Florida sube el salario mínimo a US$15 por hora: los cambios a partir del 30 de septiembre

Se avecinan cambios en materia salarial en Florida. La Constitución del estado prevé un calendario de incrementos progresivos del sueldo mínimo de los trabajadores. En ese marco, en septiembre el monto sube a 15 dólares la hora.

Cuándo sube el salario mínimo de Florida a US$15 por hora

La remuneración mínima de los empleados en el Estado del Sol alcanzará la cifra de US$15 por hora el próximo 30 de septiembre de 2026. Este incremento responde al mandato de la Sección 24 del Artículo X de la Constitución estatal.

El salario mínimo en Florida subirá el 30 de septiembre Freepik

La enmienda constitucional determinó una escala de aumentos anuales de US$1 que inició con una base de US$10 en septiembre de 2021. Los empleadores deben aplicar la nueva tarifa para la totalidad de las horas de labor de su personal.

La política pública del estado busca que el salario mínimo alcance para asegurar una vida digna y saludable para los trabajadores y sus allegados. Esta directriz constitucional también protege a los empresarios locales frente a la competencia desleal de corporaciones que pagan compensaciones bajas.

Cómo se ajustará por inflación el salario mínimo de Florida desde 2027 y cuánto cobrarán los trabajadores con propinas

El Departamento de Comercio de Florida calculará los ajustes automáticos a partir del 30 de septiembre de 2027. La oficina estatal medirá la variación del índice de precios para los asalariados urbanos durante los 12 meses previos a cada primero de septiembre.

Los incrementos resultantes de esta medición por inflación regirán desde el 1° de enero del año posterior al cálculo. El nuevo monto salarial ajustado se comunicará de manera oficial antes de su entrada en vigencia.

La enmienda en Florida incorpora además los conceptos de empleador, empleado y remuneración según las pautas de la ley federal Freepik

La enmienda adopta las definiciones de empleador, empleado y remuneración previstas en la ley federal de normas laborales justas (FLSA) y establece que sus criterios jurídicos sirven de guía para interpretar la norma estatal.

Los patrones de trabajadores que reciben propinas pueden aplicar un crédito a favor para la satisfacción del pago mínimo. El reglamento limita este descuento según los parámetros federales que regían en el año 2003.

Qué multas y reclamos prevé Florida por incumplir el salario mínimo

La Constitución de Florida prohíbe de manera expresa que los empleadores discriminen o tomen represalias contra el personal que ejerce sus derechos laborales. Las garantías protegen a los trabajadores que informen sobre un posible incumplimiento de las tarifas o que colaboren en una denuncia.

Las personas afectadas tienen la facultad de iniciar una demanda civil ante un tribunal competente para exigir el pago de los haberes retenidos. La justicia puede ordenar la devolución de los salarios adeudados, una indemnización equivalente por daños y el pago de las costas del proceso.

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El estatuto de limitaciones para entablar estas acciones judiciales expira a los cuatro años de la falta del empleador. En casos de infracciones intencionales, la ley amplía el plazo de reclamo a cinco años y fija una multa estatal de US$1000 por cada violación.

La legislatura estatal conserva la potestad de aprobar estatutos adicionales para elevar la tarifa salarial o aplicar penalizaciones más severas a las empresas infractoras. Asimismo, las autoridades poseen la facultad legal de extender esta cobertura protectora a sectores de la población que la norma original no contempla.

La Fiscalía General del estado también posee autorización para entablar demandas civiles directas con el propósito de obligar al cumplimiento de la norma. Los damnificados pueden agrupar sus reclamos en un proceso colectivo bajo las reglas del procedimiento civil de Florida.