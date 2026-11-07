¿Ganó Mario Díaz-Balart? Las claves para entender por qué el sábado 7 de noviembre es decisivo para el político en Florida

Los condados de Florida deben reportar antes del mediodía del sábado 7 de noviembre (hora del Este), los primeros resultados no oficiales de las elecciones de medio término del martes 3. Esas cifras definen si la contienda por el distrito 26 de la Cámara de Representantes federal requiere un recuento. El republicano Mario Díaz-Balart busca la reelección frente a la demócrata Nicole Locklin en ese distrito, que abarca partes de Miami-Dade y Broward.

Resultados no oficiales de la elección en el distrito 26 de Florida

Según Florida Election Watch, el sitio de la División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida, Díaz-Balart suma 114.547 votos (49,87%) .

. Locklin obtiene 112.775 (49,1%) y la candidata sin afiliación partidaria Deborah Ann Meidinger Hosey, 2348 (1,02%).

Midterm elections 2026 y el conteo de votos de Díaz-Balart y Lockin Florida Election Watch

La diferencia de votos entre los candidatos es de apenas 1772 sobre un total de 229.670. No obstante, Díaz-Balart lidera en Miami-Dade por 72.111 a 46.269, mientras que Lockin lo hace en Broward con 66.506 a 42.436.

Por qué el sábado 7 de noviembre define un posible recuento en Florida

La ley fija el mediodía del cuarto día posterior a la elección general como plazo del primer reporte no oficial, según la guía oficial de recuentos, es decir, el sábado 7 de noviembre

como plazo del primer reporte no oficial, según la guía oficial de recuentos, es decir, el sábado 7 de noviembre Si esos datos muestran una derrota por 0,5% o menos del total, debe ordenarse un recuento por máquina.

En el distrito 26, ese umbral de 0,5% equivale a unos 1148 votos, menos que la ventaja del republicano: 1772.

Quién puede ordenar un recuento de votos en Florida

El secretario de Estado de Florida ordena los recuentos en contiendas federales , como la del distrito 26. Los candidatos y los comités políticos no pueden pedirlo.

, como la del distrito 26. Los candidatos y los comités políticos no pueden pedirlo. Quien pierde dentro del umbral sí puede solicitar por escrito que no se realice.

Plazos del recuento manual y de los resultados oficiales en Florida

El segundo reporte no oficial, que incluye un eventual recuento por máquina, vence a las 3 de la tarde (ET) del jueves 12 de noviembre de 2026.

de 2026. Si el margen en ese reporte es de 0,25% o menos , se revisan a mano los sobrevotos y subvotos . Los sobrevotos son boletas con más opciones de las permitidas y los subvotos, boletas sin marca.

, se revisan a mano los y . Los sobrevotos son boletas con más opciones de las permitidas y los subvotos, boletas sin marca. Los condados deben entregar los resultados oficiales antes del mediodía del lunes 16 de noviembre de 2026.

Distrito 27, otra contienda ajustada en Florida

Según Florida Election Watch, la republicana María Elvira Salazar suma 124.474 votos (50,23%) y el demócrata Eliott Rodríguez, 123.358 (49,77%). La diferencia es de 0,46 puntos, dentro del margen de recuento.

María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez compiten por el distrito 27 de Florida

Para tener en cuenta