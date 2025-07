Es argentino, lo arrestaron cuando conducía hacia México y terminó en el Alligator Alcatraz de Florida

Fernando Artese, un ciudadano de doble nacionalidad, argentino-italiano, fue arrestado por autoridades migratorias en Florida cuando iniciaba su viaje para salir de Estados Unidos. El plan de su familia consistía en salir del país norteamericano por ruta en una casa rodante para cruzar hacia México, continuar hasta la Argentina para visitar a familiares y luego asentarse en Europa. Sin embargo, fue detenido por conducir sin licencia.

Lo arrestaron por conducir sin licencia cuando iba camino a México con su familia

El hecho ocurrió en las cercanías de Júpiter, Florida, pocas horas después de comenzar el viaje. La policía local, al realizar un control, verificó que tenía una orden judicial pendiente por conducir sin licencia meses antes, lo que derivó en su arresto. Posteriormente, quedó bajo custodia de inmigración.

El argentino intentaba salir de Estados Unidos de manera voluntaria, pero el ICE lo atrapó y lo envió a la prisión de Alligator Alcatraz en Florida Foto GoFundMe

Desde entonces, Artese fue derivado a una instalación recientemente habilitada por el Estado de Florida en la región de los Everglades y se convirtió en el detenido número 71 en el lugar. El centro ha sido bautizado informalmente como “Alligator Alcatraz”, en referencia a su ubicación pantanosa y aislada donde habitan gran cantidad de caimanes.

Argentino denuncia las condiciones en las que se viven en el centro de detención “Alligator Alcatraz”

El centro de detención donde permanece Artese fue abierto los primeros días de julio en un área remota usada previamente como aeropuerto. Según informaron autoridades estatales, la estructura tiene capacidad para albergar a más de 3000 personas y su propósito es contener a aquellas en proceso de deportación.

En una charla telefónica con la periodista de Univision Ana Vargas, el argentino sostuvo que el lugar no cumple con condiciones básicas de habitabilidad. “Acá la situación es que cuando se corta la luz hay un reflujo de las bombas extractoras y todos los excrementos vuelven y salen por los inodoros”, aseguró.

El hombre, de 63 años, relató que en el nuevo centro de detención también hay falta de acceso regular a duchas y que pasan horas al lado de los desechos. “Los inodoros están dentro de las jaulas, al lado de las camas, no ven la luz del día”, agregó la periodista Vargas.

Artese señaló además que las instalaciones están compuestas por estructuras simples cubiertas con lonas, por lo que describió al lugar como un “gallinero o un campo de concentración” donde nadie les dice nada.

En una campaña de GoFundMe, su hija Carla Artese aseguró que su padre no tiene información sobre su situación legal dentro del “Alligator Alcatraz”. “No le han dado ninguna información sobre su caso ni derecho a un abogado. Además, aún no lo han registrado en el sistema, así que ni siquiera aparece como un recluso en ninguna parte”, detalló.

Ante la falta de claridad en el proceso, la familia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para costear un abogado de inmigración. Según su hija, la iniciativa busca reunir el dinero necesario para presentar una solicitud formal de salida voluntaria.

Su hija inició una campaña en GoFundMe para poder pagar un abogado que lleve el caso del argentino detenido en el nuevo centro de Florida Foto GoFundMe

El centro de los Everglades bajo la lupa

Alligator Alcatraz fue diseñado durante la administración de Donald Trump como parte de una política más estricta de control migratorio. Según declaraciones oficiales, su fin es alojar a quienes presentan antecedentes penales o han violado normas migratorias.

Sin embargo, activistas y familiares de los detenidos cuestionan esa premisa. En el caso de Artese, su hija asegura que su único objetivo era salir del país sin causar conflicto. El proyecto familiar incluía un canal digital para documentar el recorrido, bajo el nombre “Argentinómades”.

“Desde que llegué a EE.UU., siempre he tenido miedo de que algo le sucediera a mi papá. Y siento que mi mayor miedo sucedió, y en la peor situación posible”, le dijo a Miami New Times: “Mi papá no es un delincuente”.

El proyecto bautizado "Argentinómades" tenía la idea de salir de EE.UU. a través de California y de ahí bajar por México hasta llegar a Argentina; luego emprenderían rumbo para establecerse en España, donde nació su hija Foto GoFundMe

El camino hacia la autodeportación

El concepto de autodeportación ha cobrado visibilidad en los últimos meses tras su promoción por parte del gobierno estadounidense como alternativa a la expulsión forzosa. A través de la aplicación CBP Home, los migrantes pueden informar voluntariamente su intención de salir del país norteamericano.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha defendido esta estrategia tras argumentar que permite ahorrar recursos y reduce la carga sobre el sistema judicial migratorio. Según la entidad, quienes optan por la salida voluntaria pueden evitar sanciones más graves y mantener abierta la posibilidad de retornar al país por vías legales.

Sin embargo, Artese no ha podido avanzar con su solicitud de salida voluntaria. Carla le contó a Univision que su padre, quien entró a EE.UU. por vía legal hace diez años, desde el momento que no pudo regularizar su situación migratoria, dice que se quiere autodeportar. “No tiene problema que lo saquen. Mi padre ningún momento se ha querido quedar en este país”, aseguró.

La familia permanece en Florida a la espera de novedades sobre su situación. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles específicos sobre el estado del proceso migratorio ni sobre posibles fechas para su liberación o deportación.