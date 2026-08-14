Es oficial: cuándo estarán disponibles los taxis voladores anunciados por DeSantis en Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció la creación de la primera pista aérea de pruebas de Estados Unidos dedicada a la movilidad aérea avanzada en las instalaciones de SunTrax. Esta infraestructura permitirá que diversas empresas del sector privado evalúen sus modernos prototipos en un entorno seguro y controlado.

Cuándo comienzan las pruebas de taxis voladores eVTOL en Florida durante 2026

Florida comenzará las pruebas activas de estos vehículos aéreos antes de que finalice 2026. Los ensayos marcarán una nueva etapa en el desarrollo del programa de movilidad aérea avanzada del Estado del Sol.

Según anunció el gobernador Ron DeSantis en una conferencia de prensa, la administración coordinará el despegue y aterrizaje de las naves en el campus de investigación de 775 acres (313 hectáreas). El Estado del Sol obtuvo una designación especial de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para liderar este proyecto de integración nacional.

Dentro del complejo, SunTrax Air ocupa 212 acres (85 hectáreas) y cuenta con vertipuertos, hangares de 20.000 pies cuadrados (1858 metros cuadrados) y plataformas de carga de alta velocidad.

Los desarrolladores completarán el proceso de certificación federal para validar la seguridad de las operaciones en las comunidades locales. Las autoridades prevén que los ciudadanos utilicen este transporte aéreo en un futuro cercano para evitar las congestiones vehiculares.

La colaboración con universidades locales permitirá la preparación de los técnicos encargados del soporte de las aeronaves. Los ingenieros y pilotos recibirán una formación especializada para garantizar las operaciones diarias.

Taxis aéreos en Florida: los usos previstos para pasajeros, carga y emergencias

La modificación de la ley estatal para reconocer la movilidad aérea avanzada abre la puerta a un nuevo mercado de servicios en Florida. En ese marco, las empresas del sector operarán estos servicios en la región:

Transporte de pasajeros a través de taxis aéreos

Entrega de carga.

Transporte médico.

Respuesta ante emergencias.

Investigación y pruebas de aeronaves eVTOL.

Desarrollo de tecnología de comunicaciones.

Ron DeSantis anunció que Florida prevé que antes de que finalice el año 2026 inicien las pruebas de taxis voladores en la región @flgovrondesantis

Según dijo el gobernador DeSantis, esta variedad de aplicaciones transformará la logística urbana y mejorará la respuesta de los servicios de emergencia ante situaciones de catástrofe. La flexibilidad operativa de los equipos facilitará su inserción en diferentes áreas del mercado comercial.

Cómo funcionan los taxis voladores eVTOL que Florida probará en SunTrax

Las aeronaves de despegue y aterrizaje vertical utilizarán motores eléctricos para su propulsión primaria en el espacio aéreo. La propulsión eléctrica puede reducir el nivel de ruido respecto de los helicópteros tradicionales.

Los vehículos no requerirán pistas de aterrizaje pavimentadas gracias a su capacidad de elevación vertical desde plataformas específicas. Los ingenieros estatales denominan a estas estructuras de despegue con el término técnico de vertipuertos.

El gobernador Ron DeSants aprobó una medida que facilitará la llegada de taxis aéreos a Florida SunTrax

Algunas empresas desarrolladoras diseñarán modelos híbridos equipados con tanques de combustible tradicionales para complementar la energía de las baterías. Este sistema de propulsión mixto ampliará la autonomía de vuelo y la distancia de los trayectos interurbanos.

Las computadoras a bordo supervisarán cada maniobra de vuelo para asegurar la estabilidad de las naves bajo diferentes condiciones climáticas. Las pruebas en el centro especializado simularán situaciones de lluvia y vientos fuertes para certificar la resistencia física del fuselaje.