Palm Bay es la segunda mejor ciudad para recién graduados: salarios de US$65.000 y casa propia en menos de cuatro años
Un ranking nacional destaca los destinos con oportunidades laborales y vivienda accesible para jóvenes profesionales
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Un informe ubicó a Palm Bay, Florida, dentro de las diez mejores ciudades medianas de Estados Unidos para recién graduados, al evaluar factores como salarios iniciales, costo de vivienda, oportunidades laborales y calidad de vida. El análisis consideró 13 indicadores clave para determinar dónde los jóvenes pueden desarrollar su carrera con mayor estabilidad económica.
Por qué Palm Bay fue elegida dentro de las mejores para recién graduados
El listado, elaborado en conjunto por Redfin y Glassdoor, se divide en varias secciones: un ranking para las ciudades grandes, otro para las medianas y otro para las pequeñas.
En el primero, Miami representó a Florida en el top 10, mientras que Palm Bay y Panama City hicieron lo propio en el segundo y tercer listado.
La ciudad del estado gobernado por Ron DeSantis logró posicionarse gracias a su combinación de ingresos competitivos y menor costo de vida frente a otras ciudades del país norteamericano. Esto la convierte en una opción atractiva para quienes comienzan su vida laboral tras la universidad.
Según el reporte de Redfin, el ingreso promedio para trabajadores en etapa inicial en Palm Bay alcanza los 65.010 dólares anuales, mientras que el precio típico de una vivienda inicial ronda los US$210.000. Estas cifras permiten a los jóvenes acceder más rápido a la propiedad en comparación con otros mercados urbanos.
El mismo análisis indica que los graduados pueden reunir el pago inicial de una casa en tres años y nueve meses, dentro de un cálculo en el que se destina cerca del 25% de los ingresos a renta o hipoteca. Se trata de niveles considerados sostenibles dentro de los estándares financieros recomendados.
La calidad de vida para los jóvenes es mejor en Palm Bay, según el informe
El estudio también resalta que Palm Bay es un centro emergente del sector tecnológico y aeroespacial. Hay empleadores como SpaceX y Blue Origin que generan vacantes de nivel inicial, además de oportunidades en comercio minorista y servicios.
A esto se suma su ubicación estratégica en la costa este de Florida, con acceso cercano a playas, parques temáticos en Orlando y centros científicos como el Kennedy Space Center.
Todos los factores fortalecen el equilibrio entre vida laboral y personal, uno de los indicadores considerados en la evaluación del ranking.
El top 10 de ciudades medianas en EE.UU. con mejores condiciones
El informe de Redfin clasifica a las ciudades medianas como aquellas con un balance entre tamaño poblacional, oportunidades laborales y costo de vida.
Destaca diez destinos donde los recién graduados pueden acceder a ingresos competitivos y vivienda relativamente asequible al inicio de su carrera profesional.
1. New Orleans
- Ingresos anuales promedio al inicio de la carrera profesional: US$57.414.
- Precio de una vivienda típica para principiantes: US$175.000.
- Años para ahorrar para el pago inicial: tres años y un mes.
2. Palm Bay
- Ingresos anuales promedio al inicio de la carrera profesional: US$65.010.
- Precio de una vivienda típica para principiantes: US$210.000.
- Años para ahorrar para el pago inicial: tres años y nueve meses.
3. Wichita
- Ingresos anuales promedio al inicio de la carrera profesional: US$55.285.
- Precio de una vivienda típica para principiantes: US$144.535.
- Años para ahorrar para el pago inicial: tres años y un mes.
4. Mobile
- Ingresos anuales promedio al inicio de la carrera profesional: US$53.030.
- Precio de una vivienda típica para principiantes: US$169.900.
- Años para ahorrar para el pago inicial: tres años y cinco meses.
5. Anchorage
- Ingresos anuales promedio al inicio de la carrera profesional: US$65.864.
- Precio de una vivienda típica para principiantes: US$240.000.
- Años para ahorrar para el pago inicial: tres años y 11 meses.
6. Lincoln
- Ingresos anuales promedio al inicio de la carrera profesional: US$53.871.
- Precio de una vivienda típica para principiantes: US$212.000.
- Años para ahorrar para el pago inicial: cuatro años y siete meses.
7. Trenton
- Ingresos anuales promedio al inicio de la carrera profesional: US$74.570.
- Precio de una vivienda típica para principiantes: US$220.000.
- Años para ahorrar para el pago inicial: cuatro años y nueve meses.
8. Bridgeport
- Ingresos anuales promedio al inicio de la carrera profesional: US$72.503.
- Precio de una vivienda típica para principiantes: US$330.000.
- Años para ahorrar para el pago inicial: cinco años y 11 meses.
9. Waco
- Ingresos anuales promedio al inicio de la carrera profesional: US$50.430.
- Precio de una vivienda típica para principiantes: US$180.000.
- Años para ahorrar para el pago inicial: cuatro años y nueve meses.
10. Lexington
- Ingresos anuales promedio al inicio de la carrera profesional: US$52.648.
- Precio de una vivienda típica para principiantes: US$211.000.
- Años para ahorrar para el pago inicial: cinco años.
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