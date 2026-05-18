Confirmado en California: la ley que endurece el control de apps de remesas y cripto desde el 1° de julio para los latinos

A partir del 1° de julio de 2026, las compañías que operen con criptomonedas y activos financieros digitales en California deberán cumplir con nuevas exigencias regulatorias. La normativa, conocida como Digital Financial Assets Law (DFAL) y firmada por el gobernador Gavin Newsom, impactará en las plataformas de remesas, exchanges, kioscos de criptomonedas y empresas vinculadas a transferencias digitales utilizadas por miles de latinos.

Qué exige la DFAL a empresas cripto desde julio de 2026 en California

La ley, según explicó el Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) de California, crea un esquema de licencias, supervisión y control que obligará a las compañías del sector a demostrar solvencia financiera, mecanismos de prevención de fraude y sistemas avanzados de seguridad informática.

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De acuerdo con la información oficial del DFPI, cualquier empresa que participe en actividades de negocios con activos financieros digitales para residentes de California deberán contar con una licencia del DFPI o haber presentado una solicitud completa antes del 1° de julio de 2026 para continuar con sus operaciones en el estado.

La normativa alcanza a múltiples servicios utilizados diariamente por comunidades migrantes y usuarios latinos, especialmente aquellos relacionados con envío de dinero, billeteras digitales, plataformas de intercambio de criptomonedas y kioscos de transacciones virtuales.

La agencia reguladora detalló que las compañías deberán someterse a investigaciones para demostrar que cuentan con:

Condición financiera sólida.

Experiencia empresarial y operativa suficiente.

Capacidad para cumplir las normas estatales.

Sistemas efectivos de control y administración de riesgos.

Directivos con antecedentes adecuados y aptitud profesional.

Cómo puede afectar la DFAL a usuarios latinos que usan transferencias digitales

Aunque la regulación abarca a toda la industria cripto y financiera digital, el impacto podría sentirse especialmente entre usuarios latinos que utilizan aplicaciones de envío de dinero y plataformas virtuales para transferir fondos entre familiares dentro y fuera de Estados Unidos.

Las plataformas financieras estarán obligadas a implementar sistemas avanzados de verificación de identidad ("Know Your Customer") y monitoreo de datos para detectar usuarios de alto riesgo X @CAGovernor / Freepik

Muchas de estas herramientas se volvieron habituales entre comunidades migrantes por la rapidez de las transferencias y los menores costos frente a sistemas bancarios tradicionales. Sin embargo, el estado de California sostiene que el crecimiento del sector exige controles más estrictos para prevenir estafas, fraudes y pérdida de fondos.

La legislación firmada por Gavin Newsom en octubre de 2023 otorga al DFPI amplias facultades de supervisión, investigación y aplicación de sanciones contra empresas que incumplan las nuevas reglas.

Con la entrada en vigor plena de la ley prevista para julio de 2026, las compañías que no completen el proceso de licencia podrían quedar impedidas de ofrecer servicios a residentes de California.

Nuevas reglas antilavado y antifraude para plataformas cripto en California

Uno de los ejes centrales de la nueva regulación está relacionado con los programas antilavado de dinero. El DFPI remarcó que todas las compañías deberán implementar sistemas “basados en riesgo y datos” para prevenir transacciones ilícitas y proteger a los consumidores.

Entre las obligaciones que deberán cumplir las plataformas aparecen procedimientos de verificación de identidad conocidos como KYC (“Know Your Customer”), monitoreo permanente de transacciones y programas antifraude.

Las empresas también tendrán que:

Verificar la identidad de los clientes.

Detectar usuarios considerados de alto riesgo.

Actualizar información de clientes regularmente.

Investigar actividades sospechosas.

Reportar movimientos financieros inusuales.

Implementar controles contra fraudes y estafas.

Requisitos de ciberseguridad que deberán cumplir las empresas cripto ante el DFPI

Otro de los puntos más importantes de la ley es el endurecimiento de las normas de seguridad informática. El DFPI indicó que las empresas deberán presentar programas completos de ciberseguridad y protección operativa durante el proceso de solicitud de licencia.

Las compañías tendrán que demostrar que poseen sistemas de:

Autenticación multifactor.

Encriptación avanzada de datos.

Gestión segura de accesos.

Monitoreo permanente de actividad sospechosa.

Planes de recuperación ante desastres.

Protocolos de respuesta frente a incidentes.

La normativa exige que los exchanges mantengan un rastreo permanente de las transacciones para investigar actividades sospechosas AP Foto/Godofredo A. Vásquez

La regulación también exige auditorías independientes para evaluar vulnerabilidades y controles de seguridad.

Qué solvencia y liquidez exigirá California a las compañías de activos digitales

La normativa establece además requisitos económicos mínimos para las compañías que quieran seguir con sus operaciones en California. El DFPI informó que espera inicialmente un patrimonio neto tangible de al menos US$100 mil para quienes soliciten la licencia bajo la DFAL. La cifra final, sin embargo, podrá variar según el perfil de riesgo y el tamaño de cada empresa.

El organismo explicó que también se evaluarán factores como:

Nivel de liquidez.

Volumen de operaciones.

Composición de activos.

Endeudamiento.

Servicios ofrecidos.

Protección de fondos de clientes.

Además, las empresas deberán mantener activos líquidos suficientes para responder ante obligaciones financieras y garantizar continuidad operativa.

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La fianza inicial de US$500.000 que pedirá el DFPI bajo la DFAL

La ley también incorpora obligaciones financieras adicionales para proteger a los consumidores en caso de fraude, insolvencia o incumplimientos. El DFPI indicó que las compañías deberán presentar inicialmente una fianza (“surety bond”) de US$500 mil emitida por una aseguradora autorizada para operar en California.

La agencia aclaró que el monto definitivo podrá modificarse posteriormente según el riesgo operativo y el volumen de actividad de cada empresa.

Para las plataformas que operen kioscos de criptomonedas, el valor de la garantía dependerá del volumen anual de transacciones realizadas por consumidores californianos. En tanto, para exchanges y custodios digitales, el cálculo estará vinculado con los fondos administrados para clientes.