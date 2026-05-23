Se reduce la brecha entre Cornyn y Paxton: qué dicen las últimas encuestas al Senado en Texas

La interna republicana para definir la candidatura al Senado de Estados Unidos en Texas entró en su tramo final y las encuestas muestran una ventaja para el fiscal general Ken Paxton sobre el senador John Cornyn. Ambos competirán nuevamente el 26 de mayo después de no haber superado el 50% de los votos en la elección primaria.

Encuestas del Senado en Texas: Ken Paxton aventaja a John Cornyn antes del runoff

Los relevamientos publicados durante mayo mostraron diferencias variables entre los dos candidatos, aunque el promedio elaborado por RealClearPolling ubicó a Paxton por encima de su contrincante. El cálculo incluyó encuestas realizadas entre marzo y mayo.

Los porcentajes se establecieron de la siguiente manera:

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, obtuvo el 48,8% de la intención de voto.

de la intención de voto. El senador John Cornyn alcanzó el 41% de apoyo.

Uno de los sondeos más recientes incluido en el promedio elaborado por RealClearPolling fue el de SoCal Strategies que se realizó entre el 20 y el 21 de mayo. El trabajo consultó a 700 votantes republicanos probables mediante paneles digitales de CINT y Pollfish.

Según esa medición, Paxton alcanzó el 57% de intención de voto contra el 35% de Cornyn, una brecha de 22 puntos. Se trata de una de las mayores ventajas registradas en los sondeos recientes de la campaña.

Otra encuesta dentro del parámetro de RealClearPolling, difundida entre el 6 y 11 de mayo, fue realizada por Global Strategy Group para la organización Giffords de la excongresista demócrata Gabrielle Giffords. En ese estudio, Paxton apareció con 52% y Cornyn con 40%. El relevamiento incluyó a 600 votantes republicanos.

Los republicanos van en busca de su candidatura para competir por el Senado el 3 de noviembre Fotomontaje con imágenes de Getty Images/AFP

Runoff republicano en Texas: qué muestran los sondeos sobre Paxton y Cornyn

La evolución de la campaña también quedó reflejada en otros sondeos incorporados al promedio de RealClearPolling. Remington Research realizó una encuesta entre el 3 y el 5 de mayo con 1810 participantes y detectó una ventaja de 11 puntos para Paxton: 47% contra 36%.

La Universidad de Houston mostró un escenario más ajustado. En su estudio, realizado entre fines de abril y comienzos de mayo sobre 1200 votantes, Paxton obtenía 48% y Cornyn 45%.

Peak Insights fue una de las pocas firmas que registró a Cornyn por delante. Su medición, hecha entre el 2 y el 5 de mayo, ubicó al senador con 47% y a Paxton con 46%.

Elecciones generales en Texas: escenarios de Paxton y Cornyn contra James Talarico

Mientras avanza la primaria republicana, también comenzaron a difundirse escenarios para las elecciones generales del 3 de noviembre. Una encuesta de la Texas Southern University evaluó enfrentamientos hipotéticos entre los republicanos y el demócrata James Talarico.

Cornyn vs. Talarico:

El posible candidato republicano aparece con 45% .

. El demócrata lo sigue de cerca con el 44% .

. El libertario Ted Brown obtiene 3% .

. Mientras que 8% permanece indeciso.

Paxton vs. Talarico:

El estudio muestra un empate de 45% entre el fiscal general y el demócrata.

entre el fiscal general y el demócrata. Brown alcanza el 2% .

. Los indecisos representan otro 8%.

El sondeo también midió niveles de imagen de los principales candidatos. James Talarico registró 46% de valoración positiva y 35% negativa. Paxton aparece con 42% favorable y 48% desfavorable, mientras que Cornyn tiene 37% de valoración positiva y 49% negativa.

A pesar de la competencia interna, el electorado republicano muestra niveles altos de alineamiento partidario. El 91% de los sufragistas de Paxton indicó que apoyaría a Cornyn en noviembre si resultara ganador. En sentido inverso, el 90% de quienes respaldan al senador afirmó que votaría por el fiscal.

Cuándo es el runoff republicano en Texas y hasta cuándo se puede votar anticipadamente

La elección de segunda vuelta de las primarias o runoff en Texas se realizará el martes 26 de mayo. Ese día también se resolverán otras candidaturas estatales y partidarias.

El período de votación anticipada comenzó el 18 de mayo y finalizará el 22 de mayo. La fecha límite para registrarse fue el 27 de abril, mientras que el plazo para solicitar boleta por correo venció el 15 de mayo.