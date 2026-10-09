Florida impone nuevos límites para usar cajeros de criptomonedas que van de los 2000 a 10.000 dólares

Florida estableció nuevos límites para operar en cajeros de criptomonedas. Desde el 1° de enero de 2027, restringirán las transacciones a 2000 dólares diarios para clientes nuevos y US$10.000 para los existentes. La medida forma parte de la ley HB 505, promulgada en junio, que incorpora una regulación específica para estos negocios en el capítulo 560 de los Estatutos de Florida.

¿Quiénes tendrán un límite de US$2000 en los cajeros de criptomonedas de Florida?

La legislación considera cliente nuevo a quien haya realizado transacciones con una empresa de cajeros de moneda virtual durante menos de siete días. Para este grupo, el máximo permitido será de US$2000 por día calendario.

Los usuarios con menos de siete días de operaciones tendrán un límite de US$2000 diarios Fotomontaje realizado con IA

El tope se aplicará al monto acumulado, independientemente de que el usuario realice una sola operación o varias. Tampoco podrá superar el máximo mediante el uso de diferentes terminales de la misma empresa.

En cambio, se considera cliente existente a quien haya operado con el negocio durante siete días o más. En esos casos, el máximo asciende a US$10.000 diarios, bajo las mismas condiciones respecto de transacciones únicas o múltiples y el uso de uno o más cajeros.

Los controles que deberán aplicar los cajeros de criptomonedas antes de cada operación

Antes de iniciar una transacción, la terminal deberá solicitar al usuario que confirme si realizó otra operación en un cajero de moneda virtual durante ese mismo día calendario.

También tendrá que informar el monto correspondiente, para determinar cuánto puede operar antes de alcanzar el límite aplicable.

Además, la pantalla deberá mostrar una advertencia clara sobre posibles fraudes. El aviso indicará que las estafas suelen comenzar con el contacto de un desconocido y pedirá detener inmediatamente la operación si una persona que se presenta como agente gubernamental, cobrador, integrante de las fuerzas del orden u otro desconocido le indicó utilizar la máquina.

Los montos máximos se aplicarán a la suma de todas las operaciones realizadas durante el día, incluso cuando se utilicen diferentes cajeros de una misma empresa Fotomontaje realizado con IA

¿Qué información deberán entregar los cajeros de criptomonedas después de una transacción?

Al finalizar una operación, la empresa deberá ofrecer al cliente la posibilidad de recibir un comprobante físico o electrónico. El documento tendrá que incluir el nombre y los datos de contacto de la compañía, una dirección de correo electrónico y un número telefónico gratuito. También deberá informar:

La fecha

La hora

El monto

El tipo de transacción

El identificador de la operación en la blockchain y las billeteras utilizadas

La comisión total cobrada

El tipo de cambio, cuando corresponda

La responsabilidad de la empresa ante una entrega tardía o no realizada

La política de reembolso

¿Cuándo deberá devolverse el dinero de una operación en un cajero de criptomonedas?

La ley también contempla un reembolso completo de la primera transacción de moneda virtual de un cliente cuando se cumplan determinadas condiciones vinculadas con un presunto fraude.

Para acceder a la devolución, el usuario deberá cumplir los siguientes requisitos:

Notificar el presunto fraude dentro de los 60 días tanto a la empresa como a una agencia gubernamental o a las fuerzas del orden.

tanto a la empresa como a una agencia gubernamental o a las fuerzas del orden. Presentar una prueba del presunto fraude ante el negocio, como un reporte policial o una declaración jurada ante notario.

Cuando se cumplen ambas condiciones, la empresa debe efectuar el reembolso completo dentro de las 72 horas previstas por la legislación.

El mecanismo se aplica específicamente a la primera transacción del cliente y no establece una devolución automática para todas las operaciones realizadas en estos cajeros.