Calculadora de ahorro en Florida: la estrategia de DeSantis para impulsar el recorte de impuestos a la propiedad

En una semana clave sobre la posible eliminación de los impuestos a la propiedad, el gobernador Ron DeSantis difundió una calculadora en línea que les permitirá a los contribuyentes estimar el impacto económico de una propuesta destinada a disminuir la carga tributaria sobre las viviendas principales. Este lunes 1° de junio comenzó la sesión legislativa especial para avanzar en el plan del mandatario estatal.

Cómo funciona la calculadora de ahorro fiscal en Florida

La herramienta forma parte de la iniciativa denominada “Save Our Homes”, un programa impulsado por la administración estatal para informar a los residentes sobre los cambios planteados en materia fiscal. A través del portal oficial, los usuarios pueden consultar una proyección personalizada basada en registros tributarios recientes.

El gobernador de Florida compartió una calculadora interactiva que estima el beneficio económico en las obligaciones tributarias de los contribuyentes X @GovRonDeSantis

“La calculadora le permite determinar el ahorro en impuestos sobre la propiedad”, detalló DeSantis en su cuenta de X.

Para acceder a la estimación, el usuario debe ingresar la dirección de su propiedad. El sistema utiliza información pública para identificar el inmueble y tomar como referencia los datos tributarios correspondientes al año fiscal 2025.

Una vez completada la búsqueda, la plataforma muestra el monto de impuestos calculado bajo las reglas actuales y lo compara con la carga fiscal proyectada si se aprueba la nueva exención propuesta por el gobierno estatal.

Además de la diferencia anual, la calculadora incorpora escenarios futuros vinculados a una posible ampliación de los beneficios fiscales, lo que permite observar el ahorro estimado en distintas etapas del programa.

El plan de DeSantis para modificar el impuesto a la propiedad

La propuesta presentada ante la Legislatura contempla elevar inicialmente la exención para viviendas principales hasta los US$250 mil. De acuerdo con las estimaciones oficiales, ese cambio permitiría que una parte importante de los propietarios deje de pagar impuestos sobre la propiedad.

El proyecto también establece una hoja de ruta para ampliar posteriormente esa exención hasta los US$500 mil. Bajo ese esquema, una mayor cantidad de residentes quedaría excluida de este tributo.

Otro componente del plan apunta a limitar futuras evaluaciones fiscales aplicadas a pequeñas empresas. La intención es brindar previsibilidad en los costos relacionados con la propiedad comercial.

“Los ingresos por impuestos a la propiedad recaudados por los gobiernos locales casi se han duplicado en los últimos siete años y se espera que alcancen la asombrosa cifra de US$83.000 millones para 2032″, indicó DeSantis en un comunicado. “Los propietarios en Florida necesitan alivio. Ahora es el momento de defender a los contribuyentes, promulgar una reforma histórica y salvar el hogar de cada floridano”, aseguró.

Ron DeSantis presentó su proyecto para reducir los impuestos a la propiedad en Florida Chris O'Meara - AP

La sesión especial que definirá el futuro de la propuesta de DeSantis

Para avanzar con la iniciativa, DeSantis convocó una sesión extraordinaria de la Legislatura estatal que comenzó el 1° de junio en Tallahassee. Durante el comienzo de esta semana, legisladores y autoridades deberán analizar el texto que podría convertirse en una reforma constitucional.

Entre los temas incluidos en la agenda figuran:

Modificaciones legales necesarias para implementar la propuesta

Mecanismos de información dirigidos a los contribuyentes

Cambios en los requisitos para futuras subas impositivas

También se analiza la continuidad de herramientas digitales de acceso público, como la calculadora de ahorro, para que los ciudadanos puedan conocer los efectos de las medidas debatidas.

Los beneficios que destaca la iniciativa Save Our Homes

La administración estatal sostuvo que el proyecto busca aliviar el costo asociado a la vivienda habitual. El objetivo principal es reducir o eliminar progresivamente el impuesto a la propiedad para quienes residen de manera permanente en Florida.

El programa también plantea destinar los recursos tributarios remanentes a áreas específicas como seguridad pública, educación, infraestructura y protección de recursos naturales. Para ello se establecerían criterios de uso para los gobiernos locales.

Además, la propuesta contempla la creación de un fondo estatal destinado a asistir financieramente a municipios y condados que puedan registrar menores ingresos como consecuencia de la reducción tributaria.