Cientos de puestos de trabajo en riesgo en Florida: el drama de las escuelas públicas de Broward

En Fort Lauderdale, la Junta Escolar del Condado de Broward debatió un plan que podría eliminar cientos de puestos en las escuelas públicas. La propuesta, que prevé la eliminación de 856 cargos y un ahorro estimado de 40 millones de dólares, fue aplazada tras horas de discusión. La deliberación será retomada en nuevas instancias previstas para mayo.

Por qué Broward analiza eliminar más de 800 empleos en escuelas públicas de Florida

Según informó Local 10, la disminución sostenida de la matrícula escolar es el principal factor detrás del ajuste. De acuerdo con los datos presentados durante el taller, el distrito perdió alrededor de 40.000 alumnos en la última década, lo que equivale a unos US$350 millones menos en ingresos. Este escenario llevó a las escuelas públicas del condado de Broward a considerar recortes por primera vez en 20 años.

Entre los puestos en riesgo figuran consejeros, trabajadores sociales y personal de apoyo conductual Captura Local 10

El plan actual contempla la eliminación de 856 empleos, con un ahorro estimado de US$40 millones. Esta medida forma parte de un plan de reorganización dentro del sistema educativo del condado.

Por su parte, WLRN indicó que el objetivo general incluye reducir costos por hasta US$75 millones mediante la combinación de despidos, cierre de escuelas y congelamiento de contrataciones.

Entre los cargos inicialmente considerados para suprimir se encontraban:

17 consejeros familiares para alumnos con necesidades educativas especiales (ESE, por sus siglas en inglés)

Cinco especialistas del mismo programa

15 trabajadores sociales del distrito

Sin embargo, el WLRN señaló que estas posiciones fueron descartadas tras la presión de la comunidad. Luego de varias horas de debate, el 28 de abril, la Junta Escolar aplazó la votación para definir qué roles se recortarán y prevé retomar el análisis el 11 de mayo. Luego, el 19 de este mismo mes, realizarán una votación formal para definir el futuro de la medida.

Empleados de Broward protestan contra los despidos en escuelas públicas de Florida

Una semana antes, el 21 de abril, empleados de las escuelas públicas del condado de Broward colmaron un taller de la junta escolar para pedir que se reconsiderara la eliminación de las posiciones de trabajo.

La reunión se realizó en el Centro Administrativo Kathleen C. Wright, en Fort Lauderdale, y reunió a decenas de trabajadores que siguieron la sesión dentro y fuera de la sala.

Las autoridades del distrito aseguran que los ajustes no afectarán directamente a los estudiantes Captura Local 10

Según informó WLRN, los asistentes expresaron su preocupación por el impacto del ajuste y respaldaron a quienes tomaron la palabra para cuestionar la propuesta. En ese marco, la consejera de salud mental Mónica García explicó que su puesto estaba incluido en la lista.

La caída de alumnos en Broward dejó US$350 millones menos para las escuelas públicas

La profesional, que lleva cuatro años en el cargo, reconoció que la notificación de su posible despido le generó “una mezcla de emociones” y anticipó que ya comenzó a buscar otras oportunidades laborales.

De acuerdo con los datos presentados durante el taller, el distrito perdió alrededor de 40.000 alumnos en la última década, lo que equivale a unos US$350 millones menos en ingresos.

La Junta Escolar decidió aplazar la votación tras varias horas de discusión interna Captura Local 10

Uno de los momentos más simbólicos ocurrió cuando el miembro de la junta Adam Cervera rompió en público el organigrama propuesto, en señal de rechazo a la iniciativa.

Allí, expresó: “No me gusta. No estoy de acuerdo y no lo apoyo”. Además, dijo que el plan impacta de manera desproporcionada en empleados de menor nivel mientras deja sin cambios a parte de la estructura jerárquica.