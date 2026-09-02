Es oficial: DeSantis “blinda” Florida con US$22 millones para la industria aeroespacial y de defensa

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció una inversión de US$22 millones para fortalecer la industria aeroespacial y de defensa del estado. Los fondos financiarán desde un banco de pruebas para motores de cohetes hasta centros de capacitación y mejoras en comunidades militares.

¿Cómo se distribuirá la inversión anunciada por Ron DeSantis?

El paquete de DeSantis fue presentado el 31 de agosto, durante un acto en Jacksonville, según informó la Oficina Ejecutiva del Gobernador de Florida.

La iniciativa impulsará infraestructura, formación laboral y actividades marítimas Captura de X de @GovRonDeSantis

La iniciativa combina:

US$15,3 millones del Fondo de Subvenciones para el Crecimiento del Empleo

US$5 millones del Programa de Mejoras de Puertos Espaciales

US$3,1 millones de dos planes destinados a las bases y localidades vinculadas con las Fuerzas Armadas.

A través de una publicación en X, el mandatario republicano señaló que los recursos respaldarán “la infraestructura crítica, el desarrollo aeroespacial y de puertos espaciales, la construcción naval y las industrias marítimas”.

Cerca de 900 mil personas trabajan en actividades relacionadas con la defensa en Florida. Al referirse a ese sector, el dirigente republicano destacó el aporte de las universidades y los institutos terciarios en la formación de personal para esas áreas claves.

Los proyectos de infraestructura y formación profesional

Casi US$15,3 millones del Fondo de Subvenciones para el Crecimiento del Empleo se repartirán entre cuatro iniciativas. Las partidas permitirán ampliar programas educativos y preparar espacios para nuevas actividades industriales.

La mayor asignación corresponde a Florida State College at Jacksonville, que contará con US$ 7.009.168,52 para establecer el Cecil Training Institute junto al Cecil Commerce Center. La institución comprará y renovará un edificio desocupado en Cecil Center North, además de incorporar equipamiento para sus cursos de climatización y soldadura.

Cuatro proyectos recibirán partidas para ampliar la enseñanza técnica Instagram @GovRonDeSantis

En una etapa posterior, la sede sumará programas de manufactura avanzada y logística destinados a acompañar el crecimiento de la construcción naval regional. El nuevo espacio permitirá sumar 324 egresados adicionales de los programas de climatización y soldadura durante los próximos 10 años.

Otros US$ 3,5 millones serán transferidos a Palm Bay para extender la red de aguas residuales hasta el futuro Phoenix Business Park. La obra habilitará cerca de 89.186 metros cuadrados de superficie industrial y comercial.

El predio estará orientado a compañías aeroespaciales, de defensa, semiconductores, componentes electrónicos, tecnología, ingeniería, logística, distribución y energía.

Northwest Florida State College dispondrá de US$3 millones para levantar y equipar un centro de capacitación en fabricación marítima en su campus de Niceville.

El edificio tendrá unos 372 metros cuadrados, dos áreas de trabajo y programas especializados en materiales compuestos y montaje de tuberías industriales.

Otra partida de US$2 millones irá a Polk State College. La casa de estudios creará un curso de conducción de vehículos comerciales en su Centro de Tecnología Avanzada de Bartow para responder a la demanda de las empresas regionales, incluidas las relacionadas con la actividad aeroespacial y militar.

Su presidente, Anastasios Kamoutsas, subrayó que las capacitaciones cortas y accesibles abren caminos hacia nuevas carreras y fortalecen la disponibilidad de personal para los empleadores locales. Polk State y Embry-Riddle también fueron seleccionadas como principales socias educativas de SunTrax AirGround en materia de movilidad aérea avanzada.

Proyectos para las comunidades militares de Florida

A su vez, el Programa de Subvenciones para la Reinversión en Defensa financiará otros diez proyectos destinados a respaldar instalaciones militares y comunidades vinculadas con la defensa.

Las partidas incluyen fondos para Bay Defense Alliance Corporation, Greater Fort Lauderdale Alliance, One Okaloosa, South Florida Tech Hub y la Universidad del Sur de Florida, entre otras organizaciones. También habrá recursos para proyectos de infraestructura, tecnología, capacitación y seguridad alimentaria en distintas regiones del estado. Los montos oscilan entre US$125 mil y US$250 mil por iniciativa, según el comunicado oficial.

¿Qué obra se realizará en Cecil Spaceport?

Una partida de hasta US$ 5 millones permitirá diseñar y construir un banco de pruebas de motores de cohetes en Cecil Spaceport. El proyecto estará a cargo del Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés), en asociación con Space Florida.

La estructura se utilizará para evaluar propulsores de gran tamaño. Además, busca atraer nuevas compañías y facilitar la expansión de las firmas que ya operan en la zona.

¿Qué mejoras se harán alrededor de las bases militares?

Otros siete proyectos forman parte del Programa de Subvenciones de la Comisión de Apoyo a la Defensa. Este esquema financia obras, estudios y medidas destinadas a preservar instalaciones y respaldar sus misiones.

Key West empleará US$275 mil para analizar la erosión y la resiliencia de la costa sur de Fleming Key. Los resultados servirán tanto a la ciudad como a la estación aeronaval situada en ese territorio.

Pensacola aplicará US$82.000 para reforzar la redundancia del suministro de gas natural de la Base Aérea Naval de Pensacola. Mientras tanto, la Comisión de Desarrollo Económico de Space Coast destinará US$150 mil a una campaña sobre el uso responsable de drones cerca de Cape Canaveral Space Force Station y Patrick Space Force Base.

La asignación más alta dentro de este programa corresponde al condado de Okaloosa: US$421.272 para adquirir un terreno en el que se construirá parte de una reserva pluvial necesaria para ampliar una carretera de acceso a la Base de la Fuerza Aérea Eglin.

Con US$200 mil, la Comisión de Promoción y Desarrollo de Pensacola-Escambia trabajará junto con representantes de la Marina, identificará posibles ocupantes y elaborará una hoja de ruta de inversiones para Corry Station.

Por otro lado, el condado de Polk dispondrá de US$275 mil para comprar derechos de desarrollo en propiedades próximas a Avon Park Air Force Range. Los acuerdos establecerán servidumbres de conservación alrededor de ese campo de entrenamiento.

Una cifra igual fue asignada al condado de Santa Rosa. En este caso, servirá para adquirir terrenos y servidumbres que protejan la Estación Aérea Naval Whiting Field y sus campos auxiliares frente a emprendimientos incompatibles.