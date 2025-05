El salario que se necesita para ser considerado clase media en Florida en 2025

Florida es uno de los estados más populares para vivir en Estados Unidos, pero su costo de vida continúa en ascenso. Según datos de un estudio, para que un hogar en el Estado del Sol pertenezca a la clase media este 2025, sus integrantes deben tener ingresos anuales de entre 48.869 y 146.622 dólares.

Florida 2025: ¿cuánto hay que ganar para ser de clase media?

Un informe elaborado por SmartAsset, basado en datos del último Censo de EE.UU., determinó que el ingreso promedio de una familia en Florida es de US$73.311 al año.

En promedio, un familia floridana tiene ingresos anuales de US$73.311 Freepik

El estudio aplicó la definición de clase media utilizada por Pew Research Center: un hogar se sitúa en este grupo si gana entre dos tercios y el doble de la media de ingresos de su estado. Esto implica que, en el Estado del Sol, son considerados de este estrato quienes perciben salarios anuales ubicados entre el piso de US$48.869 y el techo de US$146.622.

De este modo, los hogares que no lleguen a tener ingresos de US$ 48.00 por año quedan ubicados en el escaño social más bajo, mientras que aquellos que superen los US$ 146 mil anuales son considerados en un nivel acomodado.

Florida 2025: el impacto de la inflación complica a los hogares

Tiempo atrás, ganar más de US$100 mil anuales garantizaba una posición de privilegio dentro del espectro económico. Esto ya no es así: aunque cada vez más personas acceden a salarios de seis cifras, el aumento de los costos básicos diluyó su poder de compra y hoy solo alcanzan para ubicarse en mitad de la pirámide social, sin acceder a la holgura y bienestar económico de los hogares que se ubican en la cima.

Entre enero de 2020 y diciembre de 2024, el costo de la vivienda en EE.UU. aumentó un 52%, de acuerdo al Índice Nacional de Precios de la Vivienda Case-Shiller, mientras que los precios de los alimentos subieron un 30%, según el Índice de Precios al Consumidor. Estos incrementos superaron incluso la inflación acumulada en ese período, que fue del 25%.

Aunque Florida no figura entre los estados con ingresos promedio más altos, su índice de precios sí está entre los más elevados. En este escenario, muchos trabajadores de clase media deben recortar gastos para cubrir necesidades básicas.

Cada vez más personas están interesadas en vivir en Florida, lo que ha provocado una mayor tasa de inflación Unsplash

Según datos de Apartmant List, el costo de vida general en Florida supera un 3,81% la media nacional. Este porcentaje enmascara realidades muy distintas. Por ejemplo, Key West aparece como la ciudad más costosa del estado, con un nivel de vida 48,2% superior al promedio nacional, mientras que Bartow se ubica como una de las más asequibles, con costos 8,4% por debajo de la media.

La vivienda constituye uno de los factores más determinantes en estas variaciones. El alquiler de un departamento de una habitación en Miami alcanza los US$1600 mensuales, mientras que en Jacksonville una propiedad de la mismas características se renta por US$1097, lo que muestra la amplitud del espectro económico dentro del estado.

El mercado inmobiliario también presenta una gran disparidad para comprar una vivienda. El precio medio de una propiedad en Miami es de US$524.600, mientras que en Tampa es de US$381 mil, en Orlando de US$369.400 y en Jacksonville de US$280.200.

El costo de la vivienda en Florida ha aumentado en los últimos años Unsplash/Sebastien Aubinaud

Qué ingresos se necesitan para ser de clase media en otros estados

Florida no es el único estado donde los hogares necesitan ganar más para pertenecer a la clase media. En el ranking elaborado por SmartAsset, Massachusetts encabeza la lista, con un umbral de entre US$66.565 y US$199.716 anuales.

A nivel nacional, el informe destaca que en todos los estados de EE.UU., el extremo superior de la clase media supera los US$100.000, lo que confirma que los sueldos de seis cifras ya no representan automáticamente un estándar de vida elevado.

Estos son los ingresos que se requieren para ser de clase media, estado por estado:

