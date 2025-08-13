Quién es Jay Collins, el “Chuck Norris de la política” al que Ron DeSantis nombró como vicegobernador de Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sorprendió este martes a la política estatal al anunciar que el senador republicano Jay Collins ocupará el cargo de vicegobernador. El legislador de 47 años llega al puesto para reemplazar a Jeanette Núñez, quien dejó vacante su lugar para asumir la presidencia de la Universidad Internacional de Florida.

Quién es Jay Collins: su trayectoria militar y los detalla es de su vida personal

Antes de dar el salto a la política, Jay Collins construyó una carrera de más de dos décadas en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, según consignó Fox News.

Jay Collins, veterano condecorado de las Fuerzas Especiales, sirvió 23 años como boina verde con misiones en Afganistán, Irak y Sudamérica Captura video x.com/GovRonDeSantis/

En específico, ingresó al Ejército en 1995 y sirvió hasta 2018, con múltiples despliegues en el extranjero como boina verde:

Participó en misiones en Afganistán, Irak y en dos ocasiones en Sudamérica.

y en dos ocasiones en Sudamérica. Durante el servicio, sufrió lesiones crónicas en combate que derivaron en la amputación de una pierna . A pesar de ello, continuó activo cinco años más como boina verde, donde recibió la condecoración Corazón Púrpura.

que derivaron en la . A pesar de ello, continuó activo cinco años más como boina verde, donde recibió la condecoración Corazón Púrpura. Se graduó con honores “summa cum laude” en Ciencias de la Salud por la American Military University en 2010 y obtuvo una maestría en Liderazgo Organizacional en Norwich University en 2012.

y obtuvo una en Norwich University en 2012. Fundó una organización sin fines de lucro para apoyar a veteranos, personal de emergencias y residentes de Florida en situación de necesidad.

En palabras de DeSantis durante su presentación, Collins “ha sido un hombre de acción” y “uno de los senadores más productivos de la Florida moderna”, a quien incluso comparó con “el Chuck Norris de la política estatal”.

La carrera política de Jay Collins en Florida

Collins inició su camino político en 2022 al ganar el escaño por el Distrito 14, que cubre el oeste del condado de Hillsborough. Para ocupar ese puesto, derrotó a la demócrata Janet Cruz por un amplio margen que significó un cambio de control hacia los republicanos.

Desde el Senado estatal, se centró en políticas de gobierno limitado, defensa de las libertades individuales y seguridad pública .

. En 2023 , presentó el proyecto de ley SB 918, que proponía ampliar las horas de trabajo permitidas para adolescentes , incluso para jóvenes de 14 y 15 años que hubieran terminado el secundario o estuvieran escolarizados en casa o en programas virtuales. La propuesta no llegó al pleno del Senado.

, presentó el proyecto de ley SB 918, que proponía , incluso para jóvenes de 14 y 15 años que hubieran terminado el secundario o estuvieran escolarizados en casa o en programas virtuales. La propuesta no llegó al pleno del Senado. En 2024, tuvo un papel clave en la organización de vuelos de rescate para estadounidenses que buscaban salir de Israel durante un momento de alta tensión con Irán.

Collins ingresó a la política en 2022 con una contundente victoria en el Distrito 14 de Hillsborough x.com/JayCollinsFL

En su discurso de juramento como vicegobernador, Collins afirmó que “el campo de batalla puede cambiar, pero la misión sigue siendo la misma”, y prometió ser un líder “para todos los floridanos, sin importar dónde vivan o cuál sea su postura política”.

La postura de Collins en materia de inmigración: el proyecto que impulsó y DeSantis vetó

Las posiciones de Collins en política migratoria fueron complejas y, en ocasiones, contrarias a las líneas duras del propio gobernador.

En 2024 y 2025 impulsó un proyecto de ley para garantizar que los gobiernos locales no obstaculizaran la construcción de viviendas para trabajadores agrícolas migrantes legales en tierras de uso, siempre que cumplieran con los criterios estatales.

La iniciativa buscaba facilitar alojamiento a trabajadores extranjeros contratados de forma regular bajo programas de visas, en respuesta a la escasez de mano de obra que afecta al sector agrícola de Florida.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras en 2024, pero DeSantis la vetó argumentando que no incluía mecanismos de control suficientes para impedir que se beneficiara a inmigrantes indocumentados. Collins la reintrodujo en 2025, al señalar que el déficit de mano de obra había obligado a muchos productores a reducir siembras y limitar operaciones.

La prensa especializada, como Tampa Free Press, destacó que el proyecto generó un debate sobre cómo equilibrar las necesidades del campo con el cumplimiento de las leyes migratorias.

Collins impulsó en 2024-2025 una iniciativa para facilitar viviendas a trabajadores agrícolas migrantes legales x.com/JayCollinsFL

El voto contra la ley antiinmigración de 2025

En enero de 2025, Collins fue uno de los seis senadores republicanos que votaron en contra de un proyecto de ley contra la inmigración ilegal promovido por la Legislatura estatal. El propio gobernador calificó como “débil” y anticipó que lo vetaría.