Adiós temporal al DMV en California: las oficinas que anunciaron cierres para mayo 2026

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) confirmó el cierre temporal de tres oficinas en distintos puntos del estado. Las sedes afectadas son Hemet, West Covina y San Pedro, con interrupciones por trabajos de renovación o fallas estructurales.

DMV en California: qué sede cerró primero y cuándo reabre en Hemet

La agencia de Hemet, ubicada en 1200 S. State St., suspendió su atención desde el 27 de marzo por tareas de reemplazo del piso interior. De acuerdo con el organismo, la reapertura está prevista para el 20 de mayo a las 9 (hora local).

La sede de San Pedro permanece fuera de servicio por una inundación interna Google Maps

Mientras duren las obras, el organismo indicó que los ciudadanos pueden acudir a dependencias cercanas:

En Temecula, ubicada a 28 millas (45 km), la oficina se encuentra en 27851 Diaz Road.

En Riverside East, a una distancia de 30 millas (48 km), la sede está en 6425 Sycamore Canyon Blvd.

La unidad de Redlands, situada a 34 millas (55 km), tiene dirección en 1659 W. Lugonia Ave.

En Palm Springs, que se ubica a 46 millas (74 km), la dependencia funciona en 950 N. Farrell Drive.

DMV West Covina: fechas de cierre y reapertura por obras en California

La delegación de West Covina, en 800 S. Glendora Ave., interrumpió sus servicios desde este 1° de mayo a las 17 hs (horario local). El motivo son trabajos de pintura e instalación de nuevos pisos. El organismo prevé reanudar la actividad el 18 de mayo a las 8 hs (horario local). Durante ese período, el DMV redirige a los usuarios a otras dependencias de la zona:

La oficina de El Monte a 9 millas (14 km), que está ubicada en 4000 Arden Drive.

A 13 millas (21 km), Pomona cuenta con una sede en 1600 S. Garey Ave.

Montebello dispone de una oficina a 14 millas (23 km) en 424 N. Wilcox Ave.

Pasadena tiene un edificio a 14 millas (23 km) situado en 49 S. Rosemead Blvd.

Hemet fue la primera en suspender servicios por el reemplazo del piso interior Google Maps

DMV San Pedro: cierre por inundación y dónde hacer trámites alternativos

La sede de San Pedro, en 1511 N. Gaffey St., permanece cerrada hasta nuevo aviso debido a una inundación en el interior del edificio. Según informó el DMV, la medida responde a razones de seguridad para empleados y solicitantes.

Mientras se resuelve la situación, las citas y trámites se trasladan a otros centros de atención:

Torrance alberga una oficina del DMV a 6 millas (10 km), ubicada en 1785 W. 220th St.

La dependencia de Long Beach se encuentra a 12 millas (19 km), en 3700 E. Willow St.

A una distancia de 15 millas (24 km), el centro de Compton está situado en 2111 S. Santa Fe Ave.

El organismo precisó que los exámenes prácticos de manejo programados en San Pedro se realizarán exclusivamente en Torrance.

Trámites online del DMV en California: cómo renovar licencia y registro sin ir a oficinas

En los tres comunicados, el DMV insistió en que la mayoría de las gestiones puede completarse sin acudir a una sede física. Entre los trámites disponibles en línea se incluyen la renovación de licencias de conducir y el registro de vehículos.

En West Covina, la interrupción comenzó el 1 de mayo por tareas de pintura y renovación de superficies Google Maps

Además, el organismo habilita herramientas específicas en su sitio web, como el Asesor de Servicios, que permite identificar las opciones disponibles según cada gestión.

También ofrece la posibilidad de registrarse para recibir notificaciones electrónicas vinculadas al registro vehicular y a la renovación de licencias mediante una cuenta segura.