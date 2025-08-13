Quién es Jay Collins, el “Chuck Norris de la política” al que Ron DeSantis nombró como vicegobernador de Florida
El mandatario del Estado Soleado presentó al senador en su nuevo puesto; es un excombatiente con pocos años en la política, pero con varios proyectos sobre inmigración
- 5 minutos de lectura'
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sorprendió este martes a la política estatal al anunciar que el senador republicano Jay Collins ocupará el cargo de vicegobernador. El legislador de 47 años llega al puesto para reemplazar a Jeanette Núñez, quien dejó vacante su lugar para asumir la presidencia de la Universidad Internacional de Florida.
Quién es Jay Collins: su trayectoria militar y los detalla es de su vida personal
Antes de dar el salto a la política, Jay Collins construyó una carrera de más de dos décadas en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, según consignó Fox News.
En específico, ingresó al Ejército en 1995 y sirvió hasta 2018, con múltiples despliegues en el extranjero como boina verde:
- Participó en misiones en Afganistán, Irak y en dos ocasiones en Sudamérica.
- Durante el servicio, sufrió lesiones crónicas en combate que derivaron en la amputación de una pierna. A pesar de ello, continuó activo cinco años más como boina verde, donde recibió la condecoración Corazón Púrpura.
- Se graduó con honores “summa cum laude” en Ciencias de la Salud por la American Military University en 2010 y obtuvo una maestría en Liderazgo Organizacional en Norwich University en 2012.
- Fundó una organización sin fines de lucro para apoyar a veteranos, personal de emergencias y residentes de Florida en situación de necesidad.
En palabras de DeSantis durante su presentación, Collins “ha sido un hombre de acción” y “uno de los senadores más productivos de la Florida moderna”, a quien incluso comparó con “el Chuck Norris de la política estatal”.
La carrera política de Jay Collins en Florida
Collins inició su camino político en 2022 al ganar el escaño por el Distrito 14, que cubre el oeste del condado de Hillsborough. Para ocupar ese puesto, derrotó a la demócrata Janet Cruz por un amplio margen que significó un cambio de control hacia los republicanos.
- Desde el Senado estatal, se centró en políticas de gobierno limitado, defensa de las libertades individuales y seguridad pública.
- En 2023, presentó el proyecto de ley SB 918, que proponía ampliar las horas de trabajo permitidas para adolescentes, incluso para jóvenes de 14 y 15 años que hubieran terminado el secundario o estuvieran escolarizados en casa o en programas virtuales. La propuesta no llegó al pleno del Senado.
- En 2024, tuvo un papel clave en la organización de vuelos de rescate para estadounidenses que buscaban salir de Israel durante un momento de alta tensión con Irán.
En su discurso de juramento como vicegobernador, Collins afirmó que “el campo de batalla puede cambiar, pero la misión sigue siendo la misma”, y prometió ser un líder “para todos los floridanos, sin importar dónde vivan o cuál sea su postura política”.
La postura de Collins en materia de inmigración: el proyecto que impulsó y DeSantis vetó
Las posiciones de Collins en política migratoria fueron complejas y, en ocasiones, contrarias a las líneas duras del propio gobernador.
En 2024 y 2025 impulsó un proyecto de ley para garantizar que los gobiernos locales no obstaculizaran la construcción de viviendas para trabajadores agrícolas migrantes legales en tierras de uso, siempre que cumplieran con los criterios estatales.
La iniciativa buscaba facilitar alojamiento a trabajadores extranjeros contratados de forma regular bajo programas de visas, en respuesta a la escasez de mano de obra que afecta al sector agrícola de Florida.
La propuesta fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras en 2024, pero DeSantis la vetó argumentando que no incluía mecanismos de control suficientes para impedir que se beneficiara a inmigrantes indocumentados. Collins la reintrodujo en 2025, al señalar que el déficit de mano de obra había obligado a muchos productores a reducir siembras y limitar operaciones.
La prensa especializada, como Tampa Free Press, destacó que el proyecto generó un debate sobre cómo equilibrar las necesidades del campo con el cumplimiento de las leyes migratorias.
El voto contra la ley antiinmigración de 2025
En enero de 2025, Collins fue uno de los seis senadores republicanos que votaron en contra de un proyecto de ley contra la inmigración ilegal promovido por la Legislatura estatal. El propio gobernador calificó como “débil” y anticipó que lo vetaría.
- Collins reconoció que la iniciativa era “en general buena”, pero consideró que había aspectos que “se podían ajustar” para hacerla más efectiva, según remarcaron desde Florida Voice.
- Expresó su preocupación por la disposición que designaba al comisionado de Agricultura como jefe de inmigración del estado, al alegar dudas sobre la constitucionalidad de esa medida.
- Explicó que su experiencia militar, así como la de su esposa —agente de contrainteligencia por 20 años—, le daban una visión clara sobre la importancia de cerrar vacíos legales y fortalecer el marco normativo.
- A pesar de votar contra la línea de su propio partido, Collins aseguró que no se trataba de un ataque personal a los promotores del proyecto, sino de la convicción de que “con el mejor lenguaje posible se pueden lograr más cosas”.
