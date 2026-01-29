De Nueva York hasta Florida: la advertencia de frío extremo prolongado que se instalará al norte de Miami

Un sistema de tormentas invernales de rápida intensificación domina el panorama meteorológico de Estados Unidos este jueves y marca el inicio de un período de clima severo que se extenderá durante varios días. Desde las gélidas calles de Nueva York hasta Florida, el país norteamericano enfrenta una combinación compleja de nieve, vientos muy fuertes y un descenso térmico histórico.

Una tormenta invernal en el centro de Estados Unidos

Durante la madrugada del jueves, un frente frío comenzó a extenderse. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), este sistema favorecerá el desarrollo de un centro de baja presión sobre las Planicies del sur y el valle bajo del río Mississippi hacia la noche.

Un centro de baja presión se organiza este jueves sobre las Planicies del sur y el valle bajo del Mississippi NWS

A medida que avance, la perturbación se desplazará por la Costa Central del Golfo de México y alcanzará el sudeste del país norteamericano hacia la noche del viernes, cuando sus efectos comenzarán a sentirse con fuerza en Florida. Desde el sábado, empezará a avanzar hacia el noreste.

Este patrón atmosférico generará una amplia variedad de fenómenos, ya que el sistema interactuará con aire frío de origen canadiense y con la humedad proveniente tanto del Golfo como del Atlántico. El resultado es un escenario dinámico que alterna precipitaciones líquidas y sólidas según la región y el momento del avance de la tormenta, lo que establecerá una advertencia de frío extremo que incluso se instalará al norte de Miami.

Nieve y lluvias en el valle del Mississippi y el sur del Medio Oeste

En las primeras etapas del evento, la tormenta provocará nieve y lluvias en sectores del valle medio y bajo del Mississippi desde la noche del jueves. Con el correr de las horas, las precipitaciones se desplazarán hacia los valles del Ohio y del Tennessee durante la mañana del viernes.

En estas áreas, se esperan episodios de nieve y mezclas invernales que pueden complicar la circulación, especialmente en rutas secundarias.

Según el NWS, la combinación de aire frío en superficie y humedad en niveles medios de la atmósfera es suficiente para sostener nevadas persistentes en varios estados del centro del país norteamericano, antes de que el foco principal del sistema se traslade hacia la Costa Este.

El NWS prevé nevadas persistentes y mezclas invernales en los valles del Ohio y Tennessee durante la mañana del viernes NWS

Tormenta invernal en la Costa Este

Hacia el viernes por la noche y el sábado, el núcleo de la tormenta alcanzará el sur del Atlántico medio, donde la nieve ganará protagonismo. Las autoridades meteorológicas advirtieron que este sector será uno de los más afectados.

En Carolina del Norte, Carolina del Sur y el sur de Virginia existe una alta probabilidad de que se acumule al menos una pulgada (2,54 centímetros) de nieve desde la noche del viernes hasta el sábado.

Sin embargo, los modelos indican que varias zonas podrían registrar valores mucho más altos. AccuWeather señaló que para ciudades como Charlotte, Raleigh y Greensboro este episodio podría convertirse en la tormenta de nieve más importante en décadas.

Vientos extremos y riesgo de condiciones de ventisca

Uno de los aspectos más peligrosos de este evento será la intensidad del viento. El sistema se profundizará rápidamente y, al desplazarse cerca de la costa, generará ráfagas muy fuertes del este y noreste.

El NWS advirtió que, desde los Outer Banks de Carolina del Norte hacia el norte, las ráfagas pueden alcanzar intensidades cercanas a fuerza de huracán, lo que implica velocidades comparables a más de 74 millas por hora (119 km/h).

La combinación de nieve intensa y vientos fuertes puede dar lugar a condiciones cercanas a ventisca en el noreste de Carolina del Norte y el sudeste de Virginia. En estas áreas, la visibilidad se reducirá de manera drástica, lo que volverá extremadamente peligrosos los desplazamientos y puede derivar en cierres de rutas.

Temperaturas máximas esperadas para este jueves 29 de enero NWS

Inundaciones costeras y mareas elevadas

El impacto del sistema no se limita a la nieve. A lo largo de la Costa Atlántica, los vientos persistentes empujarán grandes volúmenes de agua hacia el litoral. AccuWeather advirtió que, desde Carolina del Norte hasta Nueva Inglaterra, el nivel del mar puede elevarse entre dos y cuatro pies (0,6 a 1,2 metros) por encima de lo normal.

Este fenómeno coincide además con mareas astronómicas altas asociadas a la fase de luna llena, lo que incrementa el riesgo de inundaciones costeras moderadas a localmente significativas. Zonas como Norfolk, en Virginia; los Outer Banks de Carolina del Norte; los Wildwoods, en Nueva Jersey; y Scituate, en Massachusetts, figuran entre los puntos con mayor probabilidad de anegamientos durante las mareas altas del fin de semana.

Efectos climáticos en el noreste: de Virginia a Nueva York

En el noreste, el recorrido exacto de la tormenta será determinante. Los meteorólogos de AccuWeather explicaron que una diferencia de apenas unas pocas millas podrá separar áreas con acumulaciones importantes de nieve de otras donde casi no se registren precipitaciones sólidas.

A lo largo del corredor de la Interestatal 95, desde el norte de Virginia hasta Nueva York, la frontera entre aire seco y la humedad atlántica será extremadamente ajustada.

Se espera que el sudeste de Massachusetts tenga la mayor probabilidad de recibir entre seis y 12 pulgadas (15,2 a 30,5 centímetros) de nieve. En el resto del sudeste de Nueva Inglaterra, Long Island y sectores costeros de Nueva Jersey y Delaware, las acumulaciones podrían ubicarse entre tres y seis pulgadas (7,6 a 15,2 centímetros).

En tanto, Boston y Providence cuentan con mejores probabilidades de alcanzar cerca de medio pie de nieve que ciudades como Nueva York o Filadelfia.