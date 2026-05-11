Demandas contra DeSantis en Florida: acusan al gobernador de diseñar el nuevo mapa electoral para favorecer a republicanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el 4 de mayo un nuevo mapa de distritos para la Cámara de Representantes de Estados Unidos y abrió una disputa judicial que ya involucra a organizaciones civiles, grupos de votantes y referentes demócratas. Las demandas sostienen que la redistribución electoral viola las enmiendas de “Fair Districts” incorporadas a la Constitución estatal en 2010.

Qué cuestionan las demandas sobre el nuevo mapa electoral de Florida

La redistribución de distritos electorales fue aprobada por la legislatura estatal durante una sesión especial celebrada en abril. Según los demandantes, el rediseño fue elaborado para favorecer al Partido Republicano y modificar la representación política en el Congreso federal.

La Cámara aprobó la redistribución de distritos propuesta por Ron DeSantis

Entre las organizaciones que impulsaron acciones judiciales aparecen Equal Ground Education Fund, Common Cause, League of Women Voters of Florida y LULAC, junto con estudios jurídicos y entidades vinculadas a litigios electorales. Los escritos presentados ante tribunales estatales afirmaron que el nuevo esquema constituye un caso de manipulación partidaria de distritos electorales.

“El gobernador DeSantis y los legisladores republicanos han demostrado el profundo desdén que sienten por los millones de floridanos que votaron a favor de la Fair Districts. Este mapa se elaboró en secreto utilizando datos partidistas”, señaló Abha Khanna, abogada de Elias Law Group que representa a Equal Ground Education Fund y 18 sufragistas, en un comunicado.

Los demandantes piden que la Justicia declare inconstitucional el plan aprobado por DeSantis y ordene mantener el mapa vigente para las elecciones en el Estado del Sol.

El impacto político de la redistribución de distritos en Florida

Según las proyecciones difundidas, el nuevo diseño permitiría a los republicanos ampliar su ventaja en la delegación federal de Florida. Actualmente, el estado cuenta con 20 representantes republicanos y al menos siete demócratas.

DeSantis anunció en X la firma del nuevo mapa electoral X DeSantis

Con el nuevo mapa, el Partido Republicano podría alcanzar 24 de los 28 escaños federales. Las estimaciones de Elias Law Group indicaron que esa distribución sería posible si los republicanos obtuvieran cerca del 55% de los votos estatales.

Las críticas apuntan especialmente a modificaciones realizadas en zonas urbanas y suburbanas de Tampa, Orlando y el sur de Florida, donde se modificaron distritos actualmente representados por demócratas.

Las demandas señalan que el nuevo mapa electoral de DeSantis podría afectar a las minorías

Las demandas también incluyeron cuestionamientos sobre el efecto del mapa en comunidades afroamericanas e hispanas. Los abogados sostuvieron que varios distritos fueron rediseñados para fragmentar sectores con alta concentración de votantes latinos.

El rediseño electoral de Florida permitiría una mejor distribución para el Partido Republicano Fox News / Oficina de DeSantis

“Quienes más sufrirán si se permite que se mantenga son, una vez más, las comunidades negras y latinas”, afirmó Bradley Heard, subdirector jurídico del Southern Poverty Law Center (SPLC) en un comunicado.

Las organizaciones demandantes argumentaron que estas modificaciones reducen la capacidad de representación electoral de esos grupos y contradicen las garantías incluidas en las reformas constitucionales aprobadas por los votantes hace más de una década.

La respuesta de DeSantis a los cuestionamientos sobre el mapa electoral de Florida

Desde la administración estatal sostuvieron que el nuevo mapa responde al crecimiento demográfico registrado en Florida desde el último censo nacional. También se afirmó que la redistribución se ajusta a recientes decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. sobre la Ley de Derechos Electorales.

“Sabía que eso iba a suceder, así que convocamos la sesión especial en enero para abril. Además, la Florida de hoy no es la misma que la de 2020. Hemos ganado dos millones de personas. Esto refleja que tuvimos un crecimiento explosivo en algunas partes de nuestro estado”, indicó DeSantis en una entrevista con el programa Fox & Friends.

Las presentaciones judiciales buscan frenar la entrada en vigencia del mapa antes del inicio del calendario electoral. Los demandantes solicitaron medidas cautelares para impedir que los nuevos distritos sean utilizados en las primarias y en las generales.