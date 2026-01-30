Es oficial: cuándo impactará en Florida la ola ártica más fría de los últimos 15 años y qué pasará en Orlando y Miami

Florida se prepara para enfrentar uno de los episodios de frío más intensos y extendidos de los 15 últimos años. A partir de la noche del viernes y, especialmente, desde la madrugada del sábado, una masa de aire ártico avanzará con fuerza sobre el estado, impulsada por un sistema de baja presión que se profundiza rápidamente frente a la costa este de Estados Unidos.

Clima en el centro-este de Florida: frío histórico y viento extremo en Orlando

El centro-este de Florida será una de las regiones más afectadas por este brote ártico. De acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Melbourne, el viernes marcará la última jornada relativamente “templada” antes de un cambio brusco en las condiciones.

Orlando sentirá el frío más fuerte durante la noche del sábado y la madrugada del domingo NWS

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, comenzará a avanzar un frente frío muy intenso, acompañado de lluvias aisladas y un rápido incremento del viento.

A partir del sábado por la tarde, el escenario se volverá mucho más severo. El fortalecimiento del sistema de baja presión frente a las costas de Georgia y las Carolinas dará lugar a vientos del oeste y noroeste persistentes y fuertes. Las autoridades meteorológicas advirtieron que estas condiciones dificultarán las tareas de preparación una vez que el viento esté plenamente instalado.

Se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 millas por hora (32 a 48 km/h), con ráfagas frecuentes de 35 a 45 millas por hora (56 a 72 km/h) y una probabilidad del 20% al 30% de que algunas superen las 50 millas por hora (80 km/h).

Las temperaturas del sábado apenas alcanzarán valores cercanos a los 50°F (10°C) y 60°F (15°C) a primeras horas de la tarde, antes de desplomarse con rapidez.

Durante la noche del sábado y la mañana del domingo, se prevé una helada generalizada, con mínimas en el rango de los 20°F bajos a medios (-6°C a -4°C) en el interior, lo que incluye toda el área metropolitana de Orlando, y valores algo más altos, pero igualmente bajo cero, cerca de la costa.

La combinación de viento y frío hará que las sensaciones térmicas caigan a niveles peligrosos, con registros que podrían descender hasta los 7°F (-14°C) en las horas más frías.

La última vez que Orlando registró 25°F (-4°C) o menos fue el 29 de diciembre de 2010.

Clima en el sur de Florida: el frío también alcanzará a Miami

Aunque el sur de Florida suele quedar al margen de los episodios de frío más severos, esta vez el alcance del aire ártico será suficiente para generar impactos significativos incluso en áreas como Miami y el condado de Broward. Según la oficina del NWS en Miami, el frente frío cruzará el sábado por la tarde la península y dará paso a un marcado descenso térmico durante la noche.

El punto crítico de las temperaturas en Miami será durante el domingo por la madrugada NWS

Las condiciones más críticas se esperan en la madrugada del domingo, cuando el aire más frío se instale plenamente sobre la región. El organismo señaló que la confianza es alta en que se trate del episodio más frío desde diciembre de 2010 para amplias zonas del sur del estado.

En específico, la última vez que el Aeropuerto Internacional de Miami registró una temperatura mínima de 35 °F (1,6°C) o menos fue el 10 de enero de 2010.

Los vientos del noroeste se intensificarán el sábado por la tarde, con velocidades sostenidas de 15 a 25 millas por hora (24 a 40 km/h) y ráfagas que podrían alcanzar las 40 millas por hora (64 km/h), especialmente en áreas costeras.

Las sensaciones térmicas podrían descender a valores en torno a los 20°F (-7°C) en la madrugada del domingo, incluso en sectores urbanos densamente poblados.

Clima en el Panhandle y norte de Florida: condiciones árticas para Tallahassee

En el Panhandle y el norte de Florida, el impacto será aún más extremo. La oficina del NWS en Tallahassee describió este evento como un “intenso estallido ártico”, con temperaturas y sensaciones térmicas que alcanzarán niveles peligrosos desde el viernes por la noche.

Sensaciones térmicas esperadas para el norte de Florida durante el fin de semana NWS

Las temperaturas nocturnas caerán a valores de entre 20°F y 30°F (-6°C a -1°C), con una probabilidad significativa de descender por debajo de los 20°F (-6°C) en algunas áreas.

Durante el día sábado, las sensaciones térmicas se mantendrán en los 20°F (-7°C) e incluso en los teens, es decir, por debajo de los 20°F (-6°C).

Para la noche del sábado, se espera un período prolongado de helada dura, con entre 12 y 15 horas consecutivas de temperaturas bajo cero en varios sectores.

Clima en la costa oeste de Florida: heladas y riesgos de marea en Tampa Bay

La costa oeste de Florida tampoco quedará al margen. La oficina del NWS en Tampa Bay-Ruskin anticipó que el aire ártico avanzará con fuerza tras el paso del sistema de baja presión, lo que generará no solo frío intenso, sino también condiciones marinas extremadamente peligrosas.

La costa oeste de Florida espera las temperaturas más bajas durante la madrugada del domingo NWS