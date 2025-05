Adiós J.B. Pritzker en Illinois: así se prepara el gobernador para el “día después” de su cargo

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se prepara para las próximas elecciones estatales, que están previstas para noviembre de 2026. Mientras tanto, el líder demócrata estaría en el análisis de otros escenarios políticos.

El gobierno de J.B. Pritzker en Illinois

El demócrata nacido en Atherton, California, fue elegido como gobernador del estado en enero de 2018 y protagonizó su segundo mandato en 2022. Con respecto a la posibilidad de volver a postularse ante las urnas, Pritzker se mostró dubitativo: “Todavía no he decidido si me presentaré a la reelección como gobernador”, sostuvo en una entrevista reciente en el programa Jimmy Kimmel Live desde Los Ángeles.

El gobernador de Illinois JB Pritzker y el presidente Donald Trump (Archivo) Archivo

Pero el gobernador de Illinois parecería tener otros planes en mente. Según informó NBC 5, Pritzker mantiene una ajetreada agenda con el objetivo de obtener mayor visibilidad en el terreno nacional y presentarse a las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, de 2028.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el líder estatal demócrata se ha mostrado crítico ante las políticas del mandatario republicano. “Creo que todo el mundo entiende que, a estas alturas, tenemos a un autoritario en el cargo”, señaló en la entrevista mencionada.

Y añadió: “Trump está destruyendo lo que realmente importa a las familias trabajadoras de Estados Unidos y nadie lo detiene”.

El discurso de J.B. Pritzker que incrementa los rumores de su candidatura a presidente

Además de sus declaraciones en el programa en California, el gobernador de Illinois realizó una visita a New Hampshire en la que también cuestionó las acciones de la administración federal. En su discurso, el demócrata tildó de “autoritarios” los intentos de Trump para expandir su poder.

Asimismo, instó a los demócratas a realizar “movilizaciones”, que posteriormente aclaró que se refería a manifestaciones “pacíficas”.

El gobernador estatal acudió al programa en California Instagram/jbpritzker

Otro factor que incrementa los rumores de que Pritzker tendría la intención de presentarse a las elecciones presidenciales en Estados Unidos es su agenda actual de 2025. Según el medio mencionado, el calendario del gobernador de Illinois estuvo protagonizado el primer trimestre del año por múltiples apariciones en medios de comunicación y podcast.

Como en Nueva York, Texas o Massachusetts, Illinois no presenta un límite para realizar mandatos consecutivos en el gobierno.

J.B. Pritzker cuestionó ciertas medidas de Trump

Desde que Donald Trump asumió el cargo a presidente en su segundo mandato, ha implementado diversas medidas que el gobernador de Illinois ha cuestionado. Un ejemplo son las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con el objetivo de realizar deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en todo Estados Unidos.

Al respecto, J.B. Pritzker se mostró a favor de “proteger a la comunidad que reside” en el estado y señaló que los operativos ordenados por Trump presentaban un “carácter agresivo”. En tanto, el mandatario demócrata señaló que consideraba necesario “deshacerse de los criminales violentos”.

(Archivo). JB Pritzker cuestionó ciertas medidas de Trump Reba Saldanha - FR170646 AP

El gobernador de Illinois también hizo una comparación sobre la administración federal. "Todo lo que ha hecho Donald Trump es destruir la democracia constitucional y eso es lo que ocurrió en la Alemania nazi", aseveró en una entrevista en febrero.