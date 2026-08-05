Noticias de Virginia: las nuevas medidas que blindan la atención de Medicaid para millones de familias

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, anunció una serie de medidas para fortalecer el sistema sanitario estatal y proteger a quienes dependen de Medicaid. El paquete también incluye acciones para reducir el precio de algunos medicamentos, ampliar el acceso a la atención médica y mitigar los efectos de los cambios impulsados por el gobierno federal.

Las medidas que anunció Abigail Spanberger para proteger Medicaid

A través de un mensaje en redes sociales y de un comunicado, Spanberger presentó las principales iniciativas con las que busca reforzar el sistema sanitario estatal frente a las modificaciones federales.

La gobernadora Abigail Spanberger anunció nuevas medidas para reducir el costo de la atención médica en Virginia, con un tope de US$35 para la insulina y US$150 millones en ayuda para seguros X @GovernorVA

“En Virginia, estamos tomando medidas decisivas para hacer que la atención médica sea más asequible y accesible para las familias”, escribió la mandataria en su cuenta oficial en X.

Entre las medidas figuran:

Límite de US$35 mensuales para la insulina en los planes de salud regulados por el estado.

en los planes de salud regulados por el estado. Restricciones a los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM , por sus siglas en inglés) para impedir prácticas que incrementen el precio de los medicamentos.

, por sus siglas en inglés) para impedir prácticas que incrementen el precio de los medicamentos. US$150 millones para ayudar a pagar las primas del Marketplace a quienes pierdan su seguro como consecuencia de los cambios federales.

para ayudar a pagar las primas del a quienes pierdan su seguro como consecuencia de los cambios federales. Nuevas reglas para limitar las autorizaciones previas exigidas por las aseguradoras.

para limitar las autorizaciones previas exigidas por las aseguradoras. Obligación de que los planes del Marketplace ofrezcan alternativas con menores gastos de bolsillo en medicamentos.

ofrezcan alternativas con de bolsillo en medicamentos. Aprobación del paquete legislativo Momnibus , destinado a ampliar la atención para madres y familias.

, destinado a ampliar la y familias. Expansión de los servicios de telemedicina para embarazos de alto riesgo dentro de Medicaid.

A través de un mensaje en redes sociales y de un comunicado oficial, Spanberger detalló el paquete de medidas que su administración comenzó a implementar para fortalecer el sistema de salud de Virginia. @VAforSpanberger / Pexels

Virginia refuerza Medicaid frente a los cambios federales

Según informó la oficina de la gobernadora, el presupuesto estatal 2026-2028 guardó US$350 millones para crear un Fondo de Reserva de Medicaid.

El objetivo es sostener la atención de quienes dependen del programa si finalmente se concretan los recortes federales aprobados en Washington.

Además, el presupuesto incorpora US$150 millones para poner en marcha un programa de asistencia destinado a residentes que pierdan acceso a seguros médicos asequibles del Marketplace.

La administración estatal estima que las modificaciones federales podrían afectar a más de 550 mil virginianos que reciben atención a través de Medicaid, además de generar pérdidas multimillonarias para el sistema sanitario del estado durante los próximos años.

Las autoridades estatales advirtieron que los cambios aprobados a nivel federal podrían trasladar una mayor carga financiera a los estados. En ese escenario, la administración de Spanberger sostiene que estas reservas presupuestarias buscan preservar el acceso a los servicios médicos y ofrecer herramientas para que las familias mantengan su protección sanitaria mientras se implementan las nuevas disposiciones.

Ayuda para quienes contratan seguros en el Marketplace

Otra de las iniciativas impulsadas por el gobierno estatal es la creación del Virginia Health Insurance Affordability Fund, administrado por el Virginia Health Benefit Exchange.

El fondo contará con US$150 millones para subsidiar las primas de los seguros contratados a través del mercado estatal de cobertura médica.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, cerca de 200 mil residentes podrían acceder a esta asistencia y reducir significativamente el costo mensual de su seguro de salud.