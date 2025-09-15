La nueva vida del periodista Jorge Ramos: lejos de Univision y en un programa en inglés junto a su hija Paola

A fines del año pasado, el periodista y escritor mexicano-estadounidense Jorge Ramos se despidió de Univisión tras más de 40 años. Desde ese momento, se dedicó a proyectos independientes como su canal de YouTube “Así veo las cosas” y, desde ahora, a su nuevo podcast con su hija Paola, The Moment.

El nuevo panorama de Jorge Ramos tras su salida de Univisión

Luego de su sorpresiva salida del canal hispano estadounidense en diciembre de 2024, el reportero anunció el lanzamiento de su nuevo programa de noticias diario independiente Así Veo las Cosas. Con este proyecto, busca consolidar un canal para la comunidad migrante sobre los eventos principales en EE.UU.

“Este es un momento peligroso y crítico para los latinos y los inmigrantes”, expresó en una entrevista con Los Angeles Times. “No hay suficientes espacios para que se escuchen las voces de los inmigrantes y para contrarrestar todas las mentiras que se dicen sobre nosotros”.

Previo a anunciar su nuevo programa, el periodista advirtió sobre su regreso al periodismo audiovisual. Tras el inicio de los operativos del ICE en Los Ángeles, Ramos afirmó en Instagram que era el “momento preciso” para retornar a su profesión y explicarle a los latinos qué ocurría en EE.UU. Por eso, también, confirmó el nuevo proyecto junto a su hija.

El inicio de las redadas en Los Ángeles dio pie a que Jorge Ramos regresara a la pantalla como periodista independiente Ethan Swope - FR171736 AP

“Sé que estaré muchos meses fuera de las noticias y las pantallas por diversas razones, pero este es el momento preciso en que debo regresar para contarles lo que está sucediendo”, sostuvo el periodista en un reel, a lo que agregó en el escrito de la publicación: “Como periodista, y como inmigrante, no puedo quedarme en casa. Regresaré para estar con ustedes“.

El nuevo proyecto de Jorge Ramos junto a su hija Paola

Con más de 200 mil suscriptores en YouTube con “Así van las cosas”, Ramos decidió apostar por un nuevo proyecto junto a su hija Paola, quien también es periodista centrada en la comunidad latina en Estados Unidos.

Ambos periodistas buscan ser un espacio íntimo para la comunidad latina en Estados Unidos Instagram/@JorgeRamosNews

Los periodistas tendrán su propio podcast llamado The Moment, dirigido a la comunidad hispana que domina el inglés en Estados Unidos. “Es un espacio para las conversaciones que hemos tenido durante años”, explicó Ramos en un video promocional junto a su hija.

El podcast contará con invitados de lujo como el actual candidato para la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, y la escritora Jessica Hoppe para brindar una explicación más exhaustiva sobre el contexto actual de los latinos en el país norteamericano.

La nueva vida de Jorge Ramos: lejos de Univision, en inglés y en un programa junto a su hija Paola

“Ya sea para entender el estado de la política, hablar con artistas o dar a conocer nuevas voces, nuestra esperanza es que con The Moment se convierta en un espacio íntimo que provoque reflexión y fomenta la comprensión", sostuvo Paola Ramos.

The Moment se estrena el próximo 17 de septiembre. El programa parte de una asociación con Radio Ambulance Studios y la red de podcast My Culture de iHeartMedia.

Los inicios de Jorge Ramos en el periodismo

El escritor emigró de México a Los Ángeles el 2 de junio de 1983 con una guitarra, su visa de estudiantes y ahorros recolectados por la venta de su Volkswagen Escarabajo, según consignó Los Angeles Times.

El 2 de junio de 1983, Ramos emigró a Los Ángeles para estudiar periodismo en la UCLA Instagram/@jorgeramosnews

Al asentarse en la ciudad, se matriculó en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés) para estudiar periodismo y a los 25 años consiguió su nuevo trabajo como reportero KMEX, la estación afiliada de Univisión.

El 3 de noviembre de 1986, obtuvo la conducción titular del Noticiero Univisión, el más influyente en la comunidad hispana de Estados Unidos. Estuvo por más de tres décadas en el programa hasta su renuncia, el año pasado.