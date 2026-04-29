Ron DeSantis la firmó: la nueva ley que permite “voluntarios armados” en iglesias y templos de Florida

A partir del 1° de julio de 2026, las iglesias, mezquitas, sinagogas y otros lugares de culto de Florida podrán contar con voluntarios armados para tareas de seguridad sin que estas personas deban cumplir con los mismos requisitos de licencia exigidos a los guardias privados tradicionales. La medida fue aprobada por la Legislatura estatal y firmada por el gobernador Ron DeSantis.

Nueva ley de Florida: qué cambia para iglesias con voluntarios armados desde julio de 2026

De acuerdo con el proyecto convertido en ley y registrado como Chapter No. 2026-46, la nueva disposición añade la subsección 16 a la sección 493.6102 de los Estatutos de Florida.

El anuncio de Ron DeSantis en conferencia de prensa

Allí se establece que el capítulo sobre licencias de seguridad privada “no se aplicará” a cualquier persona que, de manera voluntaria y sin compensación económica, brinde servicios de seguridad armada en las instalaciones de una iglesia, mezquita, sinagoga u otro lugar de culto.

En la práctica, esto significa que esos voluntarios no estarán obligados a obtener las mismas licencias requeridas para los guardias de seguridad pagos que trabajan en el sector privado.

Hasta ahora, quienes desempeñaban tareas armadas de protección en estos espacios debían ajustarse al sistema de licencias estatales previsto para la seguridad privada.

La ley fue presentada formalmente ante el gobernador el 21 de abril de 2026, recibió su aprobación dos días después y fue incorporada oficialmente como capítulo legal. Su entrada en vigor quedó fijada para el 1° de julio de 2026.

Qué requisitos elimina Florida para voluntarios armados en iglesias, mezquitas y sinagogas

Según explicó Florida Politics en su cobertura sobre la firma de la ley, los voluntarios armados no remunerados quedarán exentos de las mismas reglas que rigen para los guardias privados contratados. En cambio, los empleados pagos que realizan estas funciones sí deberán seguir en cumplimiento del esquema habitual de habilitaciones.

Con este cambio, los miembros voluntarios de una congregación no estarán obligados a obtener la habilitación profesional para portar armas de fuego durante el servicio religioso Freepik

Entre los requisitos vigentes para los guardias privados remunerados se encuentran:

Licencia Class D de oficial de seguridad.

Licencia Class G para portar armas de fuego durante el servicio.

Florida Politics también detalló que solamente la licencia Class D exige 40 horas de capacitación. Con esta modificación, las instituciones religiosas podrán apoyarse en miembros de su propia comunidad que colaboren de forma gratuita en tareas de protección armada, sin necesidad de atravesar ese proceso de licenciamiento estatal.

Por qué Florida aprobó voluntarios armados en templos tras ataques en EE.UU.

Desde la Legislatura, el principal fundamento de la iniciativa fue el incremento de episodios violentos en lugares de culto en Estados Unidos durante las últimas décadas.

De acuerdo con el análisis del personal del Senado citado por Florida Politics, entre los años 2000 y 2024 se registraron casi 400 incidentes violentos en espacios religiosos del país norteamericano.

La nueva disposición legal, que añade una subsección clave a los Estatutos de Florida, comenzará a aplicarse plenamente el próximo 1° de julio de 2026 @GovRonDeSantis

Esos ataques provocaron cerca de 500 muertes y 200 personas heridas, una estadística que fue utilizada como sustento para justificar la necesidad de ampliar los mecanismos de autoprotección de las congregaciones.

El representante republicano J.J. Grow, de Inverness y copatrocinador de la versión presentada en la Cámara de Representantes, defendió la propuesta durante el debate legislativo. Según recogió Florida Politics, sostuvo: “Es desafortunado que hayamos visto un aumento de la violencia en nuestras casas de culto. Muchas iglesias tienen seguridad paga en el lugar que muchas no pueden costear”.

El legislador también resumió el objetivo de la norma al señalar que “el propósito del proyecto era simple: mejorar la seguridad de las congregaciones, reducir las cargas financieras sobre las iglesias y proporcionar una autoridad estatutaria clara para que estos voluntarios operen de manera responsable y no informal”.