Esta es la ciudad de Florida más barata para vivir en 2025 si quieres comprar casa o alquilar barato

Florida es uno de los lugares más elegidos para irse de vacaciones por sus paisajes y grandes atracciones como Disney World, pero también puede ser un buen lugar para vivir. Además de garantizar un estilo de vida relajado cerca de la playa, tiene una ciudad que ofrece viviendas accesibles y alquileres económicos, ideales para quienes buscan mudarse.

Cuál es la ciudad de Florida más barata para vivir en 2025

Un estudio de Space Wise, basado en datos de la empresa inmobiliaria Area Vibes, analizó los lugares más asequibles del estado sureño en 2025 y estableció que la metrópolis más barata para comprar una casa o alquilar es Dade City.

Dade City es la ciudad más barata de Florida para comprar una casa o alquilar

Ubicada en el condado de Pasco, la pequeña ciudad es parte del área de Tampa Bay, tiene 6782 habitantes y se considera una de las mejores para encontrar una propiedad para vivir.

En promedio, una vivienda cuesta alrededor de US$82.600, mientras que la media de un alquiler mensual tiene un valor de US$816. Así, Dade City es la más barata y asequible de la región en lo que respecta a bienes raíces.

Detrás se ubicaron Bartow, del condado de Polk, con un precio medio de compra de propiedades de US$96.500 y una renta mensual que promedia los US$821, bastante cercano a Dade City.

Mientras que en tercer lugar se posicionó Gainesville, del condado de Alachua, con un mercado inmobiliario en el que las propiedades promedian los US$143.900 y donde los alquileres de vivienda rondan los US$858 por mes.

Por qué elegir Dade City para vivir

Además de ser la más barata por el promedio de las rentas y ser la más accesible a la hora de comprar una propiedad en Florida, la ciudad se destaca por tener un costo de vida bastante más bajo que el resto de las metrópolis del Estado del Sol. El informe remarca que es más segura que el 13% de las urbes de la entidad y que la tasa de desempleo solo es de 3,1%.

Dade City, Florida. Wikipedia - Jacob Alexander

Si bien es una ciudad pequeña, es muy acogedora y tranquila. Suele ser conocida por su agricultura y por representar aquello que los estadounidenses consideran como la “vieja” o “histórica” Florida por su aspecto, su herencia y el espíritu de sus residentes.

En Dady City las casas tienen un estilo georgiano, español y de rancho. Además, sus residentes pueden disfrutar de diferentes restaurantes eclécticos, museos, tiendas y parques. La playa más cercana es Hudson Beach, que se encuentra a unos 57 kilómetros.

Dade City se destaca por conservar el espíritu histórico de Florida Sports Coast

Durante el año se realizan diferentes eventos populares como The Dade City Market Place, el Festival Kumquat, Florida’s Bug Jam, Red Bull’s Day in the Dirt Down South, PCRA Sanctioned Rodeos y el tradicional Paseo de Navidad.

Se considera un lugar ideal para las personas que buscan oportunidades de trabajo o desean continuar sus estudios porque en el área de la ciudad se encuentran dos excelentes instituciones educativas, la Universidad de St. Leo y el Colegio Estatal Pasco-Hernando. Al lograr ofrecer viviendas baratas para comprar o alquilar, Dade City facilita la estadía de los estudiantes.