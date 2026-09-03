“Es responsabilidad del ICE”: denuncias cruzadas por detenciones de inmigrantes y la respuesta de un sheriff en Florida

El sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri, responsabilizó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por la reiterada liberación y readmisión de inmigrantes en una cárcel de Florida. Gualtieri sostuvo que todo se debió a la falta de espacio en los centros federales.

Sheriff de Pinellas responsabiliza al ICE por las readmisiones de inmigrantes

Gualtieri aseguró a Axios que la responsabilidad recaía “totalmente” sobre el ICE y explicó que los problemas comenzaron porque la agencia no tenía capacidad suficiente para alojar a todos los detenidos.

Una investigación reveló cientos de casos en los que inmigrantes salieron de cárceles de Pinellas y Orange y volvieron a ingresar poco después flsheriffs.org

La respuesta llegó después de una investigación de ProPublica, publicada el 27 de agosto, que documentó cientos de readmisiones en las cárceles de los condados de Pinellas y Orange. Los inmigrantes salían de las instalaciones y volvían a ingresar poco después, por lo que el plazo de custodia comenzaba otra vez.

El funcionario local calificó el informe como “estúpido” y consideró que el medio había convertido la situación en algo que, desde su perspectiva, “carecía de relevancia”. También indicó que inicialmente rechazó una entrevista para esa investigación.

La controversia llamó la atención de la Junta de Derechos Humanos de Pinellas. Su presidenta, la comisionada del condado René Flowers, manifestó su intención de que Gualtieri respondiera las inquietudes de la comunidad.

El memorando del ICE que habilitó detenciones de más de 72 horas en Pinellas

Las cárceles de los condados de Florida suelen mantener acuerdos con el gobierno federal para alojar a inmigrantes durante dos o tres días. Sin embargo, Gualtieri presentó a Axios un memorando interno del ICE, fechado el 11 de diciembre de 2025, que redesignó la cárcel de Pinellas como una instalación habilitada para superar las 72 horas.

El documento atribuyó el cambio al “aumento del ritmo operativo” de las acciones de control migratorio y deportación. A partir de esa autorización, el sheriff consideró que las readmisiones dejaron de constituir un problema.

ProPublica afirmó que la Oficina del Sheriff le entregó el memorando durante la tarde del 2 de septiembre, cinco días después de la publicación del informe. El medio incorporó entonces una actualización.

Pinellas y Orange: cuántos inmigrantes fueron readmitidos en cárceles de Florida

El análisis encontró que la cárcel de Pinellas readmitió al menos dos veces a 174 inmigrantes entre julio de 2025 y julio de 2026. En Orange, otros 559 extranjeros atravesaron el mismo procedimiento desde julio de 2025 hasta comienzos de febrero de 2026.

La escala registrada en ambos condados superó ampliamente la de otras cárceles del país norteamericano, donde ninguna readmitió dos o más veces a más de diez personas. Todos los casos contabilizados correspondían a detenidos por orden del ICE y no por cargos locales.

Una mujer mexicana ingresó nuevamente diez veces y permaneció un total de 26 días bajo custodia en Pinellas. Otra detenida, la franco-marroquí Soumia Bensalah, fue readmitida cinco veces después de que su esposo, ciudadano estadounidense, presuntamente la agrediera.

Los cargos contra ambos fueron retirados, pero ella quedó retenida por una orden migratoria y finalmente fue deportada a Francia. De los 423 inmigrantes readmitidos al menos dos veces hasta diciembre de 2025, 115 —el 27%— no tenían cargos ni condenas penales, excepto infracciones de tránsito.

Expertos cuestionan si las readmisiones de inmigrantes violaron normas federales

Ocho especialistas consultados por ProPublica señalaron que la liberación y el posterior reingreso permitían eludir normas federales y estándares de detención. Dos exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) describieron el mecanismo como un intento de evitar esos requisitos.

La profesora de Derecho de Stanford Jennifer Chacón afirmó que no existía un argumento para considerar legales las detenciones repetidas. Michelle Brané, exdefensora de detenidos migratorios del DHS, sostuvo que el procedimiento mostraba que las autoridades “eran muy conscientes de que estaban infringiendo una norma”.

Un portavoz del DHS rechazó esos planteos. Indicó que el ICE “no está infringiendo ninguna ley” al decidir sobre la custodia de acuerdo con la disponibilidad de camas y al garantizar la presencia de los detenidos en procedimientos migratorios o expulsiones.

Bob Gualtieri sostuvo que las readmisiones comenzaron porque los centros federales no tenían espacio suficiente para alojar a todos los detenidos

Cómo defendió el sheriff Gualtieri las condiciones de detención del ICE

El jefe policial aseguró que el ICE debía escoger entre permitir que los detenidos durmieran en el piso de su oficina en Tampa o devolverlos al centro del condado. Destacó que allí disponían de camas, duchas y “comidas gratuitas”.

Gualtieri consideró que la agencia intentaba actuar de la mejor manera posible dentro de esas circunstancias. El ICE no respondió el 2 de septiembre a una solicitud de comentarios de Axios.

Según el análisis de ProPublica, las readmisiones en Orange terminaron a comienzos de febrero de 2026 y en Pinellas aparentemente cesaron en julio. Ese último mes, al menos 12 inmigrantes permanecieron en la cárcel de Pinellas durante más de tres días hábiles en una sola estadía.