Elecciones en Colombia 2026: dónde votar de forma anticipada desde Miami

El proceso electoral para las elecciones presidenciales y generales de Colombia en 2026 despierta expectativas entre la comunidad colombiana del sur de Florida. Las autoridades de Miami-Dade, junto al Consulado General de Colombia en Miami, coordinan los operativos necesarios para garantizar una jornada democrática transparente y organizada en distintas sedes del condado.

El cronograma para votar en las elecciones colombianas en Miami

La participación ciudadana representa un pilar fundamental para el fortalecimiento de las instituciones. Ante este panorama, los líderes comunitarios enfatizan la importancia de la concurrencia a las urnas tanto en la etapa anticipada como en la jornada oficial de cierre.

Cronograma de elecciones en Colombia 2026 publicado por el Consulado de Miami Instagram/@consuladocolmia

¿Cuándo y dónde inicia la votación anticipada?

El proceso de votación anticipada comienza el lunes 25 de mayo de 2026 y termina el sábado 30 de mayo. Los ciudadanos habilitados deben acercarse al Coral Gables Museum, ubicado en 285 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134. El horario de atención al público es de 8 a 16 hs durante toda la semana.

¿Cuáles son los centros habilitados para el domingo 31 de mayo?

El día oficial de las elecciones, los colombianos deben acudir al centro donde figure su inscripción vigente. Las sedes son el Consulado General de Colombia en 280 Aragon Ave, Coral Gables; el Miami Dade College Kendall Campus en 11011 SW 104 Street, Kendall; y el Milander Center for Arts and Entertainment en 4800 Palm Ave, Hialeah. Todos los centros funcionan de 8 a 16 hs.

En Florida se puede votar de forma anticipada en las elecciones de Colombia a partir del lunes 25 de mayo (Fuente: Consejo Nacional ElectoraL)

¿Cómo participan los ciudadanos como jurados electorales?

Las autoridades permiten que los colombianos menores de 60 años que todavía no realizaron la inscripción de su cédula colaboren como jurados electorales. Esta función garantiza la transparencia del proceso y, además, habilita al ciudadano para votar durante la jornada democrática. El sistema cuenta con testigos electorales para asegurar la normalidad en el escrutinio.

¿Dónde pueden los ciudadanos obtener más información?

Para resolver dudas sobre la elegibilidad, el estado de la inscripción o la ubicación exacta de su mesa de votación, el Consulado General de Colombia en Miami dispone de la línea gratuita 1-888-764-3326. También resulta posible consultar los detalles pertinentes a través del sitio oficial de la sede consular en internet.

El domingo 31 de mayo, Colombia elige al nuevo presidente que ocupará el cargo de Gustavo Petro Jose Luis Magana - FR159526 AP

La población de origen colombiano en Florida asciende a 1.3 millones de personas, según datos del censo de 2020. De ese total, cerca de 125 mil ciudadanos residen en Miami-Dade, lo cual convierte al condado en un punto clave para el ejercicio del voto desde el exterior.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA