Florida endurece las consecuencias por manejar sin licencia: cuándo se revoca el permiso durante cinco años

Florida incorporó la conducción sin una licencia válida a las infracciones que pueden provocar la designación de una persona como infractora habitual de tránsito. Desde el 1° de julio, tres condenas por esa conducta, derivadas de hechos separados y acumuladas dentro de cinco años, pueden generar una prohibición de conducir durante cinco años.

Cuáles son las penas por conducir sin haber obtenido una licencia en Florida

Una persona que conduzca sin haber obtenido nunca una licencia válida comete un delito menor de segundo grado en la primera condena. Esta clasificación puede implicar una multa y una pena de cárcel conforme a los límites establecidos por la legislación estatal.

Una reforma legal de Florida establece sanciones penales para quienes conduzcan sin licencia Fotomontaje con IA

La segunda condena constituye un delito menor de primer grado. Una tercera o posterior condena mantiene esa clasificación, pero exige una pena mínima obligatoria de diez días de cárcel.

Conducir con una licencia vencida durante más de seis meses también constituye una infracción penal de tránsito. Sin embargo, esa situación debe distinguirse de manejar sin haber obtenido nunca una licencia y de conducir con un permiso suspendido o revocado.

Las tres condenas que activan la revocación de la licencia por cinco años

El estado otorga la designación de “infractor de tránsito habitual” a las personas que acumulan tres condenas específicas en un período de cinco años. En estos casos, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida revoca la licencia de conducir también por cinco años.

Los conductores que acumulen tres fallos judiciales por hechos separados en cinco añor serán incluidos en la lista de infractores habituales de Florida Pexels

Los conductores ingresan a este registro especial de infractores habituales si acumulan tres fallos judiciales por hechos separados, relacionados con ofensas como:

Conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas

Operación de un vehículo motorizado sin poseer una licencia válida de conducir

Homicidio voluntario o involuntario como consecuencia directa del uso de un automóvil.

Detalles adicionales sobre la vigencia y las consecuencias de la nueva ley

La nueva normativa recibió el nombre oficial de “Ley de Isaiah” (Isaiah’s Law o ley HB 35) en honor a las víctimas de accidentes de tránsito en el estado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó esta medida el pasado 23 de abril.

La reforma entró en vigencia el 1°de julio de este año para todos los conductores en el territorio estatal. Las personas que reciben la etiqueta de infractor habitual no tienen derecho a solicitar un permiso de conducir restringido durante los cinco años de sanción.

Si un infractor habitual decide conducir un automóvil tras la revocación de su licencia, cometerá un delito grave de tercer grado. Esta ofensa conlleva penas de hasta cinco años en una prisión estatal y multas que alcanzan los cinco mil dólares estadounidenses.

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La agencia estatal de tránsito estima un costo de 46.110 dólares para la reprogramación de sus sistemas informáticos de control. Las autoridades prevén que la ley causará un incremento en el número de camas ocupadas en las cárceles locales.

El proceso para recuperar los privilegios de manejo exige que el sancionado espere un periodo obligatorio de doce meses desde la fecha de revocación. Transcurrido ese plazo, el interesado puede presentar una petición formal de restablecimiento de su licencia ante la autoridad competente.