking se completa con:

6.º puesto: Punta Gorda, Florida

Punta Gorda, Florida 7.º puesto: Santa Ana, California

Santa Ana, California 8.º puesto: Fort Myers, Florida

Fort Myers, Florida 9.º puesto: Tampa, Florida

Tampa, Florida 10.º puesto: Vail, Colorado

Panama City se ubica en el Panhandle de Florida, a orillas de la bahía de St. Andrews y sobre la costa del Golfo de México. Tripadvisor

Panama City: una ciudad costera del Panhandle de Florida

Panama City se ubica en el Panhandle de Florida, sobre la bahía de St. Andrews, en la costa del Golfo de México.

Según el sitio oficial del gobierno municipal, gran parte de la ciudad está rodeada por esa bahía, que además funciona como un puerto natural protegido para las instalaciones del complejo Port Panama City. La localidad se encuentra aproximadamente a:

170 millas (273 km) al este de Mobile, Alabama.

95 millas (153 km) al este de Pensacola, Florida.

100 millas (161 km) al suroeste de Tallahassee, Florida.

A su vez, el clima de este lugar es considerado favorable para el turismo durante gran parte del año. De acuerdo con información del gobierno local, las temperaturas promedio son:

68,8 °F (20,4 °C) de media anual

89 °F (31,7 °C) en verano

64 °F (17,8 °C) en invierno

La zona registra además 57,86 pulgadas (1470 mm) de precipitación anual. Los vientos predominantes suelen ser del sur en verano y del norte o noroeste durante el invierno.

Estas condiciones climáticas favorecen la práctica de actividades recreativas y deportes vinculados al agua.

Las propuestas culturales y recreativas de Panama City

La ciudad también cuenta con una oferta cultural que complementa las actividades de playa. En el centro de la ciudad se ubica el Panama City Center for the Arts, mientras que el Martin Theatre alberga presentaciones y exposiciones artísticas.

La ciudad también posee varios museos y galerías, entre ellos el Science & Discovery Center of Northwest Florida y el Bay County Historical Museum.

Además, un Mural Trail con más de 15 obras de arte al aire libre recorre distintos sectores urbanos, desde St. Andrews hasta Millville.

Las playas de Panama City son reconocidas a nivel nacional

El ranking Travelers’ Choice Best of the Best Beaches 2026 de Tripadvisor ubicó a playas del destino en los puestos ocho y 11 entre las mejores de Estados Unidos.

El reconocimiento se basa en opiniones y calificaciones de viajeros recopiladas durante el último año. Las evaluaciones consideran aspectos como la calidad del paisaje, la limpieza del entorno y la variedad de actividades disponibles.

El clima templado de la zona favorece el turismo durante gran parte del año Tripadvisor

Entre los sitios mejor valorados figura St. Andrews State Park, que ocupa el octavo lugar del ranking. El parque es conocido por sus aguas claras y por la arena blanca característica de la costa del golfo de Florida.

Además de la playa, el área ofrece distintas propuestas recreativas. Entre las más mencionadas por los visitantes, se encuentran:

Kayak

Senderismo

Paseos en velero

Snorkel

Recorridos para observar fauna y vida silvestre

Otro aspecto valorado es que el parque no suele estar demasiado concurrido. Esta condición permite realizar pícnics, descansar o buscar conchas marinas en un entorno natural.

Otra playa destacada es Panama City Beach, ubicada en el puesto 11 del ranking. El destino es considerado uno de los más familiares de la región, gracias a sus aguas turquesas y accesos sencillos a la costa.

En este caso, las actividades recreativas también forman parte de la experiencia turística. Entre las propuestas más mencionadas, aparecen:

Excursiones en velero

Tours de naturaleza

Actividades orientadas a familias y niños

Además, la zona es reconocida por su oferta de restaurantes de mariscos y por los atardeceres sobre el golfo, que figuran entre los paisajes más fotografiados por los viajeros.