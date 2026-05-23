Mamdani duplica el carril de bicicletas en la Sexta Avenida antes del Mundial: qué cambia para ciclistas y peatones

El pasado martes, el alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), Mike Flynn, informaron sobre una modificación en la Sexta Avenida en Manhattan. El proyecto buscará aumentar el ancho de la infraestructura para bicicletas en un tramo estratégico, con el fin de mejorar la seguridad antes del inicio del Mundial 2026.

El plan de ampliación de Mamdani para el uso de bicicletas en Manhattan previo al Mundial

La oficina del alcalde explicó que el cambio principal ocurrirá en el segmento situado entre la calle 14 y la 31. En esta zona, el carril con protección para bicicletas pasará de medir seis a diez pies (de 1,8 a tres metros).

Esta dimensión permitirá que los usuarios realicen maniobras con un mayor margen de espacio y que tengan la posibilidad de circular en paralelo. El diseño también buscará incentivar el uso de bicicletas eléctricas en las calles de Nueva York. Para la creación de este espacio, el DOT retirará un carril destinado al tránsito de vehículos motorizados en la Sexta Avenida.

Según los registros de la ciudad, el uso de bicicletas se mantiene en crecimiento. En 2025, los cruces en bicicleta por los puentes del East River alcanzaron casi 29.000 viajes diarios, casi 18 veces el registro de 1980.

Mejoras propuestas por Mamdani para el tránsito de peatones en Herald Square

La intervención en la vía previo al Mundial incluye una medida destinada a aquellos que se desplazan a pie en las inmediaciones de Herald Square, entre las calles 31 y 35. En este sector, la zona de protección para bicicletas mantendrá una medida de cinco pies (1,5 metros). Sin embargo, el proyecto sumará otros nueve pies (2,7 metros) de espacio para los peatones.

El objetivo es evitar que los individuos invadan el área de la calzada en una de las zonas con mayor densidad de personas en la parte media de Manhattan. Sobre esto, Mamdani manifestó: “¿Qué mejor manera de dar la bienvenida al Mundial 2026 que haciendo que nuestras calles sean más seguras y accesibles para todos los que las utilizan?”.

Mamdani busca mejorar la experiencia de peatones y ciclistas durante el Mundial 2026 en Nueva York DOT New York

El mandatario añadió que estas modificaciones en sitios como la Sexta Avenida, Broadway en Queens y el puente de Brooklyn servirán a la población más allá del período de las celebraciones de verano.

Antecedentes de seguridad y el programa Vision Zero en Nueva York

La Sexta Avenida cuenta con la clasificación de Corredor Vision Zero debido a la tasa de muertes y de lesiones de gravedad que se producen. Entre 2019 y 2023, las autoridades contaron 29 casos de muertes o de heridas severas en este tramo de la vía.

El gobierno de la ciudad indica que los rediseños con estas características tienen la capacidad de reducir las muertes hasta en un 30% y las lesiones a peatones en un 31,7%.

Las obras en Manhattan podrían reducir las muertes por accidentes hasta en un 30% Unsplash

En 2024, el departamento de transporte instaló una infraestructura de ancho doble en la Sexta Avenida desde la calle Lispenard hasta la calle 13. En el año previo a esa obra, se registraron 26 heridos entre ciclistas y peatones la misma sección.