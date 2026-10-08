Evacuaciones de emergencia en Florida por el huracán Isaías: Destin y Fort Walton Beach son las zonas más afectadas

El Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) del condado de Okaloosa, en Florida, activó el Nivel 2 de respuesta operacional ante el avance del huracán Isaías, con órdenes de evacuación para residentes y visitantes en áreas de riesgo que afectan de manera directa a los municipios costeros como Destin y Fort Walton Beach. Las autoridades locales dispusieron la apertura de refugios comunitarios y la activación de canales de asistencia técnica para la población.

Huracán Isaías: las evacuaciones de emergencia en Florida y zonas más afectadas

El huracán Isaías, de categoría uno según la última actualización del National Hurricane Center (NHC), se encuentra en el Golfo de México y se desplaza hacia el noreste, por lo que amenaza parte del territorio continental de Florida.

En este escenario, las autoridades de Okaloosa, en el noroeste del estado, declararon el estado de emergencia local y decretaron órdenes de evacuación obligatoria.

El huracán Isaías se encuentra en el Golfo de México y se desplaza hacia el noreste, por lo que podría impactar en zonas costeras de Florida este fin de semana Freepik

El gobierno del condado compartió un mapa que clasifica el territorio en zonas alfabéticas según la vulnerabilidad a la marejada ciclónica:

Zona A (mayor riesgo): corresponde a las áreas de mayor riesgo de inundación por marejada ciclónica, e incluye de forma obligatoria a todas las casas móviles, terrenos de campamento y áreas costeras de bajo nivel.

corresponde a las áreas de mayor riesgo de inundación por marejada ciclónica, e incluye de forma obligatoria a todas las casas móviles, terrenos de campamento y áreas costeras de bajo nivel. Zonas B, C, D y E: representan niveles progresivos de riesgo que se activan o evacúan acumulativamente conforme aumenta la severidad estimada del fenómeno meteorológico.

En el documento publicado por las autoridades, las zonas más afectadas por la evacuación son:

Destin: las franjas adyacentes a la costa y la bahía quedan cubiertas por las zonas primarias de evacuación por marejada.

las franjas adyacentes a la costa y la bahía quedan cubiertas por las zonas primarias de evacuación por marejada. Fort Walton Beach: sus bordes marítimos y de bahía están catalogados en las zonas de riesgo de inundación.

sus bordes marítimos y de bahía están catalogados en las zonas de riesgo de inundación. Otras áreas identificadas: el mapa también delimita otros sectores costeros y urbanos como Mary Esther, Cinco Bayou, Niceville, Valparaiso y las bases militares de Hurlburt Field y Eglin AFB.

Además de Destin y Fort Walton Beach, las zonas de Mary Esther, Cinco Bayou, Niceville y Valparaiso son las más afectadas por las órdenes de evacuación Canva

Los refugios frente a la llegada del huracán Isaías en Florida

Para acoger a los evacuados, las autoridades determinaron la apertura inicial de dos refugios de emergencia, que comienzan a prestar servicio a partir de las 18 hs (ET):

Davidson Middle School (6261 Old Bethel Rd, Crestview): habilitado para la población general, personas con necesidades especiales y familias con mascotas . En este centro, los animales serán albergados en áreas destinadas en las mismas instalaciones; no obstante, no se permitirá que sus dueños los visiten durante la estancia para evitar accidentes. Asimismo, quienes requieran atención por necesidades especiales deben registrarse previamente ante el Departamento de Salud local.

(6261 Old Bethel Rd, Crestview): habilitado para la . En este centro, los animales serán albergados en áreas destinadas en las mismas instalaciones; no obstante, no se permitirá que sus dueños los visiten durante la estancia para evitar accidentes. Asimismo, quienes requieran atención por necesidades especiales deben registrarse previamente ante el Departamento de Salud local. The Raider Arena en Northwest Florida State College (100 E College Blvd, Niceville): dispuesto como refugio de alta capacidad para la población general.

Asimismo, el condado precisó que se habilitarán centros comunitarios adicionales en caso de que la demanda de evacuación supere la capacidad inicial.

El gobierno del condado mantiene activos sus portales interactivos de información. Allí, es posible consultar el mapa de zonas de evacuación, el estado del cierre de carreteras y los reportes de cortes de energía eléctrica en tiempo real.

Cómo avanza el huracán Isaías hacia Florida

La información más reciente del NHC señala que el huracán de categoría uno tiene vientos sostenidos de aproximadamente 85 millas por hora (137 kilómetros por hora), y por el momento no se dirige hacia Miami ni hacia el centro o sur de Florida, sino hacia la zona del norte del Golfo.

Los especialistas prevén que el fenómeno meteorológico continúe fortaleciéndose y toque tierra entre la noche del viernes 9 y las primeras horas del sábado 10 de octubre. La zona de impacto prevista incluye el entorno de Florida Panhandle–Alabama, cerca de la frontera entre ambos estados.

Junto con las advertencias del condado de Okaloosa, el NHC tiene vigente un aviso de huracán para sectores de la costa y del interior del noroeste de Florida, además de una alerta de marejada ciclónica.

En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional contempla en Okaloosa vientos potencialmente peligrosos y una ventana de condiciones de tormenta tropical desde el viernes por la tarde hasta las primeras horas del sábado.