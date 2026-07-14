Elecciones en Florida 2026: Jay Collins crece en las encuestas y apunta contra Byron Donalds

Cuando faltan menos de seis semanas para la celebración de las elecciones primarias republicanas para gobernador de Florida, el vicegobernador Jay Collins busca consolidarse como la principal alternativa dentro de la contienda. Con un equipo de campaña que asegura haber ganado impulso en los últimos días, el dirigente sostiene que el escenario electoral cambió y que el crecimiento registrado en una encuesta reciente refleja una mayor competitividad frente al representante Byron Donalds.

Jay Collins afirma que crece entre los republicanos de Florida

A través de una publicación en la red social X, Collins aseguró que cada vez más republicanos de Florida reconsideran su voto de cara a las elecciones primarias del 18 de agosto.

El mensaje de Jay Collins contra Byron Donalds en redes sociales

En ese mensaje, el vicegobernador sostuvo que muchos electores buscan un candidato que continúe el rumbo iniciado por el gobernador Ron DeSantis y no uno que modifique ese camino político.

En esa misma publicación, Collins cuestionó indirectamente a su principal rival al afirmar que los republicanos no quieren un aspirante con “una pesada carga” ni respaldado por multimillonarios del sector tecnológico.

Sobre ese escenario, aseguró que el crecimiento de su campaña responde al apoyo que recibe en distintos puntos del estado y concluyó con un llamado a mantener el impulso alcanzado en las últimas semanas.

Byron Donalds lidera la primaria de Florida con 17 puntos de ventaja

De acuerdo con un comunicado difundido por la campaña de Collins, una encuesta elaborada por David Jay Wolfson muestra que Donalds continúa como líder en la intención de voto inicial entre los republicanos de Florida, aunque Collins aparece como el segundo candidato con mayor respaldo.

Las declaraciones de Byron Donalds tras la acusación formal contra Rául Castro

Los resultados iniciales del sondeo fueron los siguientes:

Byron Donalds : 37%

: 37% Jay Collins : 20%

: 20% James Fishback : 9%

: 9% Paul Renner : 2%

: 2% Indecisos: 28%

Según el comunicado de campaña, estos números muestran un escenario distinto al observado semanas atrás y reflejan una mayor competitividad en la carrera por la nominación republicana.

El mismo comunicado incluye declaraciones del director de campaña de Collins, Ted Veerman, quien sostuvo que la ventaja inicial de Donalds no representa una posición definitiva. “Los números cuentan una historia muy diferente a la de hace apenas unas semanas”, afirmó.

También señaló que, pese a que Donalds ingresó a la competencia con un alto nivel de reconocimiento entre los votantes y el respaldo del presidente Donald Trump, aún no logró consolidar una ventaja inalcanzable.

Jay Collins evoca la remontada de Ron DeSantis en 2018

El comunicado también recuerda que Collins puso en marcha una campaña publicitaria multimillonaria para impulsar su candidatura a gobernador y sostiene que esa estrategia comenzó a mostrar resultados en los sondeos.

Collins descartó bajar su candidatura y reconoció que enfrenta “una batalla cuesta arriba”

Tras conocerse la encuesta, el propio Collins volvió a expresarse en redes sociales y afirmó que los datos confirman la evolución que, según afirmó, su equipo observa en el territorio. “La encuesta más reciente confirma lo que hemos estado viendo en toda Florida: nuestra campaña está creciendo gracias a seguidores como ustedes”, escribió.

En ese mismo mensaje trazó un paralelo con las elecciones republicanas de 2018, cuando Ron DeSantis logró revertir la dinámica de la contienda interna. “¿Les resulta familiar? Debería. Esto empieza a parecerse mucho. El establishment político no decide quién será gobernador. Los republicanos de Florida, sí”, expresó.

La referencia apunta a la elección en la que DeSantis logró crecer durante la primaria republicana antes de imponerse posteriormente en la elección general. Collins busca instalar la idea de que un cambio similar podría repetirse en el actual proceso electoral.