Fiscal de Florida revela si las licencias de conducir para migrantes de Nueva Jersey son válidas en su estado

A mediados de agosto, las autoridades de Florida detuvieron a un migrante sin estatus legal que poseía una licencia de conducir de Nueva Jersey. Este hecho desató la polémica en el ámbito político y un fiscal del Estado del Sol señaló cuál es la validez de los permisos de manejo de otros estados.

Qué dijo el fiscal de Florida sobre las licencias de conducir para migrantes emitidas en otros estados

James Uthmeier, republicano de Florida, expresó que los permisos de manejo emitidos en territorios como Nueva Jersey, que permiten su adquisición a extranjeros sin importar su estatus migratorio, “no tienen validez” en el Estado Soleado.

El funcionario republicano señaló que los permisos de manejo de otros estados no tendrían validez en Florida Archivo/Instagram Attorney General James Uthmeier

En declaraciones remarcadas por Philly Voice, el funcionario emitió un contundente mensaje: “Si usted ha obtenido una licencia de conducir de uno de los estados santuario como California, Washington o, en el caso del conductor, Nueva Jersey, esos carnets no son válidos aquí“.

El 17 de agosto pasado, tres personas murieron en Florida a causa de un incidente de tránsito. En la investigación, se determinó que uno de los conductores se trataba de un migrante sin estatus legal que obtuvo su licencia de conducir en California.

El acusado del incidente, identificado como Harjinder Singh, es oriundo de la India y, según el testimonio de las autoridades federales, permaneció de forma ilegal en Estados Unidos.

Este suceso reavivó el debate en el ámbito político sobre la posibilidad de que migrantes sin documentación legal adquieran permisos de manejo en ciertos territorios de ese país. “Es triste, pero no sorprendente, que los republicanos utilicen una tragedia como la ocurrida en Florida para justificar la intimidación y discriminación contra los inmigrantes”, expresó el representante demócrata Rob Menéndez en declaraciones señaladas por el medio mencionado.

Por su parte, el portavoz de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey, William Connolly, indicó que “todas las licencias de conducir emitidas por el estado son válidas en los demás”.

¿Qué norma rige en Florida sobre la validez de licencias de conducir de otros estados?

El gobernador del Estado del Sol, Ron DeSantis, firmó la ley SB 1718 en 2023, que establece medidas para la población migrante, como la exigencia a los hospitales y centros de salud que reporten el estatus migratorio de los pacientes que acuden o la obligación a los empleadores de utilizar el sistema E-Verify.

Ron DeSantis firmó una norma que afecta a las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados de otros estados Rebecca Blackwell - AP

En ese sentido, la norma también contempla la declaración de invalidez de las licencias de conducir emitidas a personas sin estatus legal por otros estados en Florida.

Qué estados, como Nueva Jersey, permiten obtener la licencia de conducir a migrantes indocumentados

Estos territorios permiten que los residentes, independientemente de su estatus migratorio, accedan a un permiso de manejo. El objetivo de estas medidas sería reducir el número de conductores que no poseen seguro en las carreteras.

En tanto, los solicitantes deben aprobar el mismo proceso de examen de manejo y contratar un seguro para transitar por ese país. En el caso de Nueva Jersey, los migrantes indocumentados no pueden tramitar la licencia de conducir comercial.

Ciertos estados permiten obtener licencias de conducir a migrantes sin estatus legal Freepik

Otros estados que cuentan con esta posibilidad son: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington D.C.