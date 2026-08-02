Qué documentos de vacunación y residencia pide Florida para inscribir a niños migrantes en sus escuelas públicas

Inscribir a un niño migrante en una escuela pública de Florida implica cumplir con determinados requisitos administrativos y sanitarios, pero también está respaldado por protecciones legales que garantizan el acceso a la educación sin importar la situación migratoria de la familia.

Qué comprobantes de residencia pueden solicitar las escuelas públicas

De acuerdo con el Departamento de Justicia y el Departamento de Educación de Estados Unidos , los distritos escolares tienen derecho a solicitar pruebas de que el estudiante vive dentro de los límites.

y el de , los distritos escolares tienen derecho a de que el dentro de los límites. Esas exigencias deben aplicarse de la misma manera para todos los alumnos y no pueden utilizarse para discriminar o desalentar a las familias de niños inmigrantes.

La guía federal señala que las solicitudes de documentación deben aplicarse uniformemente y no pueden producir el efecto de impedir o desalentar la inscripción de estudiantes indocumentados.

Incluso cuando una familia no cuenta con determinados documentos tradicionales, los distritos deben contemplar otras formas válidas de acreditar el domicilio.

Como ejemplo de esos requisitos, las Escuelas Públicas del Condado de Polk solicitan dos comprobantes de residencia. Entre los documentos aceptados figuran:

Recibo actual de alquiler, contrato de arrendamiento, hipoteca o registro del impuesto sobre la propiedad.

Factura vigente de electricidad, gas, agua, cable o teléfono residencial.

Licencia de conducir de Florida, registro del automóvil o comprobante del seguro del vehículo.

Tarjeta de identificación del estado o constancia de inscripción electoral.

Documentación actual de beneficios gubernamentales, como correspondencia del Department of Children and Families (DCF), Medicare o asistencia alimentaria.

Además, cada comprobante debe contener el nombre y la dirección actual del responsable del estudiante. No se aceptan apartados postales ni direcciones comerciales.

Residencia y situación migratoria: dos cuestiones diferentes

La organización Colorín Colorado, a partir de una entrevista con el abogado Roger Rosenthal del Migrant Legal Action Program, remarca que demostrar la residencia y acreditar un estatus migratorio son cuestiones completamente distintas.

Según esa explicación, los documentos migratorios no deberían solicitarse durante el proceso de inscripción porque resultan irrelevantes para determinar si un niño tiene derecho a asistir a una escuela pública del distrito donde vive.

Las escuelas no pueden exigir documentos relacionados con la ciudadanía ni utilizar los controles de residencia para discriminar o desalentar la inscripción AP / Shutterstock

Lo importante es acreditar que el estudiante reside allí junto con un adulto que tiene derecho a cuidarlo, sin importar cómo llegó al país o cuál sea su situación migratoria.

El mismo material añade que, cuando una familia no posee contrato de alquiler, hipoteca o facturas de servicios porque comparte vivienda con otras personas, muchos estados permiten utilizar una declaración jurada para acreditar el domicilio.

También señala que, si lo considera necesario, un distrito escolar puede verificar personalmente la dirección informada por la familia.

Vacunación: la documentación sanitaria obligatoria en Florida

Las exigencias sanitarias sí forman parte del proceso de inscripción porque están vinculadas con la protección de la salud pública.

Según Florida Health, el documento indispensable para acreditar las vacunas escolares es el Formulario DH 680, conocido como Certificado de Inmunización.

Ese debe ser completado por un médico del estado o por un departamento de salud del condado mediante el historial de vacunación del menor.

La autoridad sanitaria recomienda que las familias que se mudan desde otro estado obtengan una copia completa del registro de inmunizaciones antes de trasladarse a Florida, ya que esa información será necesaria para emitir el formulario oficial requerido por las escuelas.

Entre las inmunizaciones contempladas para las distintas etapas escolares aparecen vacunas contra:

Hepatitis B.

Difteria, tétanos y tos ferina.

Polio.

Haemophilus influenzae tipo b.

Sarampión, paperas y rubéola.

Varicela.

Hepatitis A.

Meningococo.

Virus del papiloma humano.

Influenza, según la edad correspondiente.

Además, para ingresar al séptimo grado se exige la vacuna Tdap contra tétanos, difteria y tos ferina.

Las exenciones médicas temporales o permanentes se documentan en el formulario por medio de un proveedor autorizado. La exención religiosa se tramita ante el departamento de salud del condado y se acredita mediante el formulario DH 681.