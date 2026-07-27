Regreso a clases en Florida: cambian los requisitos para acceder a almuerzos escolares gratuitos
Un total de 141 establecimientos de Broward proporcionarán comidas de forma directa
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El inicio del nuevo ciclo lectivo en Florida llegará con cambios importantes para miles de familias del condado de Broward. A pocos días del regreso de los estudiantes a las aulas, el distrito escolar confirmó un nuevo esquema para acceder a los almuerzos escolares gratuitos, que dependerá del establecimiento al que asista cada alumno.
Florida: cómo cambian los almuerzos escolares gratuitos para el regreso a clases
El primer día de clases para los estudiantes del condado de Broward será el 10 de agosto. En ese contexto, las autoridades educativas advirtieron que los padres deberán prestar atención a las nuevas reglas para determinar si sus hijos recibirán almuerzo sin costo o deberán completar un trámite previo.
Según informó Broward County Public Schools (BCPS, por sus siglas en inglés), el distrito participará durante el ciclo lectivo 2026-2027 del programa federal Community Eligibility Provision (CEP), un sistema que permite ofrecer comidas sin cargo en una parte de sus establecimientos educativos.
Como resultado de esa participación, los estudiantes de 141 escuelas incluidas en el programa recibirán automáticamente desayuno y almuerzo gratuitos. En esos casos, las familias no tendrán que presentar una solicitud para acceder al beneficio alimentario.
De todos modos, el distrito pidió que completaran una encuesta de ingresos, ya que esa información sirve para determinar la elegibilidad de otros programas distritales.
La situación será distinta para las 80 escuelas que no forman parte del programa CEP. Allí, los alumnos seguirán con desayuno gratuito, pero el acceso al almuerzo dependerá de una solicitud de beneficios alimentarios que deberán completar los padres o tutores.
Las solicitudes para esas escuelas y las encuestas de ingresos destinadas a los establecimientos CEP están habilitadas desde el 13 de julio, con el objetivo de que las familias puedan completar el proceso antes del comienzo del ciclo escolar.
Qué escuelas ofrecen almuerzos sin costo en Broward
El programa CEP alcanza a una amplia cantidad de instituciones del distrito, distribuidas entre escuelas primarias, secundarias, preparatorias, establecimientos combinados y centros especializados.
Entre las escuelas primarias que ofrecerán desayuno y almuerzo gratuitos para todos los estudiantes aparecen:
- Atlantic West
- Banyan
- Bethune
- Boulevard Heights
- Challenger
- Coconut Palm
- Coral Springs
- Cypress
- Davie
- Deerfield Beach
- Discovery
- Driftwood
- Flamingo
- Forest Hills
- Hollywood Park
- Miramar
- Oakland Park
- Plantation
- Riverland
- Sheridan Hills
En el nivel medio también forman parte del programa instituciones como:
- Apollo
- Attucks
- Crystal Lake
- Driftwood
- Lauderdale Lakes
- Margate
- McNicol
- Nova
- Parkway
- Pompano Beach
- Rickards
- Silver Lakes
- Sunrise
- Westpine
Las escuelas secundarias incluidas abarcan, entre otras:
- Anderson
- Boyd H. Ely
- Coconut Creek
- Deerfield Beach
- Hallandale
- Hollywood Hills
- McArthur
- Miramar
- Northeast
- Piper
- Stranahan
El listado también incorpora escuelas combinadas como:
- Coconut Creek K-8
- Dillard 6-12
- Gulfstream Academy K-8
- Hollywood Central K-8
- Lauderhill 6-12
- Perry A.C. K-8
- Pines 6-12
- Plantation 6-12
La nómina fue publicada por Broward County Public Schools.
Regreso a clases: qué deben hacer las familias de Florida
Las autoridades educativas remarcaron que el procedimiento dependerá del establecimiento donde esté inscripto cada estudiante. Las familias cuyos hijos asistan a una escuela CEP únicamente deberán completar la encuesta de ingresos solicitada por el distrito.
En cambio, quienes tengan hijos en una de las 80 escuelas que no participan del programa deberán presentar la solicitud oficial para que se determine si califican para recibir almuerzo gratuito o con descuento.