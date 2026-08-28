Jolly vs. DeSantis: el candidato a gobernador pide reabrir la investigación sobre el desvío de fondos de Medicaid a Hope Florida

Una investigación de un gran jurado de Florida volvió a poner bajo la lupa a Hope Florida, la iniciativa promovida por la primera dama Casey DeSantis, después de determinar que diez millones de dólares vinculados a un acuerdo de Medicaid fueron utilizados de manera indebida con fines políticos. Aunque el informe no derivó en cargos criminales, el candidato demócrata a gobernador David Jolly ahora reclama que el caso vuelva a ser investigado.

Jolly pide reabrir la investigación sobre los fondos de Medicaid

El informe del gran jurado del condado de Leon permaneció sellado hasta que fue filtrado y difundido públicamente. El documento concluyó que los US$10 millones procedentes de un acuerdo relacionado con Medicaid, un programa público destinado a brindar cobertura sanitaria, fueron desviados hacia una organización vinculada con Casey DeSantis y posteriormente terminaron relacionados con actividades de carácter político.

El gran jurado consideró que el dinero de los contribuyentes fue utilizado indebidamente, pero determinó que no existían pruebas suficientes para presentar cargos penales contra una persona concreta. Una de las principales dificultades señaladas fue la imposibilidad de establecer quién tomó la decisión de transferir los recursos.

La difusión de esas conclusiones llevó a Jolly, candidato demócrata a la gobernación, a exigir una nueva investigación. “Está claro, a partir de las conclusiones del gran jurado, que esta investigación debe ser reabierta”, afirmó el dirigente, según Telemundo 51.

Jolly sostuvo además que, si gana las elecciones, impulsará la reapertura del caso y reclamó a su rival republicano, Byron Donalds, que adopte el mismo compromiso.

Los fondos de Medicaid terminaron vinculados a una operación política

El origen de la controversia se encuentra en los US$10 millones que fueron transferidos a Hope Florida, una organización creada en 2021 por Casey DeSantis. La iniciativa fue presentada como un mecanismo para ayudar a familias con dificultades económicas a conectarse con iglesias, organizaciones de asistencia y otros recursos comunitarios.

Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones del gran jurado, el dinero recibió posteriormente otro destino. Los US$10 millones fueron trasladados a comités de acción política que utilizaron los recursos para oponerse a una propuesta electoral estatal de 2024 destinada a legalizar el consumo de marihuana para adultos en Florida, según reprodujo Telemundo 51.

David Jolly, candidato demócrata a la gobernación, exigió públicamente la reapertura inmediata de la investigación e instó a su rival republicano, Byron Donalds, a asumir el mismo compromiso Associated Press

Casey DeSantis y James Uthmeier, apuntados por los fondos de Medicaid

Aunque el informe no acusa directamente a Casey DeSantis de haber cometido un delito, su nombre aparece asociado a la controversia debido a su vínculo con Hope Florida. La organización fue creada por la primera dama estatal y se convirtió en una de sus principales iniciativas durante el gobierno de Ron DeSantis.

El informe judicial confirmó que fondos públicos destinados originariamente a la cobertura sanitaria de niños de bajos recursos fueron desviados hacia una organización vinculada a la esposa del gobernador Canva

El gran jurado señaló que James Uthmeier, quien en ese momento ocupaba el cargo de jefe de despacho de DeSantis, se encontraba en una posición de autoridad sobre las personas involucradas en el acuerdo. También identificó a su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés), Keep Florida Clean, como el principal receptor de los US$10 millones.

El informe mencionó además a la entonces fiscal general de Florida, Ashley Moody, quien había tenido conocimiento del acuerdo inicial. La funcionaria fue posteriormente designada por DeSantis para ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos.

La respuesta de DeSantis y la defensa de Uthmeier

Después de la publicación del reporte, el gobernador de Florida no cuestionó la autenticidad del documento, pero rechazó las acusaciones de que se hubieran cometido delitos

Según Telemundo 51, DeSantis afirmó: “El único delito que quedó en evidencia fue el de quien filtró el reporte del gran jurado”. El gobernador también sostuvo que la controversia estaba siendo utilizada para perjudicar políticamente a Casey DeSantis.

La reacción de Uthmeier fue igualmente contundente, ya que calificó el renovado interés por las conclusiones del gran jurado como una maniobra política. “Esto ha sido una cacería de brujas políticamente motivada, impulsada por los demócratas”, afirmó, según Telemundo 51.