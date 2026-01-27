¿Ola de frío en Florida? El mapa de las bajas temperaturas y hacia dónde avanza el frente invernal esta semana

El frente frío se intensifica en Florida. Para la última semana de enero se prevé el ingreso de una segunda descarga de aire ártico que afectará a los condados de Orange, Seminole y Lake con temperaturas que rocen los 27°F (-7,8°C).

Así avanza el frente invernal en Florida

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas de emergencia en los condados de Orange, Osceola, Seminole y Lake para el martes 27 de enero y miércoles 28.

El NWS advirtió sobre clima frío en Orange, Osceola, Seminole y Lake X/@NWSMelbourne

En la mañana del martes, las sensaciones térmicas en Florida Central alcanzaron los 27°F (-7,8°C).

Para el sábado 31 de enero, el aire frío comenzará a llegar en el estado y en los primeros dos días de febrero se prevé el descenso máximo de temperaturas en el norte, centro y sur en el conocido Estado del Sol, según consignó The Weather Channel.

En el norte de Florida , las temperaturas mínimas alcanzarán los 14°F (-10°C).

, las temperaturas mínimas alcanzarán los Florida Central pronostica mínimas de 20°F (-6,6°C) y máximas que no superan los 40°F (4,4°C) . En Orlando, las temperaturas del aire no habían caído 25 grados o menos desde diciembre de 2010.

pronostica mínimas de y máximas que . En Orlando, las temperaturas del aire no habían caído 25 grados o menos En el sur del estado, ciudades como Miami y Fort Lauderdale se enfrentan a mínimas de 39°F (3,8°C) y 35°F (1,6°C) y sensaciones térmicas que alcanzan los 20°F (-6°C).

¿Podría nevar en Orlando?

Aunque Orlando enfrenta un gran descenso de temperaturas desde 2010, el pronóstico de nevadas depende de si se desarrolla una tormenta en la costa oeste y su intensidad.

De acuerdo con FOX 35 Orlando y el NWS, una temporal fuerte puede arrastrar aire más frío hacia Florida y el sureste, lo que aumenta el riesgo de temperaturas récord y una mayor probabilidad de precipitaciones invernales.

Si en la costa este se forma un temporal de alta intensidad, se incrementa la posibilidad de tormentas invernales en el norte de Orlando X/@NWSWPC

Es probable que cualquier precipitación invernal se desarrolle al norte de Orlando y en las zonas aledañas a la frontera entre el Estado del Sol y Georgia.

“Aumenta la posibilidad de que otra importante tormenta invernal impacte el este de Estados Unidos este próximo fin de semana. Es demasiado pronto para conocer los detalles, pero manténgase informado sobre los últimos pronósticos de esta semana”, detalló la agencia meteorológica en su cuenta de X.

Riesgos durante el frente frío en el Estado del Sol

Entre la noche del 31 de enero y la madrugada del 1.° de febrero, se espera un viento helado significativo con sensaciones térmicas que podrían llegar a un poco más de 10°F (-12,2°C) en Florida Central.

Se prevé que las temperaturas alcancen los 29 °F (-1,6°C) en zonas como Lake, Volusia, Seminole, Orange y Osceola X/@NWSMelbourne

Las autoridades meteorológicas advierten que estas temperaturas podrían causar una helada dañina que afecte los cultivos, vegetación y tuberías de las casas, algunos de los elementos prioritarios para salvaguardar durante una tormenta invernal.

“Se pronostican varias noches de temperaturas frías. Cubra las plantas delicadas o llévelas al interior, si es posible", anunció el NWS de Melbourne desde su cuenta de X.