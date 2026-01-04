Quién es Mario Díaz-Balart, el congresista aliado de Trump que remarcó su apoyo a María Corina Machado en Venezuela

En la mañana del 3 de enero, Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras una intervención militar de EE.UU. en Venezuela. Pocas horas después, el presidente sostuvo que la líder opositora venezolana María Corina Machado no contaba “con el apoyo ni el respeto” necesarios para gobernar el país. Sus declaraciones generaron interrogantes a nivel internacional, lo que llevó al congresista norteamericano Mario Díaz-Balart a aclarar el alcance de esa postura.

La aclaración del congresista sobre la ganadora del Premio Nobel de la Paz ocurrió durante una conferencia de prensa. “Espera, hablemos de esto primero. ¿Nos está hablando a nosotros?”, señaló el republicano ante una consulta de un periodista.

“¿Cuándo no hemos apoyado a María Corina Machado?”, preguntó. Luego agregó, con más énfasis: “No pongas palabras en mi boca. Hemos sido consistentes desde el primer día y estoy convencido de que habrá una transición y de que el próximo presidente de Venezuela, elegido democráticamente, será María Corina Machado”.

En una entrevista con la periodista Gloria Ordaz, Díaz-Balart afirmó que el respaldo a Machado es real y aclaró el alcance de los dichos del presidente Donald Trump sobre la venezolana.

“Es una de las grandes líderes de nuestro tiempo. Es la nueva libertadora del pueblo venezolano", agregó.

Mario Díaz -Balart es un congresista que representa a los electores del distrito 26 de Florida en el Congreso de Estados Unidos. Este distrito abarca comunidades de los condados:

Miami-Dade: incluye Hialeah, Hialeah Gardens, Miami Lakes, Miami Springs, Virginia Gardens, Doral, Town of Medley, Wynwood y Allapattah.

incluye Hialeah, Hialeah Gardens, Miami Lakes, Miami Springs, Virginia Gardens, Doral, Town of Medley, Wynwood y Allapattah. Collier: incluye Golden Gate, Lely, Lely Resorts, Verona Walk, Everglades City, Chokoloskee, Ave Maria, Copeland, Plantation Island y Ochopee.

Díaz-Balart representa a los electores del distrito congresional 26 de Florida Instagram/ @repmariodb

Antes de unirse a la Cámara de Representantes de EE.UU., sirvió en la Legislatura del Estado de Florida, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

Entre sus prioridades figuran la eliminación del despilfarro gubernamental y la defensa de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional, según consignó en su biografía oficial.

Los dichos de María Corina Machado tras la caída de Maduro

Horas después del ataque, la líder opositora afirmó que Edmundo González Urrutia era quien debía asumir como el “legítimo presidente de Venezuela”.

El texto de la carta publicada por María Corina Machado en sus redes sociales tras la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses X/@MariaCorinaYA

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”, escribió Machado.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”, añadió en el comunicado.

“Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, prometió.