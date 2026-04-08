Malas noticias para los DeSantis: el IRS puede investigar a Hope Florida por la exención de impuestos

Las investigaciones sobre Hope Florida, la fundación dirigida por Casey Desantis, esposa del gobernador del estado, Ron DeSantis, no terminaron. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) analizará ahora la gestión de diez millones de dólares provenientes de un acuerdo estatal de Medicaid que, según registros, terminaron en comités políticos destinados a bloquear una enmienda sobre la marihuana recreativa durante las elecciones de 2024.

Qué puede investigar el IRS en el caso Hope Florida

El uso de estos recursos por parte de Hope Florida, impulsado por la administración de Ron DeSantis, podría haber puesto en jaque la exención fiscal de la entidad al vulnerar normativas sobre gasto en lobby y política, según publicó el Miami Herald. Por eso, pese a que ya se cerró la investigación criminal sobre el caso, ahora se suman nuevas indagaciones por los impuestos.

“Creo que la Hope Florida Foundation tiene un problema muy grande aquí”, afirmó en declaraciones periodísticas Eric Gorovitz, abogado especializado en derecho tributario de organizaciones sin fines de lucro en San Francisco.

La primera dama de Florida, Casey DeSantis, llegó a sondear la posibilidad de postularse como gobernadora @caseydesantis

La ley prohíbe que entidades clasificadas como 501(c)(3) destinen fondos a actividades políticas o campañas. En este caso, el dinero fluyó desde la fundación hacia dos organizaciones sin fines de lucro, las cuales transfirieron 8,5 millones de dólares al comité político Keep Florida Clean. James Uthmeier, jefe de gabinete de DeSantis, controló este comité durante el proceso electoral. “Ese es el tipo de patrón que demuestra una intención de beneficiar a una organización política y no proporcionar un beneficio público general”, señaló Marcus Owens, exdirector de la División de Organizaciones Exentas del IRS, según declaraciones recogidas por el Miami Herald.

La entidad intenta defender su posición. En su última reunión, la junta directiva de Hope Florida aprobó un informe financiero que asegura desconocer actividades que pongan en peligro su estatus legal. Por su parte, Uthmeier justificó los movimientos al sostener que la lucha contra una enmienda sobre un tema específico difiere de apoyar a un candidato político.

Sin embargo, diversos analistas discrepan. Philip Hackney, profesor de derecho en la Universidad de Pittsburgh, advirtió que la oportunidad de los anuncios analizados apunta a una estrategia de lobby. Si la auditoría confirma irregularidades, la fundación podría enfrentar el pago de fuertes multas y la pérdida de beneficios fiscales, lo que imposibilitaría a sus donantes deducir aportes. “Este es el tipo de asunto sujeto a auditoría”, añadió Hackney.

Según Miami Herald, queda por ver si el IRS se interesará realmente por las finanzas de la Fundación Hope Florida. Pero si la organización benéfica pierde su estatus de exención de impuestos, le resultará difícil operar.

US$10 millones en duda: exfiscales federales piden investigar transferencias desde fondos de Medicaid a fundación de Casey DeSantis y luego a comités políticos Canva

Cómo es el caso de Hope Florida

La investigación sobre la fundación Hope Florida, liderada por Casey DeSantis esposa del gobernador Ron DeSantis, se centró en una polémica donación de 10 millones de dólares. Esta suma, que generó sospechas de maniobra financiera, provenía de fondos de Medicaid.

La controversia llevó a que la fundación fuera objeto de una revisión legislativa en Florida. Un grupo de exfiscales federales de alto perfil solicitó una investigación formal por parte del Departamento de Justicia, argumentando que existían motivos fundados para ello.

Los fiscales del Segundo Circuito Judicial de Florida abrieron una investigación penal Foundation en mayo de 2025 y, en octubre de ese año, el caso llegó a un gran jurado, que recibió testigos y emitió un informe confidencial. El caso todavía no se cerró formalmente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.