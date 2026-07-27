Regreso a clases en Florida: cambian los requisitos para acceder a almuerzos escolares gratuitos

El inicio del nuevo ciclo lectivo en Florida llegará con cambios importantes para miles de familias del condado de Broward. A pocos días del regreso de los estudiantes a las aulas, el distrito escolar confirmó un nuevo esquema para acceder a los almuerzos escolares gratuitos, que dependerá del establecimiento al que asista cada alumno.

Florida: cómo cambian los almuerzos escolares gratuitos para el regreso a clases

El primer día de clases para los estudiantes del condado de Broward será el 10 de agosto. En ese contexto, las autoridades educativas advirtieron que los padres deberán prestar atención a las nuevas reglas para determinar si sus hijos recibirán almuerzo sin costo o deberán completar un trámite previo.

Según informó Broward County Public Schools (BCPS, por sus siglas en inglés), el distrito participará durante el ciclo lectivo 2026-2027 del programa federal Community Eligibility Provision (CEP), un sistema que permite ofrecer comidas sin cargo en una parte de sus establecimientos educativos.

Como resultado de esa participación, los estudiantes de 141 escuelas incluidas en el programa recibirán automáticamente desayuno y almuerzo gratuitos. En esos casos, las familias no tendrán que presentar una solicitud para acceder al beneficio alimentario.

De todos modos, el distrito pidió que completaran una encuesta de ingresos, ya que esa información sirve para determinar la elegibilidad de otros programas distritales.

La situación será distinta para las 80 escuelas que no forman parte del programa CEP. Allí, los alumnos seguirán con desayuno gratuito, pero el acceso al almuerzo dependerá de una solicitud de beneficios alimentarios que deberán completar los padres o tutores.

Las solicitudes para esas escuelas y las encuestas de ingresos destinadas a los establecimientos CEP están habilitadas desde el 13 de julio, con el objetivo de que las familias puedan completar el proceso antes del comienzo del ciclo escolar.

Qué escuelas ofrecen almuerzos sin costo en Broward

El programa CEP alcanza a una amplia cantidad de instituciones del distrito, distribuidas entre escuelas primarias, secundarias, preparatorias, establecimientos combinados y centros especializados.

141 escuelas de Broward participan en el programa federal Community Eligibility Provision, que permite ofrecer desayunos y almuerzos sin costo Freepik

Entre las escuelas primarias que ofrecerán desayuno y almuerzo gratuitos para todos los estudiantes aparecen:

Atlantic West

Banyan

Bethune

Boulevard Heights

Challenger

Coconut Palm

Coral Springs

Cypress

Davie

Deerfield Beach

Discovery

Driftwood

Flamingo

Forest Hills

Hollywood Park

Miramar

Oakland Park

Plantation

Riverland

Sheridan Hills

En el nivel medio también forman parte del programa instituciones como:

Apollo

Attucks

Crystal Lake

Driftwood

Lauderdale Lakes

Margate

McNicol

Nova

Parkway

Pompano Beach

Rickards

Silver Lakes

Sunrise

Westpine

Las escuelas secundarias incluidas abarcan, entre otras:

Anderson

Boyd H. Ely

Coconut Creek

Deerfield Beach

Hallandale

Hollywood Hills

McArthur

Miramar

Northeast

Piper

Stranahan

El listado también incorpora escuelas combinadas como:

Coconut Creek K-8

Dillard 6-12

Gulfstream Academy K-8

Hollywood Central K-8

Lauderhill 6-12

Perry A.C. K-8

Pines 6-12

Plantation 6-12

La nómina fue publicada por Broward County Public Schools.

Regreso a clases: qué deben hacer las familias de Florida

Las autoridades educativas remarcaron que el procedimiento dependerá del establecimiento donde esté inscripto cada estudiante. Las familias cuyos hijos asistan a una escuela CEP únicamente deberán completar la encuesta de ingresos solicitada por el distrito.

En los 80 establecimientos restantes que no participan del CEP, el desayuno seguirá siendo gratuito, pero el almuerzo dependerá de una solicitud previa de beneficios Freepik

En cambio, quienes tengan hijos en una de las 80 escuelas que no participan del programa deberán presentar la solicitud oficial para que se determine si califican para recibir almuerzo gratuito o con descuento.