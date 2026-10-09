Florida impone nuevos límites para usar cajeros de criptomonedas que van de los 2000 a 10.000 dólares
La normativa también establece medidas para prevenir estafas y contempla la devolución del dinero en casos de presunto fraude, bajo determinadas condiciones
- 3 minutos de lectura'
Florida estableció nuevos límites para operar en cajeros de criptomonedas. Desde el 1° de enero de 2027, restringirán las transacciones a 2000 dólares diarios para clientes nuevos y US$10.000 para los existentes. La medida forma parte de la ley HB 505, promulgada en junio, que incorpora una regulación específica para estos negocios en el capítulo 560 de los Estatutos de Florida.
¿Quiénes tendrán un límite de US$2000 en los cajeros de criptomonedas de Florida?
La legislación considera cliente nuevo a quien haya realizado transacciones con una empresa de cajeros de moneda virtual durante menos de siete días. Para este grupo, el máximo permitido será de US$2000 por día calendario.
El tope se aplicará al monto acumulado, independientemente de que el usuario realice una sola operación o varias. Tampoco podrá superar el máximo mediante el uso de diferentes terminales de la misma empresa.
En cambio, se considera cliente existente a quien haya operado con el negocio durante siete días o más. En esos casos, el máximo asciende a US$10.000 diarios, bajo las mismas condiciones respecto de transacciones únicas o múltiples y el uso de uno o más cajeros.
Los controles que deberán aplicar los cajeros de criptomonedas antes de cada operación
Antes de iniciar una transacción, la terminal deberá solicitar al usuario que confirme si realizó otra operación en un cajero de moneda virtual durante ese mismo día calendario.
También tendrá que informar el monto correspondiente, para determinar cuánto puede operar antes de alcanzar el límite aplicable.
Además, la pantalla deberá mostrar una advertencia clara sobre posibles fraudes. El aviso indicará que las estafas suelen comenzar con el contacto de un desconocido y pedirá detener inmediatamente la operación si una persona que se presenta como agente gubernamental, cobrador, integrante de las fuerzas del orden u otro desconocido le indicó utilizar la máquina.
¿Qué información deberán entregar los cajeros de criptomonedas después de una transacción?
Al finalizar una operación, la empresa deberá ofrecer al cliente la posibilidad de recibir un comprobante físico o electrónico. El documento tendrá que incluir el nombre y los datos de contacto de la compañía, una dirección de correo electrónico y un número telefónico gratuito. También deberá informar:
- La fecha
- La hora
- El monto
- El tipo de transacción
- El identificador de la operación en la blockchain y las billeteras utilizadas
- La comisión total cobrada
- El tipo de cambio, cuando corresponda
- La responsabilidad de la empresa ante una entrega tardía o no realizada
- La política de reembolso
¿Cuándo deberá devolverse el dinero de una operación en un cajero de criptomonedas?
La ley también contempla un reembolso completo de la primera transacción de moneda virtual de un cliente cuando se cumplan determinadas condiciones vinculadas con un presunto fraude.
Para acceder a la devolución, el usuario deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Notificar el presunto fraude dentro de los 60 días tanto a la empresa como a una agencia gubernamental o a las fuerzas del orden.
- Presentar una prueba del presunto fraude ante el negocio, como un reporte policial o una declaración jurada ante notario.
Cuando se cumplen ambas condiciones, la empresa debe efectuar el reembolso completo dentro de las 72 horas previstas por la legislación.
El mecanismo se aplica específicamente a la primera transacción del cliente y no establece una devolución automática para todas las operaciones realizadas en estos cajeros.
- 1
- 2
Polémica por el oro: la AGN señaló pérdidas del BCRA por US$1023 millones y la entidad publicó una dura respuesta
- 3
“Conflictos con las familias”: los colegios privados piden autonomía para decidir si sacar o no los celulares de las aulas
- 4
Gabriel Rolón, psicoanalista, sobre la búsqueda de bienestar: “A veces uno desea más haber sido feliz que ser feliz”