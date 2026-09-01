La amenaza de Byron Donalds en Florida: “Los oficiales que no cooperen con el ICE se irán”

El candidato republicano a gobernador de Florida, Byron Donalds, sostuvo que los gobiernos locales deben colaborar con las autoridades federales de inmigración y anticipó sanciones para las autoridades locales que se nieguen a cooperar. Su rival demócrata, David Jolly, propuso revisar estos acuerdos y concentrar los recursos policiales en delitos locales.

Byron Donalds defiende la cooperación con el ICE y rechaza jurisdicciones santuario

Donalds, congresista republicano y candidato respaldado por el presidente Donald Trump, planteó continuar con la política migratoria impulsada durante la gestión del gobernador Ron DeSantis. “Los oficiales que no cooperen con el ICE se irán”, sostuvo en un acto realizado en Doral, según lo retomado por Miami Herald.

Durante su campaña para suceder a Ron DeSantis, Byron Donalds advirtió que destituirá a los funcionarios locales que se nieguen a colaborar con las autoridades federales de inmigración X @ByronDonalds

El republicano vinculó su propuesta con el programa 287(g), mediante el cual determinadas agencias locales pueden ejercer funciones de aplicación de la ley migratoria en virtud de acuerdos suscritos con el ICE. Donalds afirmó que, si llega al gobierno estatal, no permitirá que existan jurisdicciones consideradas santuario y defendió una política basada en el cumplimiento de las normas federales.

“No vamos a permitir eso, porque una jurisdicción santuario, en mi opinión, es una violación de la ley federal”, aseguró. “Creemos en una inmigración sólida y legal. Desearía que los demócratas realmente trabajaran con nosotros en esto, porque entonces no se crearían los problemas de ilegalidad que parecen aparecer cada vez que los demócratas toman el poder”, señaló.

Según la posición expresada por Donalds, la inmigración, la naturalización y la aplicación de las leyes migratorias corresponden al gobierno federal. Por esa razón, consideró que los gobiernos estatales y municipales deben colaborar con las autoridades nacionales.

Donalds planea cooperar activamente a través del programa de acuerdos 287(g) X @ByronDonalds

Byron Donalds respalda el fin del TPS y plantea el regreso de venezolanos

El candidato también se refirió a los inmigrantes venezolanos que permanecen en EE.UU. bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Ante preguntas sobre las consecuencias de las operaciones del ICE en comunidades como Doral, sostuvo que el programa tiene carácter temporal y defendió la aplicación de las decisiones adoptadas por el gobierno federal.

Donalds sostuvo que las condiciones en Venezuela deberían hacer posible el eventual regreso de quienes recibieron esa protección. En su argumento, diferenció entre quienes ingresan legalmente a EE.UU. y quienes permanecen sin autorización, y planteó que la aplicación uniforme de las normas beneficia a los inmigrantes que cumplen con los requisitos legales.

“Los demócratas tomaron un programa temporal y lo hicieron permanente solo porque no querían seguir la ley federal. No se puede tener un país donde simplemente lleguen y cambien la norma a su antojo sin pasar por el proceso”, dijo el republicano. “Por lo tanto, vamos a seguir la ley en Florida, vamos a estar comprometidos”, señaló.

Byron Donalds apoyó una de las medidas propuestas por Donald Trump

David Jolly propone suspender acuerdos con el ICE y priorizar delitos locales

Diversos activistas reclamaron a la alcaldesa demócrata de Miami, Eileen Higgins, que finalice la cooperación entre las autoridades locales y el ICE. En Doral, el concejal republicano Rafael Pineyro cuestionó determinadas operaciones migratorias y señaló que las autoridades deberían concentrarse en personas con antecedentes delictivos en lugar de detener a familias con trámites migratorios pendientes.

Por su parte, el candidato demócrata, David Jolly, propuso suspender determinados acuerdos de cooperación migratoria y sostuvo que las policías municipales y de condado deberían concentrar sus recursos en delitos que afectan directamente a las comunidades. “Hasta que veamos las reformas, muéstrennos su placa, muéstrennos su rostro, muéstrennos la orden judicial”, dijo Jolly, según lo retomado por Miami Herald.

La discusión sobre inmigración ocurre mientras ambos candidatos se preparan para una elección que las últimas encuestas presentan como competitiva. Un sondeo realizado entre el 10 y el 13 de agosto entre 600 votantes probables ubicó a Jolly con 46% de intención de voto y a Donalds con 45%.