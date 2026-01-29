¿Volverá a nevar en Florida este fin de semana? El mapa de la tormenta invernal que bajará las temperaturas

Florida atravesará el último fin de semana de enero un escenario meteorológico inusual, con temperaturas más bajas de lo habitual, ráfagas de viento intensas y un conjunto de alertas que se extenderán por todo el Estado Soleado. Desde el viernes hasta el domingo, una serie de sistemas climáticos reforzarán una masa de aire ártico que no solo mantendrá el frío, sino que lo profundizará, aunque no se esperan nevadas.

Clima en el sur de Florida: Miami afronta frío y riesgo de congelamiento

En el área cubierta por la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami, el fin de semana estará dominado por la llegada de un frente frío muy potente durante la tarde del sábado, que reforzará una masa de aire ya inusualmente fresca.

Un potente frente frío llegará a Miami el sábado por la tarde, lo que provocará que las temperaturas mínimas de la madrugada del domingo se acerquen a los 32°F (0°C) incluso en áreas urbanas costeras NWS

La agencia advirtió que, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, las temperaturas mínimas se acercarán peligrosamente al punto de congelación en amplias zonas del sur del estado, incluso en áreas donde este fenómeno es poco frecuente.

El domingo se consolidará como el día más frío, con aire seco y vientos del noroeste que acentuaron la sensación térmica.

Durante la madrugada del domingo, se esperan temperaturas cercanas a los 32°F (0°C) en sectores extensos del sur de Florida, con valores aún más bajos en zonas del interior.

Las sensaciones térmicas descenderán a valores en torno a los 20°F (-7°C) debido a la combinación de frío y viento.

El NWS Miami señaló que este episodio podría convertirse en el más intenso desde diciembre de 2010, con posibilidad de advertencias por frío extremo en torno al lago Okeechobee.

Clima en Tampa Bay: heladas generalizadas y temperaturas máximas inusualmente bajas

En la región del oeste y sudoeste de Florida, bajo la jurisdicción del NWS Tampa Bay Ruskin, el fin de semana confirmará el ingreso del aire más frío de la temporada. Tras un breve repunte térmico el viernes, la situación cambiará de forma drástica con la llegada del frente frío el sábado por la noche.

El domingo amanecerá con heladas extensas y temperaturas que, en algunos casos, se mantendrán en niveles excepcionalmente bajos incluso durante el día.

En la mañana del domingo, las mínimas descenderán a valores entre 19°F y 22°F (-7°C a -6°C) en sectores del interior y la costa.

Las temperaturas máximas del domingo no superarán los 40°F (4°C) en varias localidades, un registro muy por debajo de lo habitual.

El NWS Tampa Bay Ruskin destacó que el viento intensificará el impacto del frío, lo que llevará las sensaciones térmicas a niveles peligrosos en áreas que no alcanzarán la congelación estricta.

Irrupción ártica poco frecuente en el centro-este de Florida

La oficina del NWS en Melbourne describió el evento como una “rara y significativa irrupción de aire ártico”, con impactos claros entre la noche del sábado y la mañana del domingo.

La oficina de Melbourne advirtió que ráfagas de entre 35 y 45 millas por hora (56 a 72 km/h) azotarán el centro de Florida el sábado, lo que impulsará una sensación térmica dominical de 15°F (-9°C) NWS

El paso de un sistema de baja presión cerca de Florida dará lugar a un marcado incremento del viento, seguido por un desplome térmico abrupto. El frío no solo se sentirá en las temperaturas mínimas, sino también en máximas que no lograrán recuperarse de manera significativa.

Las mínimas del domingo por la mañana caerán a valores en los 20°F (-6°C), con una alta probabilidad de heladas severas en gran parte del área.

Las ráfagas de viento alcanzarán entre 35 y 45 millas por hora (56 a 72 km/h) durante el sábado, lo que complicará las tareas de preparación para el frío nocturno.

Las sensaciones térmicas durante la madrugada del domingo se ubicarán alrededor de 15°F (-9°C), según las proyecciones del NWS Melbourne.

Clima en Jacksonville: heladas prolongadas y riesgo vital por viento

En el noreste de Florida y el sudeste de Georgia, el NWS Jacksonville advirtió que el impacto del frío se extenderá durante todo el fin de semana, con heladas que alcanzarán incluso zonas costeras.

El sábado por la noche y la madrugada del domingo serán particularmente críticas, tanto por las temperaturas mínimas como por el efecto del viento asociado a un sistema de baja presión que se intensificará mar adentro.

Las mínimas del domingo se ubicarán entre 17°F y 22°F (-8°C a -6°C), con una helada que llegará hasta las playas.

Las sensaciones térmicas descenderán a valores de un solo dígito en grados Fahrenheit, consideradas potencialmente peligrosas para la vida.

El NWS Jacksonville señaló que el frío será relevante el lunes, aunque con una leve moderación respecto del fin de semana.

Clima en Tallahassee: sábado “brutalmente frío” y sensación térmica extrema

Más al norte, la oficina del NWS en Tallahassee alertó sobre un fin de semana “brutalmente frío”, especialmente desde la noche del sábado. El avance de una masa de aire continental extremadamente fría, asociada a un potente sistema de alta presión, provocará un desplome térmico rápido y sostenido.

El norte de Florida enfrentará un sábado "brutal" con máximas que apenas superarán el punto de congelación y ráfagas sostenidas que desplomarán la sensación térmica NWS

El sábado se espera que sea un día especialmente hostil, no solo por el frío, sino por la persistencia del viento.