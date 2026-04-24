“Detengan esta locura”: la ira de Greg Abbott contra la Policía de Houston

El gobernador republicano Greg Abbott cuestionó los argumentos de especialistas legales contra la restitución de la directiva policial de Houston para cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El pronunciamiento se produjo después de que las autoridades volvieran a aplicar el criterio de “tiempo razonable” para la intervención de agentes federales, un esquema que podría implicar esperas de más de una hora en este tipo de procedimientos.

Qué dijo Greg Abbott sobre la cooperación entre Houston e el ICE

Abbott sostuvo en una publicación de X que “cualquier argumento” sobre una posible violación de la Cuarta Enmienda por parte de la política revisada del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) es “completamente equivocado”. Además, afirmó que la medida está alineada con fallos de la Corte Suprema de EE.UU.

El mandatario afirmó que no hay violación de la Cuarta Enmienda. ICE

En su publicación, el mandatario señaló que los argumentos en contra buscan “congraciarse con socialistas de extrema izquierda, como los jueces de Houston que dejan salir a asesinos de la cárcel con fianzas fáciles solo para que asesinen de nuevo”. Finalizó su mensaje con un pedido concreto: “Solo detengan esta locura”.

Nueva política de la Policía de Houston sobre detenciones para el ICE

En marzo, Whitmire y el jefe del HPD, Noe Diaz, ordenaron que los agentes esperaran hasta 30 minutos la llegada del ICE en casos de personas con órdenes administrativas de inmigración. Además, instruyeron que los oficiales debían comunicarse con sus supervisores en cada uno de estos procedimientos, relató Houston Chronicle.

Posteriormente, el 8 de abril, el Concejo municipal aprobó una ordenanza que establecía que las personas con órdenes civiles de inmigración debían ser liberadas una vez resuelto el motivo de la detención. Lo anterior quiere decir que no podían extender la retención para aguardar a agentes federales.

Sin embargo, tras las modificaciones recientes a esa normativa esta semana, el HPD reinstauró el criterio de “tiempo razonable” para la llegada del ICE, que se aplicó durante 2025, al inicio del actual mandato de Donald Trump. Esta directiva fue interpretada en su momento por los oficiales locales como una espera de una hora y media o más en al menos tres casos registrados durante el verano de 2025.

Este cambio en la medida surgió surgió tras negociaciones entre el alcalde John Whitmire y la oficina de Abbott, en un contexto de presión estatal por fondos de seguridad pública. El gobernador había fijado como plazo este miércoles 22 de abril para que Houston modificara sus políticas de cooperación con la agencia federal. De no hacerlo, la ciudad se exponía a la pérdida de más de US$110 millones en fondos destinados a seguridad pública.

Por qué abogados y la ACLU cuestionan la política migratoria de Houston

El mensaje del gobernador estuvo dirigido contra abogados y organizaciones de derechos civiles que cuestionaron la política por considerarla inconstitucional. Su posteo en X estuvo acompañado por una nota del Houston Chronicle en la que se exponen esas críticas con citas de los especialistas.

En su posteo atacó a los especialistas legales y los vinculó con sectores de izquierda ICE

Uno de ellos es Travis Fife, abogado del Texas Civil Rights Project, quien afirmó que esa “política expone a la ciudad a responsabilidades legales tanto por parte de las personas perjudicadas como por los honorarios de abogados de quienes logren demandarla con éxito”. En esa línea, agregó que las autoridades “están excediendo la autoridad de aplicación de la ley a nivel estatal y violando la Cuarta Enmienda”.

En el mismo sentido, Nick Hudson, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas, sostuvo que “la nueva directiva invita a la policía de Houston a detener personas de manera inconstitucional para colaborar con ICE”. Además, remarcó que los agentes “ahora están siendo instruidos a violar los derechos de la Cuarta Enmienda de los habitantes de Houston”, en referencia a la protección contra detenciones y registros ilegales.