Alabama

Extremo bajo de la clase media: US$41.471

Extremo alto de la clase media: US$124.424

Ingreso familiar promedio: US$62.212

Alaska

Extremo bajo de la clase media: US$57.748

Extremo alto de la clase media: US$173.262

Ingreso familiar promedio: US$86.631

Arizona

Extremo bajo de la clase media: US$51.538

Extremo alto de la clase media: US$154.630

Ingreso familiar promedio: US$77.315

Arkansas

Extremo bajo de la clase media: US$39.129

Extremo alto de la clase media: US$117.400

Ingreso familiar promedio: US$58.700

California

Extremo bajo de la clase media: US$63.674

Extremo alto de la clase media: US$191.042

Ingreso familiar promedio: US$95.521

Carolina del Norte

Extremo bajo de la clase media: US$47.198

Extremo alto de la clase media: US$141.608

Ingreso familiar promedio: US$70.804

Carolina del Sur

Extremo bajo de la clase media: US$45.198

Extremo alto de la clase media: US$135.608

Ingreso familiar promedio: US$67.804

Colorado

Extremo bajo de la clase media: US$61.934

Extremo alto de la clase media: US$185.822

Ingreso familiar promedio: US$92.911

Connecticut

Extremo bajo de la clase media: US$61.104

Extremo alto de la clase media: US$183.330

Ingreso familiar promedio: US$91.665

Dakota del Norte

Extremo bajo de la clase media: US$51.012

Extremo alto de la clase media: US$153.050

Ingreso familiar promedio: US$76.525

Dakota del Sur

Extremo bajo de la clase media: US$47.869

Extremo alto de la clase media: US$143.620

Ingreso familiar promedio: US$71.810

Delaware

Extremo bajo de la clase media: US$54.235

Extremo alto de la clase media: US$162.722

Ingreso familiar promedio: US$81.361

Florida

Extremo bajo de la clase media: US$48.869

Extremo alto de la clase media: US$146.622

Ingreso familiar promedio: US$73.311

Georgia

Extremo bajo de la clase media: US$49.750

Extremo alto de la clase media: US$149.264

Ingreso familiar promedio: US$74.632

Hawai

Extremo bajo de la clase media: US$63.542

Extremo alto de la clase media: US$190.644

Ingreso familiar promedio: US$95.322

Idaho

Extremo bajo de la clase media: US$49.956

Extremo alto de la clase media: US$149.884

Ingreso familiar promedio: US$74.942

Illinois

Extremo bajo de la clase media: US$53.532

Extremo alto de la clase media: US$160.612

Ingreso familiar promedio: US$80.306

Indiana

Extremo bajo de la clase media: US$46.313

Extremo alto de la clase media: US$138.954

Ingreso familiar promedio: US$69.477

Iowa

Extremo bajo de la clase media: US$47.617

Extremo alto de la clase media: US$142.866

Ingreso familiar promedio: US$71.433

Kansas

Extremo bajo de la clase media: US$46.884

Extremo alto de la clase media: US$140.666

Ingreso familiar promedio: US$70.333

Kentucky

Extremo bajo de la clase media: US$40.741

Extremo alto de la clase media: US$122.236

Ingreso familiar promedio: US$61.118

Louisiana

Extremo bajo de la clase media: US$38.815

Extremo alto de la clase media: US$116.458

Ingreso familiar promedio: US$58.229

Maine

Extremo bajo de la clase media: US$49.150

Extremo alto de la clase media: US$147.466

Ingreso familiar promedio: US$73.733

Maryland

Extremo bajo de la clase media: US$65.779

Extremo alto de la clase media: US$197.356

Ingreso familiar promedio: US$98.678

Massachusetts

Extremo bajo de la clase media: US$66.565

Extremo alto de la clase media: US$199.716

Ingreso familiar promedio: US$99.858

Michigan

Extremo bajo de la clase media: US$46.117

Extremo alto de la clase media: US$138.366

Ingreso familiar promedio: US$69.183

Minnesota

Extremo bajo de la clase media: US$56.718

Extremo alto de la clase media: US$170.172

Ingreso familiar promedio: US$85.086

Mississippi

Extremo bajo de la clase media: US$36.132

Extremo alto de la clase media: US$108.406

Ingreso familiar promedio: US$54.203

Missouri

Extremo bajo de la clase media: US$45.692

Extremo alto de la clase media: US$137.090

Ingreso familiar promedio: US$68.545

Montana

Extremo bajo de la clase media: US$47.198

Extremo alto de la clase media: US$141.608

Ingreso familiar promedio: US$70.804

Nebraska

Extremo bajo de la clase media: US$49.722

Extremo alto de la clase media: US$149.180

Ingreso familiar promedio: US$74.590

Nevada

Extremo bajo de la clase media: $50.904

Extremo alto de la clase media: $152.728

Ingreso familiar promedio: $76.364

New Hampshire

Extremo bajo de la clase media: US$64.552

Extremo alto de la clase media: US$193.676

Ingreso familiar promedio: US$96.838

Nueva Jersey

Extremo bajo de la clase media: US$66.514

Extremo alto de la clase media: US$199.562

Ingreso familiar promedio: US$99.781

Nuevo México

Extremo bajo de la clase media: US$41.508

Extremo alto de la clase media: US$124.536

Ingreso familiar promedio: US$62.268

Nueva York

Extremo bajo de la clase media: US$54.725

Extremo alto de la clase media: US$164.190

Ingreso familiar promedio: US$82.095

Ohio

Extremo bajo de la clase media: US$45.175

Extremo alto de la clase media: US$135.538

Ingreso familiar promedio: US$67.769

Oklahoma

Extremo bajo de la clase media: US$41.421

Extremo alto de la clase media: US$124.276

Ingreso familiar promedio: US$62.138

Oregon

Extremo bajo de la clase media: US$53.435

Extremo alto de la clase media: US$160.320

Ingreso familiar promedio: US$80.160

Pensilvania

Extremo bajo de la clase media: US$49.211

Extremo alto de la clase media: US$147.648

Ingreso familiar promedio: US$73.824

Rhode Island

Extremo bajo de la clase media: US$56.642

Extremo alto de la clase media: US$169.944

Ingreso familiar promedio: US$84.972

Tennesse

Extremo bajo de la clase media: US$45.083

Extremo alto de la clase media: US$135.262

Ingreso familiar promedio: US$67.631

Texas

Extremo bajo de la clase media: US$50.515

Extremo alto de la clase media: US$151.560

Ingreso familiar promedio: US$75.780

Utah

Extremo bajo de la clase media: US$62.274

Extremo alto de la clase media: US$186.842

Ingreso familiar promedio: US$93.421

Vermont

Extremo bajo de la clase media: US$54.135

Extremo alto de la clase media: US$162.422

Ingreso familiar promedio: US$81.211

Virginia

Extremo bajo de la clase media: US$59.948

Extremo alto de la clase media: US$179.862

Ingreso familiar promedio: US$89.931

Virginia Occidental

Extremo bajo de la clase media: US$37.295

Extremo alto de la clase media: US$111.896

Ingreso familiar promedio: US$55.948

Washington

Extremo bajo de la clase media: US$63.064

Extremo alto de la clase media: US$189.210

Ingreso familiar promedio: US$94.605

Wisconsin

Extremo bajo de la clase media: US$49.749

Extremo alto de la clase media: US$149.262

Ingreso familiar promedio: US$74.631

Wyoming