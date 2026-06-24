Es de origen latino, trabajó en un hotel de la marca Trump en Florida y lo acusan de fraude: así operaba

Un migrante chileno que trabajó como recepcionista en un hotel que opera bajo la marca Trump en Florida fue detenido recientemente luego de que las autoridades detectaran irregularidades financieras. La policía lo acusa de manipular el sistema informático del alojamiento, por lo que enfrenta múltiples cargos graves, entre los que se incluyen robo mayor y fraude organizado.

Quién es Lukas Nicolas Varela-Torres, el exempleado acusado en Sunny Isles Beach

El miércoles 17 de junio, efectivos de la policía de Sunny Isles Beach detuvieron a Lukas Nicolas Varela Torres, de 23 años, de origen latino y residente de Miami Beach. El hombre, nacido en Chile, trabajaba como recepcionista en el Trump International Beach Resort de la jurisdicción y está acusado de cometer varios delitos durante su empleo allí.

Según los registros oficiales, citados por NBC Miami, la policía comenzó a investigarlo el 10 de junio después de que la administración del hotel reportara “irregularidades relacionadas con transacciones de pago de huéspedes” en la propiedad ubicada en el 18001 de Collins Ave.

“Una revisión de los registros del hotel, historiales de transacciones e informes de auditoría reveló un patrón recurrente en el que los huéspedes inicialmente pagaban en efectivo por hospedaje y servicios relacionados”, escribieron los investigadores en un informe de arresto.

Cómo habría funcionado el fraude en el Trump International Beach Resort

Según el informe, Varela posteriormente “anulaba, revertía, cancelaba o modificaba de otra manera” esas operaciones en efectivo dentro del sistema de administración de la propiedad del resort y las reemplazaba con pagos con tarjeta asociados a su cuenta.

“Supongo que trabajaba en un hotel y se quedaba con el dinero en efectivo y anulaba los pagos, y luego tenía una aplicación donde usaba esas transacciones, creo, para acumular puntos de tarjeta de crédito”, expresó un fiscal durante la comparecencia de Varela-Torres ante el tribunal de fianzas el jueves 18 de junio.

El acusado, según la denuncia, habría realizado este modo de operar en el complejo turístico en reiteradas ocasiones.

El Trump International Beach Resort es un hotel de lujo en Sunny Isles Beach, en Florida Trump International Beach Resort

Las autoridades informaron también que mediante este sistema el complejo incurrió en cargos por procesamiento de tarjetas de crédito que no se habrían generado si las operaciones originales en efectivo hubieran permanecido sin cambios. En total, el esquema costó 3100 dólares al alojamiento de la familia Trump.

El Trump International Beach Resort, según su página web oficial, cuenta con piscina, playa, una sala de spa, gimnasio y posibilidad de realizar deportes acuáticos, entre otros servicios y comodidades.

La habitación más barata del alojamiento ubicado en el Estado del Sol tiene un valor de alrededor de US$250 por noche, con otras opciones más caras, de hasta US$400 por cada noche en una suite con cocina y dormitorio independiente.

Cargos, fianza y retención migratoria del acusado en Miami-Dade

Por su sistema delictivo, el hombre enfrenta acusaciones de robo mayor, esquema organizado para defraudar, delitos contra usuarios de computadoras y uso ilegal de un dispositivo de comunicación. El juez fijó la fianza de US$6000.

El hombre de origen latino que trabajaba en un hotel de Trump está acusado de varios delitos graves por el fraude Captura de video NBC

Oriundo de Chile, Varela también es objeto de una retención migratoria y actualmente permanece bajo custodia en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

La policía señaló que continúa con la investigación de la tarjeta utilizada y solicita que cualquier persona contactada por él para pagos en efectivo se comunique con las autoridades. La investigación recién comienza, y existe la sospecha de que los montos involucrados podrían ser mayores a los confirmados hasta ahora, con la posibilidad de que haya más personas implicadas.