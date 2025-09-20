Exploraba un río de Florida y encontró dientes de tiburón fosilizados: “Tuve suerte”
El vecino del Estado del Sol suele recorrer el Peace River en busca de restos, pero este descubrimiento fue diferente
El estadounidense Michael VanEtten, de 46 años, ha explorado arroyos y ríos de Florida a lo largo de su vida. Sin embargo, uno de sus últimos hallazgos lo sorprendió cuando encontró un montón de dientes de tiburón fosilizados en Peace River, al suroeste del Estado del Sol.
Exploraba un río de Florida y halló dientes de tiburón fosilizados
Michael VanEtten compartió su gran descubrimiento fósil con la comunidad de Reddit r/sharkteeth. “Gran pila de dientes del fondo del río de ayer”, comentó en la red social junto a fotos de una gran cantidad de dientes de diversas especies prehistóricas de tiburones.
“He estado coleccionando fósiles toda mi vida. Los encuentro en el área del Peace River del condado de Hardee”, explicó el explorador en declaraciones a Newsweek.
El vecino del suroeste de Florida suele pasear por los ríos y arroyos con una pala y un tamiz. “Cuando encuentro grava, la tamizo para buscar los dientes. Son principalmente dientes de tiburón, incluyendo tiburón toro, hastalis, limón, megalodón, toro de arena y tiburón tigre", apuntó.
Y aseguró sobre sus descubrimientos: “A veces tengo suerte y encuentro mamíferos de la Edad de Hielo, incluidos camellos, ballenas primitivas y caballos”.
Además, VanEtten señaló que en ocasiones también encuentra dientes de cocodrilo y caimán. Para él, la exploración es búsqueda de fósiles es “adictiva”.
“Siempre me emociona ver qué hay en la próxima primicia. Siempre es una sorpresa y muy emocionante”, expresó.
La sorpresa en comunidad que busca dientes de tiburón
La publicación de VanEtten recibió más de 100 comentarios, entre los que otros usuarios sorprendidos. Una persona comentó: “Increíble. Le contaba a mi esposa sobre este tipo de hallazgo mientras caminábamos por la playa buscando dientes”.
Mientras que otra persona, maravillada por el hallazgo, admitió: “¡Wow! Tengo acceso a recorrer los depósitos del Mioceno en la costa oeste de Chesapeake, ¡pero nunca consigo un botín como ese!”.
Entre los diferentes comentarios, un usuario le preguntó cuánto tuvo que meterse en el río para alcanzar la gran cantidad de dientes fosilizados. Ante lo que el coleccionista respondió: “Estoy un poco loco, me meto hasta el cuello si es necesario. Hay algunos lugares a los que de verdad no puedo llegar. En otros el agua me llegaba a los tobillos”.
“La mayor parte de ayer la pasé con el agua a la altura del pecho. Me hice mi propia pala. Tiene un mango de 4,3 pies (alrededor de 1,30 metros). Lo necesito para poder agarrar algo de la grava a esas profundidades”.
Florida, un gran lugar para encontrar restos fósiles
Los residentes del Estado del Sol acostumbran tener como pasatiempo la búsqueda de fósiles o restos históricos. Estos aparecen como rocas y en diversas formas, ya sea como impresiones, rastros, moldes y hasta restos preservados.
De acuerdo con el Museo de Historia Natural de Florida, el registro fósil de Florida se remonta a más de 50 millones de años. “Se pueden encontrar fósiles en todas partes del estado, desde playas de arena hasta minas de fosfato, lechos de ríos y piedra caliza”, aseguran desde el museo.
El Estado del Sol es el sitio ideal para el hallazgo de restos de vertebrados. “Los dientes de tiburón se encuentran entre los fósiles más comunes del estado, especialmente en lechos de arroyos y playas", explican los especialistas.
El estado también alberga parte de los mejores fósiles de mamíferos de la última Edad de Hielo del mundo. Entre ellos, mastodontes similares a elefantes, lobos gigantes, leones gigantes, tigres diente de sable y perezosos terrestres gigantes.
